Юлія Навальна зустрілася з міністрами закордонних справ країн ЄС і пообіцяла продовжити боротьбу чоловіка

Юлія Навальна, вдова російського дисидента Олексія Навального, перебуває з візитом в Брюсселі, де у понеділок, 19 лютого, вона виступила перед міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та зустрілася з посадовцями Євросоюзу.

Того ж дня Навальна оприлюднила відео у соцмережах, у якому пообіцяла продовжити політичну боротьбу свого чоловіка та закликала росіян приєднуватися до неї у боротьбі за “вільну Росію”.

Після зустрічі з Навальною, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель пообіцяв, що президент Росії Володимир Путін буде притягнутий до відповідальності за смерть Олексія Навального у російській в’язниці 16 лютого.

“Ми висловили найглибші співчуття [від імені] ЄС Юлії Навальній. Володимир Путін і його режим будуть притягнуті до відповідальності за смерть Олексія Навального”, - написав Боррель на своїй сторінці в мережі X.

“Як сказала Юлія, Путін – це не Росія. Росія – це не Путін. Ми продовжуватимемо нашу підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ Росії”.

За словами європейських дипломатів, Навальна підтвердила рішучість продовжувати боротьбу, а також закликала Євросоюз посилити боротьбу з оточенням Путіна. Зал вітав її виступ оваціями.

Вона також застерегла від укладення будь-яких угод з російським лідером та закликала облишити сподівання, що він може змінитися.

Під час зустрічі міністри закордонних справ обговорювали варіанти – доволі обмежені – покарати Кремль за смерть опозиціонера. Офіційні особи ЄС визнають, що посилити санкційний тиск на Росію буде непросто, адже блок уже запровадив безпрецедентні санкції проти країни через вторгнення в Україну.

Водночас Боррель зауважив, що очікує від країн-членів ЄС пропозицій щодо нових санкцій стосовно осіб, безпосередньо відповідальних за те, як поводилися з Навальним, включно в пенітенціарній системі Росії.

За словами Борреля, відповідальність за смерть Навального лежить на “самому Путіну, але ми можемо спуститися до інституційної структури пенітенціарної системи в Росії”, щоб відстежити причетних і заморозити їхні активи та заборонити їм в’їзд до ЄС.

Боррель також заявив, що ЄС перейменує свій світовий список санкцій, пов’язаних з дотриманням прав людини, на честь Навального.

США також розглядають додаткові санкції проти Росії, після смерті Навального. Про це сказав пресі президент США Джо Байден в понеділок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що міністри “ініціюватимуть подальші санкції” через смерть Навального.

“Жорстока загарбницька війна Росії... це не просто війна проти України, а проти самої свободи”, - сказала вона.

Інші міністри заявили, що смерть найбільшого критика Путіна всередині країни має сприяти зміцненню підтримки Києва.

“Путін - убивця. Путін убив єдину людину, яка боролася за свободу, за демократію, і саме тому ми повинні продовжувати”, - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

“Найчіткішою відповіддю буде, якщо ми нарешті виконаємо свою роботу. Ми маємо підтримати Україну”.

Бельгійська міністерка закордонних справ Гаджа Лахбіб погодилася з таким твердженням, зазначивши, що смерть Навального підкреслила загрозу, яку представляє Кремль.

“Ми повинні усвідомлювати, що сьогодні поставлено на карту”, - сказала вона.

“Якщо Росії вдасться розширитися, це саме диктатура, що розшириться і наблизиться трохи до Європейського Союзу”.

Британське видання The Guardian нагадує, що Навальна довго уникала публічності, але підтримувала свого чоловіка у його політичній діяльності. Вона вивезла його з країни після отруєння у 2020 році й повернулася разом з ним до Москви.

Багато хто в Росії та за її межами бачить Навальну природною спадкоємицею російської опозиції після смерті чоловіка, яка приголомшила та деморалізувала російських дисидентів, додає видання.

В статті використано матеріали АР, AFP.