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- Голос Америки
Лідери ЄС погодились збільшити фінансову підтримку України, попри застереження двох країн
Більшість лідерів ЄС на саміті у Брюсселі в п’ятницю підтримали збільшення фінансової допомоги Україні, попри застереження представників Угорщини та Словаччини.
Раніше Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала виділити Україні майже 53 мільярди доларів (50 млрд євро) впродовж наступних чотирьох років, з 2024 по 2027 рік. Узгодити деталі цього плану блок із 27 країн має до грудня під час перегляду бюджету ЄС.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті висловив упевненість, що Європейський Союз зможе ухвалити необхідні рішення для забезпечення стабільності в Україні, попри розбіжності в цьому питанні з деякими членами ЄС.
“У мене таке враження, що ми вирішимо, що саме є необхідним для фінансової стабільності України. Не думаю, що деякі дуже відмінні конкретні оцінки на це вплинуть”, - заявив Шольц.
Як повідомляв Голос Америки, застереження щодо збільшення допомоги Україні висловили Угорщина та Словаччина. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі угорського державного радіо заявив, що не бачить причин для того, аби Будапешт надсилав гроші своїх платників податків на підтримку України.
"Чи зможе Європа [заплатити], я не знаю, але я переконаний, що Угорщина і не може, і не бажає це робити, тому що я не бачу причин, щоб ми мали направляти гроші платників податків на підтримку України", - зазначив очільник угорського уряду Віктор Орбан.
Прем'єр-міністр Болгарії повідомив, що Угорщина та Словаччина, хоча й висловлювали застереження, але не відкинули пропозицію ЄС.
"Я можу сказати, що вони обидві [Угорщина та Словаччина] не відкинули можливість надання допомоги Україні, навіть на далеку перспективу", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.
Олаф Шольц запевнив у послідовній підтримці України з боку ЄС, незважаючи на потреби, що виникли через ситуацію в Ізраїлі, про що він раніше повідомив президенту України Володимиру Зеленському.
“Під час мого останнього контакту з ним ми говорили телефоном, я запевнив, що наша підтримка України не зменшиться і не вплине на те, що ми зараз маємо цю нову гірку проблему, створену “жахливим, жорстоким нападом ХАМАСу на Ізраїль і багатьох тамтешніх громадян”, - сказав глава німецького уряду Олаф Шольц.
Прибутки з активів РФ - на відбудову України
Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту повідомила, що виконавчий орган ЄС працює над пропозицією, щоб допомогти Україні зараз та під час післявоєнної відбудови, виділивши частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів.
За її словами, нині вартість заморожених російських активів становить 211 мільярдів євро. У березні 2022 року ЄС заморозив суверенні активи РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Фон дер Ляєн наголосила, що Росія має заплатити за відновлення зруйнованої української інфраструктури.
Фон дер Ляєн повідомила, що раніше цього місяця під час щорічних зустрічей з МВФ та Світовим банком міністри фінансів досягли прогресу щодо деяких основних принципів в цьому питанні. “Тож наступним кроком буде фактична пропозиція”, — сказала фон дер Ляєн, додавши, що початкова увага буде зосереджена на надприбутках.
“Ми представимо пропозицію, щоб знайти спосіб використання надходжень від тих активів, які зараз приносять користь обмеженій кількості фінансових установ у Євросоюзі”, — додала президентка Європейської комісії. Вона не уточнила, коли саме надійде ця пропозиція.
У червні цього року Бельгія заявляла, що надприбутки від заморожених російських активів можуть забезпечити 3 мільярди євро на рік для відновлення України. Велика частина цих активів знаходиться в Бельгії.
США та Британії підтримують ідею ЄС із використання процентних доходів від активів РФ на відновлення України, хоча щоб заарештувати ці кошти, Євросоюз має вирішити юридичні складнощі, щоб легалізувати процес.
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- Голос Америки
Ізраїль посилює "інтенсивні обстріли" на території Смуги Гази
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила в п'ятницю, що "розширює наземні операції" у Смузі Гази. Про це у п’ятницю заявив речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Агарі, повідомляє CNN. Раніше цього дня американські ЗМІ повідомляли про велику кількість вибухів у Газі в ніч на п’ятницю.
