"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО". Кірбі про заяви Трампа щодо Альянсу

Президент Джо Байден не раз підкреслював, що Сполучені Штати захищатимуть "кожен дюйм території НАТО" і це те, що й мав би сказати Головнокомандувач США. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки коментуючи нещодавні заяви експрезидента Дональда Трампа щодо НАТО, де він припустив, що США можуть не захистити від потенційного російського вторгнення союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

"За каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше, ніж будь-коли раніше. Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу", - підкреслив під час брифінгу у понеділок, 12 лютого, Джон Кірбі.

Кірбі також підкреслив, що Джо Байден надсилає сигнали союзникам, що він серйозно сприймає зобов'язання США за п'ятою статтею Статуту НАТО.

Як повідомляв раніше Голос Америки, виступаючи на передвиборчому мітингу в штаті Південна Кароліна, 10 лютого, колишній президент та ймовірний кандидат на цьогорічних президентських перегонах Дональд Трамп згадав про суперечку із неназваним лідером держави-члена НАТО.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Цю заяву Трампа прокоментували й інші європейські лідери. Зокрема прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має стати більш самостійною.

"Незалежно від того, що станеться в США цього року, я вважаю, що висновок потрібно зробити вже зараз, що Європа має бути сильнішою, і ми повинні мати змогу робити більше самостійно. Я кажу це, хоча я щиро вірю в трансатлантичний альянс" - заявила Фредеріксен перебуваючи із візитом у Німеччині.

Новообраний же президент Фінляндії Александр Стубб коментуючи висловлювання Трампа заявив, що його країна повинна зосередитися на своїй ролі у НАТО. Фінляндія стала членом Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дональд Трамп має рацію в тому, що країни НАТО самі зобов’язані витрачати 2% свого ВВП на оборону, — сказав Стубб. — Американська виборча риторика інша, я думаю, що на цьому етапі нам потрібно зберігати зібраність і спокій та зосередитися на нашому членстві в НАТО".