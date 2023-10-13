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G7 робить нові кроки, щоб змусити російські гроші працювати на Україну
В складних економічних умовах на Заході, а також на тлі політичного протистояння, міжнародній спільноті варто поглянути на можливість використовувати заморожені на Заході російські активи для відбудови України, замість того, щоб намагатись профінансувати величезні потреби відбудови рахунком коштів західних платників податків, вважає британський економіст Тімоті Еш.
Хоча на Заході все ще немає консенсусу стосовно правових підстав та можливості передачі Україні всіх 280 мільярдів доларів заморожених російських активів, нові заяви "Групи семи" свідчать про досягнення спільної позиції щодо передачі Україні доходів, які накопичуються на ці активи.
В спільній заяві, виданій 12 жовтня, міністри фінансів країн "Групи семи" підтвердили намір шукати шляхи, щоб передати Україні доходи від заморожених російських активів.
Перед цим про підтримку передачі Україні надприбутків на заморожені російські активи висловили у США.
"Я підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України", - заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен журналістам в Марракеші.
Позицію міністрів фінансів G7 привітала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Замороження російських активів і спрямування їхніх доходів на відновлення України надсилає правильний сигнал тим, хто сприяє варварській війні Кремля", - твітує посадовиця.
Міністр фінансів Британії Джеремі Гант дав вказівку Банку Англії вивчити можливості використати російські кошти для оборонної допомоги Україні, повідомляє ВВС.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб Росія не могла продовжувати фінансувати" війну, сказав Гант, коментуючи заяву міністрів країн "Групи семи".
Цього тижня Бельгія заявила, що передасть Україні податки, які вона збирає на доходи, накопичені на заморожені активи. Обсяг цих податків цього та наступного року досягне 2,4 млрд євро, повідомила влада країни.
Саме в Бельгії, в найбільшому кліринговому центрі Європи Euroclear, заморожено значну частину російських активів, повідомляють західні ЗМІ. Обсяг заморожених там активів складає близько 125 мільярдів євро.
Наступного тижня під час зустрічі лідерів країн ЄС, вони звернуться з вимогою "рішучого прогресу" у застосуванні заморожених активів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ з посиланням на проект заяви зустрічі.
Саме російські кошти, а не кошти держав-партнерів України, мають піти на фінансування відбудови України, вважає Тімоті Еш з BlueBay Investments.
"Я не думаю, що західні платники податків в умовах світової кризи вартості життя і зростанням популізму зрештою випишуть необмежений чек, щоб оплатити руйнування, які Росія спричинила в Україні", - сказав Еш під час події, яку організував вашингтонський центр "Атлантична рада" в Марракеші на зборах МВФ та Світового банку.
Еш вказав на політичне протистояння, яке відбувається в американському Конгресі, де законодавці поки не домовились про призначення нового спікера, і це затримує голосування за новий пакет допомоги Україні. Він також вказав на вибори в Словаччині, де на парламентських виборах перемогла проросійська антиліберальна партія, що, на думку Еша, "викликає занепокоєння стосовно того, чи збережеться альянс в Європі".
"Я не певен, що перекладання всього цього на західного платника податків не викличе політичного спротиву на Заході", - каже він.
Правова база для конфіскації російських грошей є складною, відповідає Ешу Чарльз Лайфілд з "Атлантичної Ради".
Лайфілд застерігає, що конфіскація активів відрізняється від блокування, і західні країни можуть зіткнутись із ситуацію, коли Росія через суд змусить Захід повернути конфісковані кошти. Він також вказує, що конфіскація російських грошей стане сигналом для Китаю та інших, не зберігати свої гроші на Заході.
Кремль протестує проти можливості конфіскації російських активів і заявляє про намір "захищати свої права".
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- Голос Америки
Ллойд Остін підтвердив намір США підтримувати як Ізраїль, так і Україну
Міністр оборони США Ллойд Остін вкотре підтвердив готовність США одночасно підтримувати як Ізраїль, так і Україну у їх захисті від зовнішньої агресії. Про це Остін заявив під час пресконференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Ґаллантом 13 жовтня у Тель-Авіві, куди Остін прибув з візитом.
“Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов’язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час як ми підтримуємо Україну”, - сказав у своїй заяві Остін.
Остін також зазначив, що США готові розгорнути додаткові військові сили поблизу Ізраїлю з метою стримування інших країн від участі у конфлікті. Однак, міністр оборони відмовився відповісти, чи США готові будуть вступити у конфлікт, якщо відбудеться напад на Ізраїль з півночі зі сторони Лівану.
За словами Остіна, військова допомога, така як боєприпаси, засоби ППО та інше обладнання та ресурси, надходитимуть до Ізраїлю “зі швидкістю війни”, тобто у відповідності до необхідності.