Речник ЦАХАЛу заявив, що Армія оборони Ізраїлю “продовжує завдавати ударів по місту Газа та продовжує закликати цивільне населення евакуюватися на південь". За словами Агарі, ЦАХАЛ “активно діє” на всіх фронтах, щоб досягти своїх цілей у війні з ХАМАСом.
Коментуючи можливу угоду щодо звільнення понад 200 заручників, яких утримують в Газі, Агарі порадив “нехтувати чутками”, мовляв, ХАМАС використовує психологічний терор.
Водночас катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на власні джерела повідомив, що Катар веде переговори про припинення вогню у Смузі Гази та про обмін полоненими, і що переговори перебувають "на просунутій стадії".
CNN повідомляє, що офіційні особи у США запевняють, що переговори про звільнення полонених не припиняться, попри майже повне відключення зв’язку в Газі та відновлення ізраїльського нападу.
Повідомляється про перебої з мобільним звʼязком та інтернетом у Смузі Гази. Палестинський мобільний оператор Jawwal у п’ятницю повідомив, що “інтенсивне бомбардування за останню годину призвело до руйнування всіх інших міжнародних маршрутів, що з’єднують Газу із зовнішнім світом”, повідомляє CNN. Це своєю чергою призвело до "повного припинення телекомунікаційних послуг", повідомляють ЗМІ.
Журналісти CNN записали розмови з мешканцями Гази, які назвали нинішні ізраїльські авіаудари “найінтенсивнішими” від початку воєнної кризи в регіоні близько трьох тижнів тому.
До припинення вогню у Газі закликав Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.
“Оскільки бомбардування посилюється, потреби стають дедалі критичнішими та колосальними”, - мовиться у заяві, яку офіс генсека ООН оприлюднив у п'ятницю. Гуттеріш наголосив, що мешканці Гази потребують їжі, води, ліків та пального “у великих масштабах”. Він застеріг, що палестинській гуманітарній системі загрожує “повний колапс” з “немислимими наслідками для 2 мільйонів людей”.
“Враховуючи відчайдушну та драматичну ситуацію, ООН не зможе продовжувати постачання в Газу, якщо не буде негайної та фундаментальної зміни в тому, як надходить допомога”, — заявив Гуттеріш.
Тим часом угруповання ХАМАС оприлюднило заклик до мобілізації. Як повідомляє Al Jazeera, угруповання ХАМАС заявило, що вважає Ізраїль, США та інші західні країни, які підтримують Ізраїль, “повністю відповідальними за серію жахливих масових вбивств”, які були вчинені проти людей у Газі.
ХАМАС закликав палестинців у діаспорі, на Західному березі, у Східному Єрусалимі та на територіях 1948 року “мобілізуватись” на підтримку Гази. Угруповання також звернулось до арабських країн та міжнародної спільноти вжити негайних заходів, щоб припинити “злочини та масові вбивства” у Газі.
Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Загальне число жертв, за даними ізраїльської влади, становить понад 1400. Міністерство охорони здоров’я Гази, контрольоване ХАМАСом, заявило у четвер про 7028 загиблих палестинців, втім наразі ці дані неможливо перевірити.
Економіка США показала "блокбастерне" зростання
Економіка США показала зростання в 1,2% в третьому кварталі, порівняно з попереднім кварталом (4,9% в аннуалізованому вимірі). Результати перевершили очікування оглядачів та відкинули зауваження скептиків, які вважали, що політика високих ставок Федерального резерву уповільнить економіку і викличе рецесію.
"Блокбастерними" назвали цифри зростання Reuters та Washington Post, "зірковим" назвало економічні результати видання Politico.
Президент США Джо Байден поставив зростання в заслугу своїй програмі "Байденоміка", яка передбачає значні урядові інвестиції до інфраструктури.
"Це свідчення стійкості американських споживачів та американських працівників, яких підтримує "Байденоміка" - мій план росту економіки за рахунок зростання середнього класу", - заявив Байден в четвер.
Washington Post віддало належне Байдену, вказавши в своїй статті, що "політика адміністрації стала мастилом для економіки в критичний час". Видання навело думки економістів, що інвестиції до інфраструктури почали приносити результат.
Економіка США показує кращі результати ніж інші провідні економіки, зауважує New York Times і також пов'язує це з активними бюджетними витратами США, а також тим, що на економіку США менше вплинула російська війна проти України, від якої більше постраждала Європа.
