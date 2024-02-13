Канцлер Німеччини розкритикував "небезпечні" коментарі Трампа щодо НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на коментар колишнього президента США Дональда Трампа щодо НАТО, заявивши, що "релятивізація" положення про взаємну оборону альянсу є "небезпечною" і йде лише на користь Росії, повідомляє Sky News.

Хоча Олаф Шольц не згадав колишнього президента США на ім'я, його коментарі пролунали після заяви Дональда Трампа, в якій він припустив, що США можуть не захистити союзників по НАТО від потенційного російського вторгнення, якщо вони не будуть витрачати достатньо на оборону.

"Будь-яка релятивізація гарантії допомоги НАТО є безвідповідальною та небезпечною", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 12 лютого в Берліні. "Це виключно в інтересах Росії. Ніхто не повинен гратися чи торгувати безпекою Європи", - додав канцлер.

"Обіцянка НАТО щодо захисту без обмежень: усі за одного, один за всіх… Ми посилимо НАТО заради безпеки Європи", - написав він також у мережі Х.

Його польський колега зробив подібну заяву після зустрічі з президентом Франції раніше того ж дня, заявивши, що немає альтернативи партнерству між ЄС, НАТО та США перед обличчям зростаючих проблем безпеки.

Заохочення Кремля атакувати будь-яку територію члена НАТО чи альянс дійсно ставить наших солдатів, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку

"Немає жодних причин, чому ми повинні бути настільки явно слабшими у військовому відношенні ніж Росія, і тому збільшення виробництва та активізація нашої співпраці є абсолютно беззаперечними пріоритетами", — сказав Туск, додавши, що Європейський Союз повинен стати "власною військовою силою".

Своєю чергою посолка США в НАТО Джуліан Сміт також назвала заяви колишнього президента Трампа щодо НАТО "небезпечними".

"Заохочення Кремля атакувати будь-яку територію члена НАТО чи альянс дійсно ставить наших солдатів, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку. Робити такі заяви небезпечно і, чесно кажучи, безвідповідально", - сказала вона під час зустрічі з пресою 13 лютого.

Водночас Дональд Трамп, який бере участь в президентських виборах у США, в понеділок посилив свою риторику щодо НАТО, нагадавши, що в часи свого президентства він домагався від інших членів Альянсу, щоб ті збільшили свої видатки на оборону.

"Я зробив НАТО сильним, і це визнають навіть RINOS (republicans in name only-так звані республіканці) і ліві радикальні демократи. Коли я сказав 20 країнам, які не сплачували свою справедливу частку, що вони повинні сплатити, і сказав, якщо ви цього не зробите, у вас не буде військового захисту США, гроші пішли. Після стількох років, коли Сполучені Штати оплачували рахунок, це було прекрасне видовище", - написав Дональд Трамп в мережі Truth.

“Ми хочемо допомогти Україні на понад 100 мільярдів доларів, більше, ніж НАТО. У нас немає нікого, кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має зрівнятися, і зараз. Вони зроблять це, якщо правильно попросити. Якщо ні, Америка насамперед. Зробимо Америку знову великою!" - додав колишній президент.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше, щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов’язань в межах НАТО щодо витрат на оборону.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп, слова якого цитує видання The Washington Post. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є “жахливою і безглуздою” та шкодить національній безпеці США. Коментуючи заяви Трампа в понеділок, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі нагадав слова президента Байдена, що Сполучені Штати захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

"За каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше, ніж будь-коли раніше. Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу", - підкреслив під час брифінгу у понеділок, 12 лютого, Джон Кірбі.

Слова Дональда Трампа розкритикувала низка світових лідерів та міжнародних посадовців, в тому числі і генеральний секретар самого альянсу Єнс Столтенберг.