Сенат ймовірно зможе схвалити допомогу Україні та Ізраїлю, однак у Палаті представників законопроєкт може наштовхнутись на супротив

Американський Сенат у понеділок спробує скерувати до ухвалення пізніше цього тижня пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів.

Напередодні Сенат, де більшість мають демократи, під час процедурного голосування підтримав законопроєкт 67 голосами проти 27, продемонструвавши потужну двопартійну єдність.

Водночас консервативна частина Республіканської партії виступає проти, а колишній президент Дональд Трамп, фаворит серед республіканців на президентських перегонів, розкритикував законопроєкт у соціальних мережах і заявив, що допомога іншим країнам має надаватися у формі позики.

Проєкт закону передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів - Ізраїлю, 9,15 мільярда - на гуманітарні потреби Гази, Західного берега ріки Йордан та України, і 4,83 мільярда доларів - підтримці партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та для стримування агресії з боку Китаю.

Однак у разі остаточного ухвалення в Сенаті законопроєкт буде передано до Палати представників, де республіканці мають більшість у 219 до 212 голосів і де до законопроєкту існує суттєва опозиція з боку прихильників Трампа.

Минулого тижня республіканець Майк Джонсон, спікер Палати представників, заявив, що виступає за окремий розгляд допомоги Україні та Ізраїлю: "Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватись, і ми розберемося із цим питанням, коли законопроєкт буде надіслано до Палати представників. Іще раніше я чітко дав зрозуміти, що ці питання мають розглядатися окремо. Й Ізраїль вкрай потребує допомоги".