Деякі оглядачі все ж припускають, що прискорення економічного зростання не триватиме довго, через зменшення заощаджень і завершення пільгового періоду виплат за боргами за навчання.
Все ж підтримка економічної політики Байдена серед американців залишається низькою.
Опитування CNBC проведене минулого місяця показало, що лише 37 відсотків американців підтримують економічну політику Байдена, 59% не підтримують. Американці дали кращі оцінки економічній політиці опозиційної Республіканської партії, ніж Байдену - з підтримкою у 49%.
- Голос Америки
НАТО ще не усвідомлює значення Чорного моря та загрози вторгнення Росії на територію альянсу – посол Болгарії в США
Посол Болгарії в США Георгі Панайотов озвучив заклик східного флангу НАТО до Альянсу посилити військову присутність на захист причорноморських країн від агресивних амбіцій Росії – “не лише для стримування, а й для оборони”.
У стратегічній концепції НАТО визнано геополітичне значення Чорного моря, але Альянс ще не має повного усвідомлення ризиків, коли справа доходить до Чорного моря, заявив Георгі Панайотов під час розмови у Центрі аналізу європейської політики CEPA в п'ятницю.
“Ми боїмося, додав дипломат, що навіть після завершення війни в Україні амбіції Росії домінувати в Європі не припиняться. Ми боїмося, що наступними країнами у російському списку агресивного вторгнення можуть бути Молдова та Грузія. Ми боїмося, що Росія, ймовірно, наважиться порушити суверенітет і територіальну цілісність країни-члена НАТО”, - каже посадовець.
Поки росіяни “грають у дуже небезпечну гру” у Чорному морі, сказав посол, Болгарія, Румунія і Туреччина планують сформувати коаліцію для втручання у ситуацію з метою забезпечення свободи судноплавства. Наразі через російські обстріли та мінування кораблі НАТО не заходили в Чорне море упродовж останніх 600 днів, каже дипломат.
Панайотов також розповів, що Болгарія відновлює власний флот і у зв'язку з агресією Росії, будує кораблі. “Тому що ми бачимо, що загроза існує”, – наголосив посол.
Він нагадав, що Чорне море є воротами до Середземномор’я, де РФ також має намір демонструвати силу. “Ми дуже хотіли б, щоб союзники усвідомили це, тому що пасивна поведінка або перебування поза реаліями Чорного моря коштуватимуть нам дуже дорого”, – наголосив Панайотов.
“Ми перші в світі будуємо інженерний захист від ракет та дронів на енергообʼєктах”, – голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький
Минулого року Росія пошкодила половину української енергоінфраструктури, згідно з оцінками ООН. Кожна тепло- та гідроелектростанція зазнали руйнувань. Ремонтні роботи з відновлення тривають і досі, кажуть в "Укренерго".
Цієї зими, згідно з оцінками британського Міноборони, Росія може поновити удари по енергооб'єктах і вже накопичує ракети. США повідомляють, що надсилають Україні допомогу задля підготовки до зимового періоду, а ООН звернулась до донорів із запитом про 268$ млн нової допомоги Україні на зимовий період.
Українські енергетики запевняють: вже зробили максимум для того, щоб Україна прожила цю зиму без тривалих відключень світла та блекаутів.
Про особливості відновлення енергетичної інфраструктури, додатковий захист об'єктів та унікальний досвід українських енергетиків, яким тепер цікавляться міжнародні експерти галузі, Голос Америки поговорив із головою правління НЕК “Укренерго” Володимиром Кудрицьким.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Леся Бакалець, Голос Америки: Пане Володимире, наскільки українська енергосистема готова до зими і потенційних російських обстрілів?
Володимир Кудрицький, голова правління НЕК “Укренерго”: Цього року насамперед у нас більш щільне ППО, ніж на початку тогорічної російської ракетної кампанії (10 жовтня 2022 відбулась перша масована ракетна атака РФ на енергетичну інфраструктуру– ГА).
Якщо ми говоримо про магістральну мережу, якою оперує “Укренерго”, ми зробили (ті ремонтні роботи – ГА), які ми планували зробити до зими. Але для того, щоб повернутися на рівень міцності, який був до вторгнення, або до початку тої ракетної кампанії, все одно треба продовжувати відновлювати енергосистему навіть під час зими.
