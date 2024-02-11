Сенат США подолав останню процедурну перешкоду на шляху до ухвалення у цій палаті Конгресу законопроекту з допомогою Україні

Сенат США у неділю, 11 лютого, подолав останню критичну процедурну перешкоду на шляху до ухвалення цією палатою Конгресу пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню загальною сумою 95,34 мільярда доларів, що уможливлює його остаточне ухвалення у Сенаті найближчими днями.

Якщо Америка не допоможе Україні, Путін, швидше за все, досягне успіху

Сенат, де більшість мають демократи, підтримав законопроект 67 голосами проти 27, продемонструвавши потужну двопартійну єдність всупереч опозиції консервативної частини Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа, зазначає агентство Reuters.

Вісімнадцять сенаторів-республіканців проголосували за законопроєкт попри те, що Трамп, фаворит серед республіканців на президентських перегонів, розкритикував його у соціальних мережах і заявив, що допомога іншим країнам має надаватися у формі позики.

Згідно з законопроектом загальною вартістю 95,3 мільярда доларів, Україна може отримати понад 60 мільярдів доларів допомоги, тоді як 14 мільярдів доларів буде надано Ізраїлю, 9,15 мільярда доларів буде виділено на гуманітарні потреби Гази, Західного берега ріки Йордан та України, і 4,83 мільярда доларів надано для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та для стримування агресії з боку Китаю, повідомляє Reuters.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, якого цитує видання The Hill, зауважив, що голосування 11 лютого стало одним з рідкісних випадків голосування у неділю, коли у США відбувається “Супербоул”, або фінал кубка з американського футболу. Водночас він нагадав про важливість моменту.

“В той час, як ми говоримо, вторгнення [Росії] в Україну перетворило частини Східної Європи на зону бойових дій, якої ми не бачили в цих регіонах з часів Другої світової війни”, — зазначив Шумер. “Україні небезпечно бракує постачання, зокрема боєприпасів і протиповітряної оборони. Якщо Америка не допоможе Україні, Путін, швидше за все, досягне успіху”.

Наші партнери не можуть дозволити собі розкіш вдавати, що найнебезпечніші агресори світу — це чиясь проблема. І ми також не можемо

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, якого також цитує The Hill, виступаючи відразу після Шумера, заявив, що неспроможність підтримати Україну поставить під загрозу союзників США, адже це дасть Китаю “зелене світло” для розширення свого впливу в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні.

“Наші партнери не можуть дозволити собі розкіш вдавати, що найнебезпечніші агресори світу — це чиясь проблема. І ми також не можемо. Не буде перебільшенням сказати, що очі світу звернені до Сенату Сполучених Штатів”.

В разі остаточного ухвалення в Сенаті, законопроєкт буде передано до Палати представників, де республіканці наразі мають більшість у 219 до 212 голосів, і де до нього існує суттєва опозиція з боку прихильників Дональда Трампа, зазначає видання The New York Times.