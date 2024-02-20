США і Велика Британія озвучили альтернативу для завершення війни у Газі після американського вето резолюції ООН про припинення вогню

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію ООН, що вимагала б негайного гуманітарного припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС у охопленій бойовими діями смузі Гази. Натомість США та Британія пропонують альтернативу для завершення війни і досягнення стійкого миру.

Проєкт резолюції, заветованої США, було запропоновано Алжиром, його підтримала арабська коаліція із 22 країн. Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що резолюція у такому вигляді завадила б переговорам щодо угоди про звільнення заручників, викрадених в Ізраїлі.

Звільнення заручників як шлях до завершення війни і досягнення стійкого миру

Мета, “до якої всі ми повинні прагнути”, нагадала посолка — “стійке вирішення конфлікту в Газі, щоб ізраїльтяни та палестинці могли жити пліч-о-пліч і користуватися рівними мірами безпеки, гідності та свободи”.

За її словами, прагнучи досягти цього майбутнього, Сполучені Штати наполегливо працюють над відповідною угодою про заручників між Ізраїлем і ХАМАСом.

Саме ця угода зможе, вважає американська сторона, принести негайний і тривалий період спокою в Газі.

“Загалом, ми вважаємо, що така угода є найкращою можливістю возз’єднати всіх заручників із їхніми сім’ями та забезпечити тривалу паузу у бойових діях, що дозволить отримати більше життєво необхідних їжі, води, палива, медикаментів та інших необхідних речей для палестинців”, – прокоментувала Лінда Томас-Грінфілд.

Резолюція, запропонована в Раді Безпеки, навпаки, не досягла б цих результатів і могла б суперечити їм, вважають у США.

"Простий заклик до припинення вогню не призведе до закінчення війни" – Велика Британія

Велика Британія утрималася від голосування у Радбезі ООН.

Країна закликала до негайного призупинення бойових дій та вивезення заручників із Гази, пояснила голосування у Радбезі посолка Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

Ми хочемо, щоб бойові дії в Газі якнайшвидше припинилися таким чином, щоб більше ніколи ХАМАС не здійснив жахливих терористичних атак проти Ізраїлю

“Ми хочемо, щоб бойові дії в Газі якнайшвидше припинилися таким чином, щоб більше ніколи ХАМАС не здійснив жахливих терористичних атак проти Ізраїлю, які ми бачили 7-го жовтня минулого року”, – сказала Вудворд.

Поточні переговори мають вирішальне значення для звільнення заручників, утримуваних у Газі, додала посолка.

Вона також виступила за звільнення всіх заручників, формування нового палестинського уряду для Західного берега та Гази, що супроводжується міжнародним пакетом підтримки, як і “політичний горизонт, який забезпечує надійний і незворотний шлях до рішення про створення двох держав”.

“Простий заклик до припинення вогню, як ця резолюція, не призведе до цього. А оскільки це може поставити під загрозу переговори щодо заручників, то це фактично зробить припинення вогню навпаки менш імовірним”, – сказала представниця Великої Британії.

Вудворд наголосила: “Почати з паузи, щоб вивезти заручників і надати допомогу – ось до чого ми закликаємо. Це може закінчити війну зараз”.

Понад чотиримісячна війна почалася, коли бойовики ХАМАСу вторглися на південь Ізраїлю, убивши близько 1200 осіб і взяли в заручники 250 людей. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, яке контролює ХАМАС, з тих пір понад 29 000 палестинців були вбиті під час військового наступу Ізраїлю, переважну більшість з яких становили жінки та діти, нагадує агенція AP.

Агенція також констатує, що це було третє вето США на резолюцію Ради Безпеки, що вимагає припинення вогню в Газі.

Натомість Сполучені Штати оприлюднили альтернативну резолюцію, яка підтримувала б тимчасове припинення вогню в Газі, пов’язане зі звільненням усіх заручників і закликом до зняття всіх обмежень на доставку гуманітарної допомоги.

Щодо угоди про звільнення заручників, то ключові елементи вже узгоджено, сказала посолка США. Для цього президент США Джо Байден вів перемовини з лідерами Ізраїлю, Єгипту та Катару.

Практично кожен член Радбезу, включно зі Сполученими Штатами, пише АP, висловив серйозну стурбованість щодо гуманітарної катастрофи в місті Рафах на півдні Гази, де близько 1,5 мільйона палестинців шукають притулок.