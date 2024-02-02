США ввели нові санкції проти тих, хто допомагає робити "Шахеди"

США ввели санкції проти трьох компаній за допомогу Ірану в програмі дронів, включаючи у виробництві "Шахедів", якими російське військо обстрілює Україну.

Нові санкції, оголошені Міністерством фінансів США введено проти компаній з Ірану та Гонконгу за спроби провести закупівлі для компаній Hamed Dehghan та Pishtan Kavosh Gosar Bohta, які вже перебувають під американськими санкціями США.

"Іран продовжує розповсюджувати просунуту звичайну зброю, включаючи БПЛА та ракети, які націлюються на військових США. Це залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та боротьби з тероризмом Браян Нельсон.

США покладають на підтримувані Іраном збройні формування провину за загибель трьох американських військових цього тижня. Військовослужбовці загинули, а десятки зазнали поранень внаслідок нічного удару безпілотника на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Збройні формування збільшили інтенсивність ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

"Сполучені Штати готові застосувати всі наявні інструменти, щоб виявити і притягнути до відповідальності осіб та організації, відповідальні за участь в розповсюдженні зброї іранським режимом, що безпосередньо шкодить службовцям США в регіоні та збільшує нестабільність на Близькому сході та у війні Росії проти України", - йдеться в заяві Міністерства фінансів США про нові санкції.