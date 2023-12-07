Іран і Росія поглиблюють відносини в оборонній галузі - Білий дім про зустріч Путіна з президентом Ірану

Між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, внаслідок якої обидві країни хочуть отримати збільшені військові потужності, заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в четвер, 7 грудня.

Коментуючи зустріч у Москві президента Росії Володимира Путіна з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, Кірбі зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між обома країнами "видно протягом останніх місяців, багатьох місяців".

"Очевидним доказом цього є безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, аби вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру", - сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, ймовірно, Іран теж хоче отримати вигоду від такого партнерства: "У нас є підстави вважати, що вони хочуть отримати деякі сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті та/або балістичні. Я не можу сказати, що ми бачимо реальні докази переміщення таких оборонних засобів. Але між цими двома країнами очевидно поглиблюються відносини в оборонній галузі".

Кірбі зазначив, що така співпраця є загрозливою не лише для українців, а й для мешканців Близького Сходу. За його словами, сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його "дестабілізаційну діяльність ще більш тривожною".

Також, відповідаючи на запитання журналістів, Кірбі прокоментував ймовірність потенційних перемовин між президентом України Володимиром Зеленським з очільником Кремля. Він вкотре наголосив, що президент Зеленський має сам визначати, на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним.

"Якби ви зараз опинилися на його місці чи на місці його військ, ви подивилися б на фронт і побачили б багато росіян. Ви бачите росіян, кількість яких зростає, тому що Путін продовжує вербувати додаткові сили та кидати їх у бій.

Путін продовжує вербувати додаткові сили та кидати їх у бій

Поглянувши на поле бою, ви бачите збройні сили Росії, які готові піти в наступ. Вони, ймовірно, не збираються просто перебувати в оборонних позиціях усю зиму. Тож ви хочете бути готовими прийняти це, і бути у змозі не лише захищатись, але й іти в атаку", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що мета США від початку війни - надати Україні необхідні засоби для захисту та контрнаступу. І "ці засоби ось-ось закінчаться", зазначив Кірбі, наголосивши на необхідності ухвалення Конгресом запиту президента США на додаткове фінансування для України.

Напередодні, 6 грудня, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що 52-й пакет озброєння для України, оголошений Міністерством оборони США 6 грудня, без рішення Конгресу про додаткове фінансування буде одним з останніх, які США зможуть надати Києву.

Президент Росії Володимир Путін 7 грудня у Москві зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. На зустрічі, за повідомленням російських ЗМІ, обговорили, серед іншого, товарообіг між країнами, який, за словами Путіна, за минулий рік збільшився на 20%.

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