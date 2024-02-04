США планують нові удари по підтримуваних Іраном групах на Близькому Сході

Єменські хусити заявили у неділю, 4 лютого, що авіаудари США та Великої Британії “не зупинять нас”, й пообіцяли відповісти на напади, після того, як десятки хуситських цілей були уражені внаслідок американсько-британської кампанії, покликаної змусити хуситів припинити атаки на цивільне судноплавство у Червоному морі. Про це повідомляє агентство AFP.

Американсько-британські авіанальоти на об’єкти підтримуваних Іраном хуситів в Ємені ввечері у суботу, 3 лютого, стали третім випадком спільних ударів по хуситах відтоді, як останні розпочали атаки за допомогою ракет і безпілотників на цивільні судна біля берегів Ємену на знак солідарності з палестинцями у смузі Гази. Атаки хуситів призвели до порушення світових ланцюгів торгівлі, зокрема доправлення товарів з Азії в Європу.

Сполучені Штати також завдавали самостійних ударів по цілях хуситів. На додаток, США у суботу, 3 лютого, завдали окремої хвилі ударів по пов’язаних з Іраном об’єктах в Іраку та Сирії у відповідь на атаку безпілотника, яка вбила трьох американських військових в Йорданії минулого тижня.

У заяві Сполучених Штатів, Великої Британії та інших країн, які надали підтримку операції, зазначено, що суботні удари були завдані по "36 цілях хуситів у 13 місцях", цитує AFP.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці удари “спрямовані на подальший підрив та погіршення спроможності підтримуваних Іраном хуситських повстанців здійснювати безрозсудні та дестабілізаційні атаки”.

США і Велика Британія не назвали конкретні місця, які було уражено. Водночас військовий речник хуситів Ях'я Сарі, якого цитує AFP, заявив, що ціллю стали столиця Ємену Сана та інші контрольовані повстанцями райони.

Сарі повідомив про загалом 48 авіаударів і додав у дописі на сторінці у мережі X, що “ці атаки не стримають нас від нашої... позиції на підтримку непохитного палестинського народу в смузі Гази”.

Удари США і Великої Британії “не пройдуть без відповіді та покарання”, додав Сарі.

Іран засудив суботні удари по Ємену, заявивши, що вони “суперечать” декларованим намірам Вашингтона та Лондона уникнути “ширшого конфлікту” на Близькому Сході.

ХАМАС назвав атаки США та Великобританії “ескалацією, яка втягне регіон у подальші потрясіння”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що остаточна відповідальність за насильство лежить на Тегерані, заявивши виданню Sunday Times, що “те, що вони роблять через свої [наближені групи], є неприйнятним”.

“Ви їх створили, ви їх підтримували, ви їх фінансували, ви забезпечували їх зброєю, і вас, зрештою, притягнуть до відповідальності за те, що вони роблять”, — сказав Кемерон.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю у програмі мережі NBC Meet the Press у неділю, 4 лютого, зазначив, що США планують нові удари на Близькому Сході по підтримуваних Іраном групам, включно у відповідь на напади на американських військових у регіоні.

“Ми маємо намір завдавати додаткових ударів та вжити додаткових заходів, щоб продовжувати посилати чітке повідомлення про те, що Сполучені Штати дадуть відповідь у випадку, коли буде здійснено напади на наші війська, коли буде вбито наших людей”.

Водночас Салліван повторив тезу адміністрації президента Джо Байдена про те, що адміністрація не вважає події у Червоному морі “повністю пов’язаними” з війною у Газі.

“Хусити атакують судноплавство, яке не має нічого спільного з Ізраїлем”, - зазначив Салліван і додав, що попри “зв’язки між цими речами”, США бачать це як окремі загрози, до яких треба підходити на власній основі.

В інтерв’ю Салліван також відмовився сказати, чи США виключили безпосередні удари по Ірану.