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Канцлер Німеччини розкритикував "небезпечні" коментарі Трампа щодо НАТО

  • Голос Америки
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц, Берлін, 12 лютого
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц, Берлін, 12 лютого

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на коментар колишнього президента США Дональда Трампа щодо НАТО, заявивши, що "релятивізація" положення про взаємну оборону альянсу є "небезпечною" і йде лише на користь Росії, повідомляє Sky News.

Хоча Олаф Шольц не згадав колишнього президента США на ім'я, його коментарі пролунали після заяви Дональда Трампа, в якій він припустив, що США можуть не захистити союзників по НАТО від потенційного російського вторгнення, якщо вони не будуть витрачати достатньо на оборону.

"Будь-яка релятивізація гарантії допомоги НАТО є безвідповідальною та небезпечною", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 12 лютого в Берліні. "Це виключно в інтересах Росії. Ніхто не повинен гратися чи торгувати безпекою Європи", - додав канцлер.

"Обіцянка НАТО щодо захисту без обмежень: усі за одного, один за всіх… Ми посилимо НАТО заради безпеки Європи", - написав він також у мережі Х.

Його польський колега зробив подібну заяву після зустрічі з президентом Франції раніше того ж дня, заявивши, що немає альтернативи партнерству між ЄС, НАТО та США перед обличчям зростаючих проблем безпеки.

Заохочення Кремля атакувати будь-яку територію члена НАТО чи альянс дійсно ставить наших солдатів, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку
Посолка США в НАТО Джуліан Сміт

"Немає жодних причин, чому ми повинні бути настільки явно слабшими у військовому відношенні ніж Росія, і тому збільшення виробництва та активізація нашої співпраці є абсолютно беззаперечними пріоритетами", — сказав Туск, додавши, що Європейський Союз повинен стати "власною військовою силою".

Своєю чергою посолка США в НАТО Джуліан Сміт також назвала заяви колишнього президента Трампа щодо НАТО "небезпечними".

"Заохочення Кремля атакувати будь-яку територію члена НАТО чи альянс дійсно ставить наших солдатів, солдатів США та солдатів наших союзників у більшу небезпеку. Робити такі заяви небезпечно і, чесно кажучи, безвідповідально", - сказала вона під час зустрічі з пресою 13 лютого.

Водночас Дональд Трамп, який бере участь в президентських виборах у США, в понеділок посилив свою риторику щодо НАТО, нагадавши, що в часи свого президентства він домагався від інших членів Альянсу, щоб ті збільшили свої видатки на оборону.

"Я зробив НАТО сильним, і це визнають навіть RINOS (republicans in name only-так звані республіканці) і ліві радикальні демократи. Коли я сказав 20 країнам, які не сплачували свою справедливу частку, що вони повинні сплатити, і сказав, якщо ви цього не зробите, у вас не буде військового захисту США, гроші пішли. Після стількох років, коли Сполучені Штати оплачували рахунок, це було прекрасне видовище", - написав Дональд Трамп в мережі Truth.

“Ми хочемо допомогти Україні на понад 100 мільярдів доларів, більше, ніж НАТО. У нас немає нікого, кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має зрівнятися, і зараз. Вони зроблять це, якщо правильно попросити. Якщо ні, Америка насамперед. Зробимо Америку знову великою!" - додав колишній президент.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше, щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов’язань в межах НАТО щодо витрат на оборону.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп, слова якого цитує видання The Washington Post. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є “жахливою і безглуздою” та шкодить національній безпеці США. Коментуючи заяви Трампа в понеділок, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі нагадав слова президента Байдена, що Сполучені Штати захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

"За каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше, ніж будь-коли раніше. Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу", - підкреслив під час брифінгу у понеділок, 12 лютого, Джон Кірбі.

Слова Дональда Трампа розкритикувала низка світових лідерів та міжнародних посадовців, в тому числі і генеральний секретар самого альянсу Єнс Столтенберг.

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