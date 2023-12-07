Брифінг. Сенат провалив голосування по Україні. Що далі?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенатори не змогли розпочати розгляд запиту Білого Дому на додаткове фінансування України. Чи є шанси, що допомогу схвалять до Нового року? Як президентська кампанія у США впливає на підтримку України? Говоримо із політологом Сергієм Куделею. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.