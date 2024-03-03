В Каїрі очікують мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом зі сподіванням, що угоди може бути досягнуто найближчим часом

Представники ХАМАСу прибули у єгипетський Каїр в неділю, 3 березня, для участі у переговорах щодо можливого тимчасового припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом в Газі в обмін на звільнення заручників, яке сторони намагаються укласти до початку Рамадану, мусульманського священного місяця посту, що розпочнеться 10 березня.

Єгипетські державні ЗМІ повідомили, що представники Сполучених Штатів, Катару та ХАМАСу прибули до Каїра. Тим часом високопоставлений представник ХАМАСу заявив агентству AFP, що делегація ХАМАСу обговорить з посередниками пропозицію про шеститижневе перемир'я.

Представник ХАМАСу зазначив також, що якщо Ізраїль виконає вимоги, які включають виведення військ із Гази та збільшення гуманітарної допомоги, це “прокладе шлях до угоди протягом наступних 24-48 годин”.

У розмові з журналістами у суботу, 2 березня, неназваний американський посадовець сказав, що “існує рамкова угода” щодо припинення вогню, яке може розпочатися “сьогодні, якщо ХАМАС погодиться звільнити” літніх, жінок і хворих заручників, повідомляє агентство AFP.

“Шлях до припинення вогню прямо зараз, буквально в цю годину, є простим. І на столі є угода. Є рамкова угода. Ізраїльтяни більш-менш прийняли її”, - цитує посадовця агентство Reuters. “Зараз відповідальність лежить на ХАМАСі”.

Тим часом навіть якщо перемовники Ізраїлю та ХАМАСу зможуть домовитися, залишається ще одна серйозна проблема, повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційних осіб Єгипту та Катару. А саме, те, що лідер ХАМАСу у Газі Ях’я Сінвар не виходив на зв’язок вже принаймні тиждень, відтак посилюючи занепокоєння, що людина, яка зможе реалізувати угоду, буде недоступною.

Своєю чергою, Ізраїль ще безпосередньо не підтвердив, що він прийняв план перемир'я, або що братиме участь у переговорах у Каїрі, адже ізраїльський уряд очікує отримати повний список заручників, які будуть звільнені в разі досягнення угоди.

Очікують, що ХАМАС надасть такий список на переговорах у неділю, 3 березня, тоді як Ізраїль представить список ув’язнених палестинців, яких він відмовиться звільнити, наприклад, засуджених за планування чи участь у великих терористичних нападах, додає WSJ з посиланням на єгипетських офіційних осіб.

Ізраїль дав ХАМАСу крайній термін до Рамадану, щоб повернути заручників, утримуваних у Газі, додає видання. В протилежному разі Ізраїль має намір вдатися до наземної операції у місті Рафах на кордоні з Єгиптом, де зараз шукають притулок понад мільйон переміщених осіб Гази.

У разі успішного підписання, угода дозволить запровадити перше відносно тривале перемир'я у війні, яка вирує вже майже п'ять місяців, й у якій відбулося лише одне тижневе перемир’я в листопаді.

Внаслідок угоди, ХАМАС може звільнити десятки заручників, утримуваних від початку війни, тим часом як Ізраїль звільнить сотні затриманих палестинців, пояснює Reuters. Також буде збільшена гуманітарна допомога цивільному населенню Гази, яке перебуває на межі голоду.

На додаток, угода може запобігти масштабному запланованому ізраїльському наземному нападу на Рафах, й ізраїльські війська відійдуть з деяких районів Гази, щоб дозволити мешканцям повернутися в домівки, покинуті раніше під час війни.

Водночас, угода не передбачає виконання головної вимоги ХАМАСу, а саме остаточного припинення війни, а також залишить невирішеною долю понад половини з більш як 100 заручників, що залишилися в полоні ХАМАСу, включно з ізраїльськими чоловіками призовного віку, на яких не поширюється угода щодо звільнення жінок, дітей, старих і поранених, додає агентство.

Тим часом Рада безпеки ООН висловила стурбованість “тривожним рівнем гострої продовольчої небезпеки”, одним з проявів якої стала смерть десятків палестинців від вогню ізраїльтян після того, як палестинці оточили колону вантажівок з гуманітарною допомогою у четвер, 29 лютого, повідомляє AFP.

У заяві в суботу, 2 березня, Рада безпеки підкреслила “потребу вжити всіх необхідних заходів для захисту цивільних осіб” і закликала “негайно, швидко, безпечно, постійно і безперешкодно доставити гуманітарну допомогу у [великих] масштабах”, додає агентство.

Своєю чергою Папа Франциск закликав у неділю, 3 березня, забезпечити цивільним особам у Газі “безпечний доступ до гуманітарної допомоги, якої вони терміново потребують”, й додав, що він підтримує “негайне припинення вогню” та звільнення заручників.