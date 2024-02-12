Туск: Альтернативи ЄС і НАТО немає

Для безпеки Європи альтернативи ЄС, НАТО й трансатлантичній співпраці не існує, а "Європейський Союз, Франція та Польща мають стати сильними та готовими захищати власні кордони, захищати та підтримувати наших союзників та друзів". Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Туск також заявив, що Франція та Польща знаходяться на одній хвилі щодо геополітичної ситуації та підтримки України: "Ми хочемо надіслати спільний сигнал про те, що ми готові до солідарності в усіх найскладніших ситуаціях... ми відновлюємо Веймарський трикутник".

"Веймарський трикутник" — це платформа політичної співпраці між Німеччиною, Францією та Польщею, створена в 1991 році.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Туск розпочав візити до Парижа і Берліна на тлі активних дискусій про те, чи може Європа самостійно дати раду загрозам безпеці на континенті з огляду на агресивну Росію.

Додаткові побоювання європейських керівників викликали нові заяви колишнього президента США Дональда Трампа, головного претендента на участь в президентських виборах цієї осені, який припустив, що Сполучені Штати можуть не захистити союзників по НАТО, які витрачають недостатньо коштів на оборону від потенційного російського вторгнення.

Окрім Макрона, протягом тижня він зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом. При цьому також міністри закордонних справ Польщі, Німеччини й Франції проведуть зустріч у Парижі в понеділок.

Французьке джерело повідомило, що переговори будуть зосереджені на питаннях від боротьби з російською дезінформацією та допомоги Україні до зміцнення європейської оборонної промисловості.

"Наша сила полягає в тому, що ми у Франції, Польщі та Німеччині дивимося на нашу Європу з різних позицій, — сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. - Люди в Європі справедливо очікують, що ми отримаємо від цього імпульси".

У статті використано матеріали Reuters