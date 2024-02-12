Новий президент Фінляндії Стубб: Треба зберігати спокій і зосередитися на ролі у НАТО

Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна повинна зосередитися на своїй ролі у НАТО, попри нещодавні критичні коментарі колишнього президента США Дональда Трампа щодо військового альянсу, повідомляє Reuters.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Південній Кароліні, Трамп згадав розмову з лідером однієї з країн НАТО, де Трамп припустив що США можуть не захистити від потенційного російського вторгнення союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

"Дональд Трамп має рацію в тому, що країни НАТО самі зобов’язані витрачати 2% свого ВВП на оборону, — сказав Стубб. — Американська виборча риторика інша, я думаю, що на цьому етапі нам потрібно зберігати зібраність і спокій та зосередитися на нашому членстві в НАТО".

Фінляндія приєдналась до НАТО у квітні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну й витрачає на оборону більше, ніж ціль у 2% валового внутрішнього продукту.

Стубб сказав, що хоче, щоб Фінляндія відігравала вирішальну роль у НАТО: "Ми хочемо бути в центрі прийняття рішень, сидіти за столами, де приймаються рішення".

Александр Стубб вступить на посаду 1 березня. Він є проєвропейським політиком і рішучим прихильником України.

"Поки Росія не припинить свою агресивну війну проти України, буде дуже важко підтримувати відносини з Росією", — сказав Стубб.

Правоцентристський експрем'єр-міністр та інвестиційний банкір Александр Стубб переміг в другому турі виборів ліберала від Партії зелених Пекку Хаавісто, набравши 51,6% із трьох мільйонів голосів.

Як повідомляє Bloomberg, Стубб вільно спілкується кількома мовами та видав 16 книг. В минулому він обіймав кілька найвищих міністерських посад у Фінляндії, включаючи міністра фінансів і закордонних справ. Стубб має ступінь доктора філософії міжнародних відносин.

Він завзятий спортсмен, пройшов численні марафони та триатлони, в тому числі Чемпіонат світу з Ironman.

Підкреслюючи важливість національної єдності, Стубб несподівано з’явився після своєї перемоги на вечірці свого суперника на виборах Пекки Хаавісто, попросивши всіх залишити осторонь приналежність до кампанії та натомість об’єднатися в "команді Фінляндії".

"Фіни повинні пишатися тим, що ми змогли провести чесні вибори в такому складному геополітичному середовищі, — сказав Стубб. — Причина полягає в тому, що для нас зовнішня політика та політика безпеки є екзистенційними, ми чудово розуміємо, що не можемо вести жорсткі дебати щодо політики зовнішньої безпеки".

Країна має більше артилерії, ніж Франція та Німеччина разом узяті, і може залучити до 280 тисяч військ під час війни. Розширення НАТО на північ подовжило кордон Альянсу з Росією на 1300 кілометрів. Зараз цей кордон перекритий, щоб стримати потік шукачів притулку, яким допомагає Росія, що фіни розглядають як навмисну спробу підірвати їхню національну безпеку.

За нещодавнім опитуванням, 8 із 10 фінів готові захищати свою країну, якщо вона зазнає нападу. Підтримка членства в НАТО ще більша.

"Ми повинні бути надійним партнером на Заході, ми повинні бути стратегічним конкурентом на Сході та хорошим партнером на Глобальному півдні. У НАТО "ми відіграємо свою роль, не хвилюйтеся про це", – сказав Стубб.