Як розмовляти з "дуже категоричним крилом" Республіканської партії? Депутатка ВР про місію в США

На тлі політичних дебатів у Конгресі США стосовно пакету допомогу Україні на наступний рік в Америку приїхало кілька груп українських депутатів. Усі вони відвідували різні Штати, де зустрічались з місцевими політиками, представниками релігійних і національних громад, військовими і громадськими діячами. Мета – пояснити навіщо американці мають і далі підтримувати Україну.

Раніше про небезпеку роботи російської пропаганди в США розповідали і інтерв’ю Голосу Америки нардепи Мар’ян Заблоцький і Роман Лозинський. А депутат Олексій Гончаренко розповів про важливість голосу української опозиції у Вашингтоні.

Тепер про аргументи "за" Голос Америки поспілкувався з однією із депутаток, членкинею фракції "Слуга Народу" та керівницею постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марією Мезенцевою. Вона відвідувала з адвокаційною місією Аризону та Каліфорнію.

Чому важливо їздити в американські регіони

Набагато дешевше підтримати Україну сьогодні

Аризона – це так званий swing state (дослівно "штат, що вагається"). В цьому штаті жодна з провідних партій не має переважної підтримки. Тому важливо схилити його виборців, а відтак і конгресменів від Аризони на свій бік, вважає Мезенцева.

"В Аризоні зосереджені великі компанії, які виробляють зброю. Там також є і показники гарні по застосуванню цієї допомоги. Як писав Washington Post 90-95% виділених коштів все-таки лишається в Сполучених Штатах - в рамках створення робочих місць і промисловості, яка пов'язана якраз з оборонним комплексом і оновленням обороноздатності самих Сполучених Штатів. А це вже питання нацбезпеки саме Америки", - каже депутатка Верховної Ради.

Безпека України – вигідна США

Кожен платник податків США, за словами Мезенцевої платить приблизно півтора долара США в день на підтримку України. Американцям, вона переконана важливо донести, що їм дешевше підтримувати Україну зараз, ніж потім вкладати значно більше у масштабніший конфлікт.

"Набагато дешевше підтримати Україну сьогодні, ніж потім підсилити Китай, створити умови для потенційного нападу на Тайвань і показати слабкість, тому що оце відтермінування рішення Росія сприймає як слабкість якраз... І для того, щоб Штати не вмикалися потенційно в статтю 5 НАТО і не брали участь в потенційно третій світовій війні", - пояснює Марія Мезенцева.

Підтримка релігійних і національних громад - спільні цінності

Нас моніторить 120 національних агентств США

Під час поїздок по США депутати зустрічались з місцевими релігійними і національними громадами. Спілкування з ними дозволяє достукатись до різних верств американського суспільства, каже Мезенцева. Місцеві баптисти та єврейські громади мають великий вплив на владу у США.

«Нам давали поради, як розмовляти з дуже категоричним крилом Республіканської партії, які не сприймають раціональні аргументи. Там треба говорити більше про цінності», - пояснює депутатка Верховної Ради.

Як американці наглядають за видатками в Україні

Республіканці, які виступають проти надання допомоги Україні аргументують свою позицію тим, що в Україні корупція і непрозоро використовуються гроші виділені США.

«Дуже важливо було проговорити стосовно оцієї структури тих грошей, які до нас надходять. І що нас моніторить 120 національних агентств США. Я сама була шокована, коли готувалась до зустрічі і читала ці матеріали. І у нас є зараз спецпредставниця США в Україні», - каже Мезенцева.