Західні реакції на новини про можливе звільнення Залужного: "найбільше потрясіння", інформаційні спекуляції та передвиборча конкуренція

Інформаційна бульбашка про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного досягла таких масштабів в Україні, що офіційні установи були змушені спростовувати ці чутки у своїх повідомленнях і заявах.

Відреагували й міжнародні медіа, де ситуацію назвали загостренням напруги серед лідерів країни, потенційним найбільшим потрясінням воєнного часу, а також передвиборчою конкуренцією.

Потенційні конкуренти за президентство?

Твердження аналітиків про те, що генерала Залужного вважають ймовірним суперником президента Зеленського на наступних президентських виборах, озвучує, зокрема, газета The New York Times.

Загострення напруги серед лідерів України NYT називає “викликом для України"

Загострення напруги серед лідерів країни NYT називає "викликом для України".

А також наголошує, що "нестримні спекуляції" довкола непідтвердженого повідомлення про звільнення Залужного "поглинули українську столицю в небезпечний момент війни".

Таке відволікання від безпосередньо воєнних тем оглядачі газети назвали метушнею у керівництві країни та "нагноєнням", з яким доводиться мати справу українській владі.

З посиланням на колишнього високопосадовця України New York Times свідчить, що адміністрація Зеленського насправді планувала відправити генерала у відставку, але відмовила від цієї ідеї у понеділок увечері і зараз "гальмує цей процес".

Однією з причин джерело видання назвало проблему із тим, що "не було негайної заміни на місце генерала Залужного".

NYT також цитує експрезидента України Петра Порошенка, який у Брюсселі висловився на захист Залужного та заявив, що рішення про його усунення "не було б мотивоване військовими та стратегічними міркуваннями, а базувалося б на емоціях і заздрощах".

Також газета цитує підполковника Павла Величка із 101-ї бригади ТРО України: "Залужний користується дуже високим авторитетом в армії. Звільнення генерала стане сигналом для командирів усіх рангів: незалежно від того, наскільки добре ви виконуєте свою роботу, вас можуть усунути без причини".

"Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією [на звільнення головнокомандувача ЗСУ] не лише серед опозиційних політиків, але й серед громадськості, яка, за результатами опитувань, дуже високо поважає генерала Залужного", – прогнозує NYT.

Політична боротьба в Україні та на Заході

"Розмови про розкол між президентом і Залужним почастішали", – пише Bloomberg.

Видання припускає, що звільнення генерала викликало б негативну реакцію громадськості, оскільки грудневе опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило, що його рейтинг схвалення у суспільстві становить 92%. А підтримка його потенційного звільнення у цьому опитуванні склала лише 2%.

За інформацією Bloomberg, Зеленський застеріг Залужного від участі в політиці. Натомість, пише газета, саме політична боротьба на Заході стримує і очікувану Україною західну допомогу.

Політичне суперництво проти єдності

"Усунення Валерія Залужного ознаменувало б найбільше потрясіння у військовому командуванні з початку повномасштабного вторгнення Росії", – вважають у виданні Financial Times.

Четверо високопосадовців, на яких посилається видання, переконують, що президент Зеленський запропонував Валерію Залужному нову посаду (потенційно – радника), "але генерал відмовився".

"Заміна Залужного викликала б обурення серед українських військових і громадянського суспільства, серед яких генерал користується величезною підтримкою", – пише Financial Times.

Київські політичні чвари породжують тріщини в українській єдності

Тут також припускають, що заміна Залужного "може знервувати західних партнерів України, включаючи військових, які тісно співпрацювали з генералом протягом останніх двох років, розробляючи стратегії для поля бою".

Про те, що напруга між Зеленським і Залужним "накопичувалася вже понад рік" FT писав ще у грудні: "Схоже, що суперництво має політичне підґрунтя після того, як останні опитування показали, що Зеленський і Залужний йшли б пліч-о-пліч, якби вибори відбулися зараз".

Опитування київської групи "Рейтинг" в листопаді показало, що 42% виборців обрали б Зеленського, а 40% сказали, що проголосували б за Залужного.

"Київські політичні чвари породжують тріщини в українській єдності", – припускала тоді газета.

Президенти й раніше нервували через політичні амбіції генералів

Проблема в тому, що їхній конфлікт і протиріччя стають публічними.

"Політичний і військовий лідери країни у стані війни [Зеленський та Залужний] іноді мають різні точки зору, між ними можуть виникати суперечки, але я вважаю, що обидва чоловіки блискуче виконували важливі посади в цей кризовий час. Але проблема в тому, що їхній конфлікт і сперечання стають публічними", – так напруження в українській верхівці експосол США в Україні раніше коментував Джон Гербст.

В інтерв'ю журналісту Голосу Америки Андрію Борису торік він додав: "Я б не перебільшував цю ситуацію, вона має невеликий вплив. Так, люди говорять про це, але знову ж таки і в американській історії були випадки, коли президент дуже нервував через політичні амбіції головного генерала, тож подібні речі не є рідкістю в демократичних країнах".

Пропагандисти Росії вітають інформаційний хаос

Інститут вивчення війни (ISW) наголосив, що українські чутки про звільнення Валерія Залужного поширили не лише західні медіа, але й російські джерела.

Останні користуються цим матеріалом для продовження низки пропагандистських операцій про внутрішні українські справи.

ISW цитує "ветеранку російської пропаганди", головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян, яка заявила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про усунення Залужного чи ні, "хаос... корисний [Росії]".

Тест на реакцію суспільства

Глибоко тривожною назвала ситуацію з поширенням чуток на державному рівні Орися Луцевич, директорка аналітичного центру Chatham House у коментарі виданню Newsweek.

Українці готові публічно протестувати проти такого кроку

“Ймовірно, цей крок був зроблений для того, щоб перевірити реакцію суспільства на його [Валерія Залужного] усунення", – припускає аналітикиня.

І суспільство, наголошує вона, дало чіткий сигнал, що їм це не подобається.

Експертка також відзначила, що “українці готові публічно протестувати проти такого кроку”.

"Напад" на Залужного грає на руку ворогу, переконана Луцевич, а також потенційно може негативно вплинути на майбутню мобілізацію. “Українське суспільство має знати, що командування армією в надійних руках”, – додала вона.