Зараз нам потрібно використати час, що залишився, щоб наростити перш за все спроможності електростанцій виробляти електричну енергію, щоб покрити споживання, яке буде збільшуватись під час холодів.
Л.Б.: Експерти кажуть, на деякі ремонтні роботи енергообʼєктів іноді потрібно до року часу. Чому?
Деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України
В.К.: Насправді, деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України. Якщо просто надіслати запит на завод, щоб виробити автотрансформатор, або якусь потужну турбіну, або генератор на великий енергоблок, ти ще встанеш в чергу на рік-два, тому що це дуже дефіцитні ресурси на світовому ринку.
Такі об'єкти, як електростанція, або велика магістральна підстанція, будуються декілька років. А енергосистема країни в цілому – 30-40 років. Ясно, що відновити всі пошкодження за 7-8 місяців на 100% неможливо. Але тим не менше те, що можна було зробити, зроблено.
Л. Б.: Які країни допомагали зі фінансуванням ремонтних робіт і скільки коштів надали?
В. К.: Десятки країн. Ми залучили більше мільярда доларів зовнішнього фінансування.
І ми єдина компанія електроенергетичного сектору, яка залучила такий масштаб підтримки. Частина цих коштів була грантовою, тобто безплатною, її не треба повертати. І це суттєва частина, близько 35%. І кошти пішли частково на те, щоб закупити обладнання і відремонтувати пошкоджені об'єкти. А ще частину ми використали на погашення боргів перед різними учасниками ринку.
Л. Б.: Скільки всього українських енергетичних об'єктів пошкодила Росія за минулі осінь-зиму?
Загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень
В. К.: Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70-ти. Це якщо великих. Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі. Але загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень. Це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень.
Л. Б.: Чи правда, що через російські обстріли зазнали руйнувань усі гідро-, теплоелектростанції в Україні?
В. К.: Всі до одної. Каховську ГЕС ми тут навіть не рахували, бо вона була, на жаль, в окупації досить давно. Але ті, що заходяться на контрольованій території, всі, так чи інакше, зазнали серйозних ушкоджень. Ми не говоримо про ушкодження формату “дірка в паркані”. Ми говоримо про те, що прилетіло в машинний зал блоку електростанції, пошкодило якийсь енергоблок чи пошкодило електричну частину, яка видає потужність і розподіляє в мережу.
Кожна велика електростанція, теплова і гідро, в цій країні була пошкоджена
Тобто це серйозні, масштабні руйнування. Ми говоримо про ракетні прильоти, про атаки дронів, такого роду речі. Кожна велика електростанція, теплова і гідро, в цій країні була пошкоджена.
Л. Б.: І це ж безпрецедентна ситуація для світу в цілому?
В. К.: Жодна країна світу не стикалася з такого типу атаками, з такого типу загрозами.Тому і рішень готових ні в кого не було. Ці рішення ми знаходили вже по ходу п'єси, як то кажуть.
В другій половині лютого ми вже припинили обмеження електропостачання, всім включили світло. І це був, напевно, один з найсильніших моментів в моєму житті, коли я побачив з одного з київських пагорбів, лівий берег Києва, який світиться, просто купається в вогнях. Дуже сильне відчуття.
Л. Б.: Я читала, що міжнародні делегації часто питали наших енергетиків “як ви це робите?”, коли бачили, що енергосистема тримається попри обстріли.
В. К.: Так, всі ці питання задавали. У нас протягом минулої зими було безліч міжнародних делегацій. Всі урядовці, які приїжджали з візитами в Україну, обов'язково цікавилися станом нашої енергосистеми. І майже всі запитували, як нам це вдається.
Всі очікували, що наша енергосистема не витримає після другої, третьої атаки, і має повністю відключитись ... Цього не сталося
Всі очікували, що так само як Україна мала за три дні чи за два тижні впасти після початку повномасштабного вторгнення, всі очікували, що наша енергосистема не витримає після другої, третьої атаки, і має повністю відключитись, і у нас має настати кам'яний вік. Цього не сталося, хоча проблеми були.
Л. Б.: Цього року, окрім ППО, передбачений якийсь локальний захист енергообʼєктів?