Відповідаючи на питання щодо дотримання “законів війни” і захисту цивільного населення в ході ізраїльської операції проти ХАМАСу, і особливо у разі можливої наземної операції Ізраїлю в Секторі Гази, Остін вказав на професійність ізраїльської армії й зауважив, що очікує дисциплінованості й професійності у цій ситуації.
Водночас міністр порівняв ХАМАС з ІДІЛ, додавши, що ХАМАС підніс зло ІДІЛ "на новий рівень".
За словами Остіна, настав час для “рішучості”, а не для “помсти”.
Зловтіха замість співчуття. Як російські пропагандисти реагують на напад ХАМАСу на ізраїльтян?
Російські пропагандистські медіа потрапили у непросту ситуацію, коли після багатьох років пропаганди, у якій вони переконували свою аудиторію в тому, що вони борються з фашистами і нацистами, передусім в Україні, цього тижня вони мусили виправдовувати звірства ХАМАСу в Ізраїлі, пишуть міжнародні оглядачі.
Проте така дилема існувала не для всіх – деякі відкрито стали на бік палестинських нападників, потішаючись з ізраїльських сил безпеки та висміюючи жертв кривавих розправ хамасівців, зауважують оглядачі.
Дослідниця кремлівської пропаганди Джулія Девіс каже у своїй статті для Центру аналізу європейської політики (CEPA), що найскладніше, мабуть, було одному з найвпливовіших російських пропагандистів, Володимиру Соловйову, який, як вона зазначає, «намагається поєднати свою єврейську спадщину з відвертою, а часом і радісною, підтримкою ХАМАСу серед своїх колег у російських ЗМІ».
«Під час ефіру своєї державної програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» 9 жовтня ведучий поскаржився: «Мені це важко. Один мій знайомий надіслав мені смс «Хай живе інтифада!» і розповів, як все це чудово. Я сказав йому, що, хоча я знаю історію цього питання і можу зрозуміти різні точки зору, я ніколи не зможу виправдати людей, які роблять такі речі жінкам, дітям і цивільним особам», – цитує Соловйова вашингтонська дослідниця у своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter).
Вона зауважує, що коли російські солдати знущалися і вбивали українських цивільних, Соловйова це не турбувало. «Соловйов був одним із найпалкіших прихильників жорстких дій проти України та її народу, аж до використання ядерної зброї як там, так і в інших країнах Європи», – зауважує Девіс, колумністка видання Daily Beast і авторка проєкту Russian Media Monitor.
Також вона звертає увагу на те, що російські коментатори порівнюючи війну Росії проти України та напад ХАМАСу на Ізраїль, виправдовували дії Росії в Україні та засуджували саму можливість таких дій у випадку Ізраїлю.
«Прохамасівські коментатори засуджують ізраїльську блокаду Гази, пропускаючи будь-яку згадку про російських пропагандистів і військових експертів, які закликали до повного знищення енергетичної інфраструктури України в середині зими, і виступають за те, щоб Росія припинила постачання продовольства та води, і щоб затопити вулиці українських міст нечистотами», – каже Девіс.
Американський телеканал CNN звертає увагу на те, що попри те, що і російські громадяни загинули під час нападу ХАМАСу, у Росії не чутно слів співчуття, а замість них лунають звинувачення на адресу Америки.
Президент Росії Володимир Путін, на відміну від інших світових лідерів, не подзвонив зі словами підтримки прем'єру Ізраїлю, а натомість почав звинувачувати Америку в діях палестинських бойовиків, сказавши, що саме США стоять на перешкоді мирним домовленостям між ізраїльтянами та палестинцями.
Російська пропагандистка Ольга Скабеєва насміхалася в ефірі з ізраїльтян, що «Моссад і його знаменита контррозвідка та Америка зі своїм ЦРУ пропустили вторгнення ХАМАСу», повідомляє CNN.
Британська газета Guardian також каже, що у Москві зловтішалися через помилки ізраїльської армії та розвідки, які були представлені як свідчення слабкості Заходу.
Газета наводить слова російського військового експерта Бориса Рожина, наближеного до російських військ, які воюють в Україні, який написав у Telegram, що «мабуть, керівництво ЦАХАЛу… спочиває на лаврах давно минулих перемог».
Експерт з російських спецслужб Андрій Солдатов у коментарі газеті припустив, що така реакція «викриває гостру психологічну травму, яку зазнали російські військові після катастрофічного наступу на Україну в перші місяці 2022 року».
«Нації з гордою військовою традицією важко пережити цю втрату глобальної поваги. Тож ХАМАС надав «допомогу», яка викликала лавину зловтіхи. Ви сміялися з нашої некомпетентності? Тепер наша черга», – сказав Солдатов.
Коментарі інших пропагандистів також були відверто зловтішними. Так телеведучий Сергій Мардан висловив надію, що війна Ізраїлю та ХАМАС витягне західні ресурси з України, пише Guardian.
