Американці є ціллю російської пропаганди – депутати ВРУ у Флориді намагаються розвінчувати міфи про Україну

Кілька депутатів Верховної Ради України прибули до американських штатів говорити про підтримку України. Голос Америки розпитав делегатів про їх адвокаційну місію, зокрема у Флориді, на тлі досі не погодженої подальшої підтримки України Конгресом. Депутати поділилися також міфами і стереотипами, які почули в США.

Депутат Мар’ян Заблоцький каже, що навіть представники офіційної влади у Вашингтоні радили українцям більше говорити безпосередньо з виборцями.

“Це демократія. Навіть якщо сенатор або конгресмен погоджується з тим, що потрібно підтримувати Україну, але якщо його виборці проти, то він проголосує так, як хочуть вони”, – каже Заблоцький.

Нардеп Роман Лозинський пояснив, що зустрічі у різних штатах тривають із представниками місцевої влади, бізнесу, церковними спільнотами та іншими американцями: "У кожного свої запитання, і ми тут саме для того, щоб чесно і відкрито говорити, розвіювати російські міфи".

“На превеликий жаль, незважаючи на те, з ким ти говориш – з бізнесменами чи сектором неурядових організацій – усі вони є ціллю російської пропаганди і всюди звучать ті чи інші стереотипи, міфи щодо американської допомоги Україні”, – засвідчив Лозинський.

Серед таких - міфи про переслідування церкви в України, її "недемократичність" тощо.

Такі міфи, каже Заблоцький, не мають нічого спільного з реальністю і їх легко розвіяти у прямій чесній розмові.

На переконання Лозинського, візит депутатів усередину штатів доповнить роботу постійних делегацій України у Вашингтоні та Брюсселі. Власне й візит допомагали готувати представники діаспори та посольства, кажуть депутати.

Заблоцький також розповів про зустрічі із кубинською та венесуельською діаспорами. Планується підписання окремих договорів, що особливо важливо, каже нардеп, у контексті Венесуели, яка, з його слів, стоїть поряд з Північною Кореєю та Іраном, які де-факто підтримують збройну агресію Росії проти України. А Куба, каже депутат, присилає найманців на підмогу росіянам.

"Це дуже добре пояснює, що ми воюємо проти осі зла", - каже депутат.

Зараз акцент зміщується зі столиць в регіони, наголосив Лозинський. Тому, каже нардеп, варто максимально працювати з різними середовищами, оскільки “тільки підтримка населення, громадян США є запорукою підтримки і в Конгресі, і в Сенаті”. Те саме стосується Європи та інших союзників, каже депутат.

Увага ЗМІ, каже він, по двох роках російської агресії змістилася на інші теми, тому особливо важливими є подібні особисті контакти представників України із іноземними спільнотами.