В. К.: Деякі елементи можна прикрити інженерним захистом. Без зайвих деталей, скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше в світі. Таких рішень захисту від ракет та дронів типу “Шахед-136” в світі просто немає, їх треба було вигадати. От цього літа були сформовані технічні рішення, які дозволять захищати наші енергооб'єкти від такого типу загроз.
Зараз іде будівництво відповідних інженерних споруд. І я вам хочу сказати, що підстанції “Укренерго” стануть першими об'єктами, на яких такі рішення просунутого захисту проти дронів будуть втілені.
Л. Б.: Який прогноз на цю зиму: чи будуть відключення світла, блекаути?
В. К.: Це дуже залежить від обстрілів. Якщо будуть якісь масштабні обстріли і будуть пошкоджені знову великі енергооб'єкти, можуть бути такі ризики. Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то я розумію, яким чином покривати споживання взимку, але ми не обійдемось без імпорту електричної енергії з Європи. Тому що українським електростанціям все одно потрібна підстраховка і підтримка.
Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі
Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти.
Я вважаю, що вірогідність загальнонаціонального блекауту чисто умовна, бо ми, зокрема, навчилися протидіяти і таким загрозам в новому сезоні.
Л. Б.: Тобто попередньо – ця зима буде кращою за минулу? Чи це занадто оптимістичний висновок?
В. К.: Я взагалі великий оптиміст, і завжди схильний шукати шляхи, як зробити так, щоб було краще. Я ці шляхи бачу. Але потрібно буде максимально концентрувати зусилля і приділити велику увагу проходженню опалювального сезону. Як з боку енергетиків, так і з боку сил оборони, і з боку споживачів теж.
Тому що підприємства можуть подбати про себе, забезпечивши виробництво автономними джерелами живлення. Об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, лікарні, також мають бути обладнані генераторами.
Домогосподарства також можуть на побутовому рівні підготуватись до якихось складних сценаріїв, якщо будуть атаки. Всі вже знають, як це робиться, що треба робити. Бажано утеплити оселю. Бажано, якщо є генератор чи екофло, чи якийсь такий пристрій, ще раз перевірити його працездатність, перевірити, що він працює. Запаси води – тобто такі прості побутові речі. І обовʼязково перевірити адресу найближчого пункту незламності.
Л. Б.: Ваші працівники готові до чергового сезону роботи під обстрілами? Я читала, минулого року енергетикам видавали бронежилети, шоломи для роботи на обʼєктах.
Всі працівники “Укренерго”, абсолютно всі ..., на жаль, несуть персональний ризик
В. К.: У прифронтових територіях це поширена практика. Але ні шоломи, ні бронежилети не рятують від загроз типу прильоту "калібра" чи "шахеда". Безумовно, протоколи безпеки дуже посилені. Восени минулого року предметом атаки "шахедів" став і наш головний офіс. Сюди декілька, на жаль, "шахедів" долетіло. І я це бачив на власні очі - стояв на вулиці, метрів 50 від будинку.
Тому всі працівники “Укренерго”, абсолютно всі: адміністративний персонал, ті, хто працюють на підстанціях, лінійних дільницях, вони всі, на жаль, несуть персональний ризик.
- Голос Америки
- Reuters
Борис Джонсон стане ведучим британського телебачення
Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомив, що приєднується до команди телевізійної станції GB News, де, серед іншого, розповідатиме про Україну.
“Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої відверті погляди на все, від Росії до Китаю, про війну в Україні, про те, як ми справляємося з усіма цими викликами, про величезні можливості, які лежать перед нами”, — написав Борис Джонсон в мережі X (у минулому - Twitter).
Телеканал GB News повідомив, що Борис Джонсон працюватиме у них ведучим та коментатором, починаючи з початку 2024 року. Канал сподівається, що колишній глава уряду відіграватиме ключову роль у висвітленні виборів у Британії наступного року, а також виборів у Сполучених Штатах.
Інформаційний телеканал GB News відносно новий, його запустили у 2021 році. За даними видання Reuters, британська служба телерадіомовлення раніше заявляла, що цей канал порушував правила неупередженості.
Борис Джонсон перед тим, як пішов у політику та став прем’єр-міністром Британії, працював журналістом. У червні цього року він почав писати колонки для Daily Mail.
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