«У будь-якому разі для Росії в цьому бардаку певна користь є, оскільки світова жаба на якийсь час відвернеться від України і займеться черговим гасінням вічної близькосхідної пожежі», – написав Мардан у Telegram.
Російські пропагандисти виправдовують ХАМАС
Деякі російські коментатори, як зауважує Джулія Девіс, вирішили, що найкраще – відкрито стати на бік ХАМАС. Одним з найбільш кричущих випадків, на її думку, була стаття Ігоря Молотова, спеціального редактора RT, який написав матеріал для білоруської державної газети «Мінская праўда», де він відверто радів нападу на Ізраїль. У статі він сказав, що «перемога Палестини на окупованих територіях – це перемога Москви та Мінська».
А також він сказав, що ідея, яку нещодавно висловила керівниця RT Маргарита Симоньян про те, що потрібно підірвати термоядерну бомбу над Сибіром, насправді належала йому. Але тепер він хоче, щоб бомба вибухнула не над Сибіром, а над Єрусалимом.
Невдовзі після публікації статтю було видалено, але її фото зберегло білоруське опозиційне видання «Наша ніва».
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Проєкт Пентагону збирає ППО для України з різних частин
БРЮССЕЛЬ (AP) — В Пентагоні називають це FrankenSAM — проєкт, який збирає системи протиповітряної оборони для України з компонентів з усього світу.
Але зараз, коли політичне протистояння в Конгресі США не дозволяє затвердити новий пакет допомогу Україні, програма ракет «земля-повітря», назва якого нагадує про Франкенштейна, все більше стає порятунком, надійним способом доставити зброю на поле бою вже зараз. Системи постачаються швидко в час, коли Україна намагається відбити російські авіаудари та добитись просування, поки дозволяють погодні умови.
Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив у четвер, що США змогли імпровізувати та створити нову ракетну установку з радарів та інших частин, наданих союзниками та партнерами. Система зможе запускати ракети AIM-9M Sidewinder, які США включили до останнього пакету допомогу Україні.
Водночас американські інженери у співпраці з Україною, модифікували пускову установку протиповітряної оборони «Бук» радянських часів, щоб вона могла запускати ракети RIM-7, які у США є у великій кількості. Україна має низку систем «Бук», але кількість ракет для них зменшується.
За словами посадовця, обидві ці системи надійдуть в Україну цієї осені, щоб задовольнити критичні потреби протиповітряної оборони.
Чиновник поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, щоб надати актуальну інформацію про бойові дії.
Нововведення дали США ще одну можливість надавати зброю Україні, поки Конгрес не схвалив нові кошти для оборонної допомоги. Невелика, але гучна група законодавців від Республіканської партії виступає проти того, щоб США фінансували боротьбу з Росією та змогла вилучити це фінансування з тимчасової бюджетної резолюції.
Пентагон все ще має близько 5,4 мільярда доларів, які він може використати, щоб направити Україні зброю зі своїх запасів. Очікується, що цих грошей вистачить на кілька місяців. Однак у США є лише близько 1,6 мільярда доларів для поповнення американських запасів, необхідних військовим службам, і є ще більше занепокоєння щодо їх вичерпання.
Міністр оборони США Ллойд Остін перебував у четвер у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО. Він також очолив засідання Контактної групи з питань оборони України в середу за участю понад 50 керівників оборони та військових з усього світу, щоб обговорити, як задовольнити поточні та майбутні військові потреби Києва.
У середу він оголосив новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, який включав невизначену кількість ракет Sidewinder. А генерал ВПС США Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, сказав журналістам, що додаткові зобов’язання щодо зброї та розмови з союзниками переконали його, що «Україна в гарному становищі» перед зимовою битвою.
Програма FrankenSAM розпочалася кілька місяців тому, але з часом розширилася. Представник оборонного відомства сказав, що це має вирішальне значення для забезпечення так необхідної протиповітряної оборони для України, яку обстрілюють російські ракети. Захист від цих ракетних обстрілів був одним із головних завдань України.
Іншу частину програми назвали скоріше спробою створити «Франкенштейна», оскільки вона використовує дещо застарілу систему протиповітряної оборони, яку США більше не використовують, і модернізує її та подібні версії, які мають союзники.
США та союзники більше не використовують систему протиповітряної оборони Hawk, але у них є багато ракет для неї. Чиновник зазначив, що США повернули систему до життя, і зараз вона використовується в Україні.
Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США: йшлося про потреби ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
«Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани», – зазначив Залужний за підсумками перемовин.
За інформацією головнокомандувача ЗСУ, також співрозмовники обговорили «нагальні потреби ЗСУ в засобах протиповітряної оборони, артилерійських системах та снарядах».
«Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні», – зауважив головнокомандувач.
Сторони також окремо зупинилися на питанні підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.
«Браун запевнив у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією», – підсумував Залужний.
11 жовтня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 200 мільйонів доларів.
26 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів «підсумкову» телефонну розмову з командувачем Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі, який завершив свою роботу на посаді.
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