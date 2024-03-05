Макрон закликав союзників України не бути “боягузами”: “Нам доведеться виправдати [очікування] історії”

Президент Франції Еммануель Макрон 5 березня закликав союзників України не бути “боягузами”, й зазначив, що настав час посилити підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

Ми, безумовно, наближаємося до моменту для Європи, коли потрібно буде не бути боягузами

Коментарі Макрона, які наводить агентство AFP, прозвучали як підтвердження заяв, які французький лідер зробив 26 лютого, зазначивши, що не можна виключати спрямування військових в Україну у майбутньому, що викликало бурхливі заперечення серед посадовців західних країн і НАТО.

“Ми, безумовно, наближаємося до моменту для Європи, коли потрібно буде не бути боягузами”, — зазначив Макрон під час візиту до Чехії на тлі просування чеським урядом плану закупівлі зброї для України за межами Європи.

“Війна повернулася на нашу землю. Сили, які відмовляються зупинятися, щодня посилюють загрозу”, — сказав він членам французької громади, які проживають у Чехії, на початку своєї одноденної поїздки.

“Нам доведеться виправдати [очікування] історії та хоробрості, яку вона передбачає”, — додав французький лідер.

В США уряд також закликає діяти швидше, щоб допомогти Україні. Так радник з комунікацій Білого дому Джон Кірбі 4 березня зазначив пресі, що зволікання США з наданням допомоги Україні через внутрішньополітичні чвари грають на руку лише Росії та президенту Володимиру Путіну.

“Він [президент Росії Володимир Путін] знає, що Сполучені Штати зараз не можуть надіслати значну кількість підтримки та допомоги Україні. Він, безсумнівно, використовує як перевагу те, що він бачить на Капітолійському пагорбі, дисфункцію нашої системи, там, на Капітолійському пагорбі, яка, безумовно, дає йому можливість використати військові можливості з більшою перевагою. Знову ж таки, я говорив про це минулого тижня, але це актуально й сьогодні", - зазначив Кірбі.

"Він також не зупиняє наступ на полі бою. Він отримав Авдіївку. І протягом кількох днів він захопив ще пару міст і селищ на захід від Авдіївки. Він просувається на українські оборонні лінії. Їм, українцям, важче захищатися й утримувати оборонні лінії, тому що вони не отримують підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували. Отже, давно настав час ухвалити додаткове бюджетне фінансування. Давно настав час поповнити українські склади, щоб вони могли краще захищатися”, - додав він.

Нам доведеться виправдати [очікування] історії та хоробрості, яку вона передбачає

На тлі затримок із затвердженням нової допомоги Україні в США, низка європейських країн активізувала зусилля. На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами Європейського континенту.

Він сказав, що, працюючи з Канадою та Данією, чехи “ідентифікували” 500 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 снарядів калібру 122 міліметри, “які ми зможемо доставити протягом кількох тижнів” за необхідні кошти.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Прага мала намір зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за ці боєприпаси для України.

На міжнародній конференції щодо підтримки України в Парижі минулого тижня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 15 країн готові приєднатися до ініціативи, включаючи Францію.

Макрон сказав, що його країна візьме участь в ініціативі, але не розкрив жодних подробиць щодо того, який внесок вона зробить.

Нідерланди, наприклад, вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро.

Відтак, тепер Прага очікує, що французький лідер виступить з конкретною обіцянкою під час переговорів у вівторок, 5 березня.

Французький представник сказав, що візит Макрона до Чехії стане можливістю “обговорити цю ініціативу” детальніше.

Це могло б стати певним проривом, адже досі Париж виступав за спрямування витрат на оборону у свою власну промисловість і віддавав перевагу виробництву зброї за гроші ЄС на європейській території.

У статті використані матеріали агентства AFP.