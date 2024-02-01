ЗМІ: США мають план відповіді на атаку в Йорданії

У США схвалили плани серії ударів по кількох цілях проти іранських службовців та об'єктів всередині Іраку і Сирії у відповідь на атаки проти американських військових в регіоні, включно з атакою в Йорданії, яка забрала життя трьох військовослужбовців США. Інформацію про це з посиланням на американських високопосадовців публікує видання CBS News.

Видання також додає, що, за словами посадовців, вирішальним фактором у кампанії стануть погодні умови задля уникнення жертв серед цивільних.

У момент, коли ми здійснимо удар, ми досягнемо цілі, яку ми прагнемо вразити

Напередодні глава Пентагону пообіцяв притягнути винних в атаці на базу США до відповідальності. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на Близькому Сході небезпечна ситуація, але Сполучені Штати роблять все щоб уникнути поширення конфлікту. Також під час пресконференції в Пентагоні у четвер, 1 лютого, він підкреслив, що США матимуть багаторівневу відповідь на смертоносну атаку в Йорданії, в результаті якої загинули американські військові.

“У момент, коли ми здійснимо удар, ми досягнемо цілі, яку ми прагнемо вразити. Ми вразимо ті потужності, в які цілимо і зробимо те, що плануємо”, – наголосив під час пресбрифінгу Ллойд Остін, при цьому не уточнюючи про які саме цілі йдеться.

Він підкреслив, що цього разу буде потрібно вразити ще більше потужностей. “Ми не будемо описувати якою буде наша відповідь. Але ми хочемо притягнути до відповідальності людей, винних [в атаці]. Ми хочемо переконатись, що ми продовжимо руйнувати їх потужності і надалі”, – додав Остін.

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що США "дадуть відповідь" після того, як троє американських військовослужбовців загинуло, а десятки зазнали поранень внаслідок нічного удару безпілотника на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. Байден звинуватив в цих жертвах підтримувані Іраном збройні формування, які місяцями завдавали ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

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