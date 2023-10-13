G7 робить нові кроки, щоб змусити російські гроші працювати на Україну

В складних економічних умовах на Заході, а також на тлі політичного протистояння, міжнародній спільноті варто поглянути на можливість використовувати заморожені на Заході російські активи для відбудови України, замість того, щоб намагатись профінансувати величезні потреби відбудови рахунком коштів західних платників податків, вважає британський економіст Тімоті Еш.

Хоча на Заході все ще немає консенсусу стосовно правових підстав та можливості передачі Україні всіх 280 мільярдів доларів заморожених російських активів, нові заяви "Групи семи" свідчать про досягнення спільної позиції щодо передачі Україні доходів, які накопичуються на ці активи.

В спільній заяві, виданій 12 жовтня, міністри фінансів країн "Групи семи" підтвердили намір шукати шляхи, щоб передати Україні доходи від заморожених російських активів.

Перед цим про підтримку передачі Україні надприбутків на заморожені російські активи висловили у США.

"Я підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України", - заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен журналістам в Марракеші.

Позицію міністрів фінансів G7 привітала посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Замороження російських активів і спрямування їхніх доходів на відновлення України надсилає правильний сигнал тим, хто сприяє варварській війні Кремля", - твітує посадовиця.

Міністр фінансів Британії Джеремі Гант дав вказівку Банку Англії вивчити можливості використати російські кошти для оборонної допомоги Україні, повідомляє ВВС.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб Росія не могла продовжувати фінансувати" війну, сказав Гант, коментуючи заяву міністрів країн "Групи семи".

Цього тижня Бельгія заявила, що передасть Україні податки, які вона збирає на доходи, накопичені на заморожені активи. Обсяг цих податків цього та наступного року досягне 2,4 млрд євро, повідомила влада країни.

Саме в Бельгії, в найбільшому кліринговому центрі Європи Euroclear, заморожено значну частину російських активів, повідомляють західні ЗМІ. Обсяг заморожених там активів складає близько 125 мільярдів євро.

Наступного тижня під час зустрічі лідерів країн ЄС, вони звернуться з вимогою "рішучого прогресу" у застосуванні заморожених активів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ з посиланням на проект заяви зустрічі.

Саме російські кошти, а не кошти держав-партнерів України, мають піти на фінансування відбудови України, вважає Тімоті Еш з BlueBay Investments.

"Я не думаю, що західні платники податків в умовах світової кризи вартості життя і зростанням популізму зрештою випишуть необмежений чек, щоб оплатити руйнування, які Росія спричинила в Україні", - сказав Еш під час події, яку організував вашингтонський центр "Атлантична рада" в Марракеші на зборах МВФ та Світового банку.

Еш вказав на політичне протистояння, яке відбувається в американському Конгресі, де законодавці поки не домовились про призначення нового спікера, і це затримує голосування за новий пакет допомоги Україні. Він також вказав на вибори в Словаччині, де на парламентських виборах перемогла проросійська антиліберальна партія, що, на думку Еша, "викликає занепокоєння стосовно того, чи збережеться альянс в Європі".

"Я не певен, що перекладання всього цього на західного платника податків не викличе політичного спротиву на Заході", - каже він.

Правова база для конфіскації російських грошей є складною, відповідає Ешу Чарльз Лайфілд з "Атлантичної Ради".

Лайфілд застерігає, що конфіскація активів відрізняється від блокування, і західні країни можуть зіткнутись із ситуацію, коли Росія через суд змусить Захід повернути конфісковані кошти. Він також вказує, що конфіскація російських грошей стане сигналом для Китаю та інших, не зберігати свої гроші на Заході.



Кремль протестує проти можливості конфіскації російських активів і заявляє про намір "захищати свої права".