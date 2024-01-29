Байден запевняє, що США "дадуть відповідь", після загибелі трьох військових США в Йорданії

Південна Кароліна (AP) — Президент США Джо Байден заявив у неділю, що США "дадуть відповідь" після того, як троє американських військовослужбовців загинуло, а десятки зазнали поранень внаслідок нічного удару безпілотника на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Байден звинуватив в цих жертвах підтримувані Іраном збройні формування, які місяцями завдавали ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Байден під час візиту до Південної Кароліни, оголосив хвилину мовчання під час виступу в банкетному залі баптистської церкви.

"Вчора на Близькому Сході у нас був важкий день. Ми втратили трьох хоробрих людей під час нападу на одну з наших баз", – сказав він.

Після хвилини мовчання Байден додав, "і ми дамо відповідь".

Зважаючи на ризик військової ескалації в регіоні, посадовці США докладали зусиль, щоб остаточно встановити яка група відповідає за атаку, але вони оцінили, що за нею стоїть одна з кількох підтримуваних Іраном груп.

Байден заявив, що Сполучені Штати "притягнуть до відповідальності всіх винних у час і спосіб, який ми оберемо".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "ми зробимо все необхідне для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів".

За словами Омара Абу Лейли, європейського активіста, який очолює ЗМІ Deir Ez-Zor 24, підтримувані Іраном бойовики на сході Сирії почали згортати свої позиції, побоюючись авіаударів США.

Він сказав Associated Press, що ці райони є опорними пунктами Майадіна та Букамалу.

Центральне командування США повідомило, що щонайменше 34 військовослужбовці отримали поранення від ударного безпілотника, вісьмох евакуювали з Йорданії для подальшого лікування. Їхній стан стабільний.

Що таке "Вежа 22" - база США, яка зазнала удару?

Великий безпілотник завдав удару по базі матеріально-технічного забезпечення в Йорданії, відомій як "Вежа 22". База знаходиться вздовж сирійського кордону і використовується переважно військами, які беруть участь у місії консультування та допомоги йорданським силам.

Центральне командування повідомило, що на базу було направлено приблизно 350 військовослужбовців армії та ВПС США. Троє загиблих і більшість поранених були солдатами армії, повідомили посадовці США, які говорили на умовах анонімності про ще не оприлюднені деталі.

На невеликій базі, про яку Йорданія публічно не повідомляє, розміщено американські інженерні, авіаційні, логістичні та охоронні війська.

Остін сказав, що війська були розгорнуті там, щоб "працювати задля остаточної поразки ІДІЛ".

Троє посадовців заявили, що безпілотник вдарив поблизу бараків, що, на їхню думку, пояснює високу кількість втрат.

Військова база США в аль-Танфі в Сирії розташована лише за 20 кілометрів (12 миль) на північ від "Вежі 22".

База в Йорданії є важливим матеріально-технічним центром для американських сил у Сирії, включно з аль-Танфом, який знаходиться поблизу місця, де сходіться кордони Іраку, Сирії та Йорданії.

У заяві державного інформаційного агентства Петра, Йорданія "засудила терористичну атаку", метою якої були американські війська. У цьому звіті описувалося, що удар безпілотника був націлений на "форпост на кордоні з Сирією" і вказувалося, що йорданські війська не постраждали.

"Йорданія продовжуватиме протидіяти тероризму та контрабанді наркотиків і зброї через сирійський кордон до Йорданії, і твердо та рішуче протистоятиме кожному, хто намагатиметься атакувати безпеку королівства", — йдеться у заяві Муханнада Мубайдіна, речника уряду.

Американські війська давно використовують Йорданію, королівство, що межує з Іраком, Ізраїлем, палестинською територією Західного берега, Саудівською Аравією та Сирією, як пункт базування.

Близько 3000 американських військових зазвичай дислокуються в Йорданії.

Після того, як 7 жовтня почалася війна в Секторі Гази, підтримувані Іраном бойовики більше 60 разів завдали ударів по американських військових об’єктах в Іраку та понад 90 разів у Сирії за допомогою безпілотників, ракет, мінометів і балістичних ракет.

Ця атака в неділю стала першою атакою проти американських військ в Йорданії під час війни Ізраїлю та ХАМАСу і першою, яка призвела до втрат американців.

Під час атак було поранено десятки військовослужбовців США, у тому числі з черепно-мозковими травмами. Ополченці заявили, що їхні удари є помстою за підтримку Вашингтоном Ізраїлю у війні в Газі та що вони мають на меті витіснити сили США з регіону.

У понеділок Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло звинувачення США в тому, що Тегеран стоїть за ударом безпілотника, повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA. Агенція процитувала речника міністерства Нассера Канаані, який сказав, що "Ісламська Республіка Іран не бере участі в рішеннях груп опору щодо того, як вони підтримують палестинську націю чи захищають свій народ".

За словами Канаані, Іран уважно стежить за розвитком подій у регіоні. Він підкреслив, що "відповідальність за наслідки провокаційних звинувачень проти Ірану буде на тих, хто висуває безпідставні звинувачення".

Останніми місяцями США завдавали ударів по цілях в Іраку, Сирії та Ємені у відповідь на напади на американські сили в регіоні та щоб стримати підтримуваних Іраном повстанців-хуситів від продовження загрози комерційному судноплавству в Червоному морі.

"Я впевнений, що адміністрація Байдена відреагує обдумано та пропорційно", — сказав сенатор Джек Рід, який очолює комітет Сенату у справах збройних сил.

Республіканці в Конгресі заявили, що підхід адміністрації не стримав супротивників Америки в регіоні.

"Ми маємо суттєво перезавантажити нашу політику на Близькому Сході, щоб захистити наші інтереси національної безпеки", — сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол з Техасу, голова комітету з закордонних справах Палати представників.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пішов далі, закликаючи адміністрацію "вдарити по важливих цілях всередині Ірану не лише як відплату за вбивство наших військових, але й як стримування майбутньої агресії. Єдине, що розуміє іранський режим, це сила".

Як повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, Байден, який у неділю перебував у Колумбії, штат Південна Кароліна, отримав вранці брифінг від Остіна, радника з національної безпеки Джейка Саллівана та головного заступника радника з національної безпеки Джона Файнера.

У другій половині дня він віртуально зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і його командою з національної безпеки, щоб отримати нову інформацію.

У письмовій заяві президент назвав це "підлим і абсолютно несправедливим нападом" і сказав, що військовослужбовці "ризикують власною безпекою заради безпеки своїх співгромадян, а також наших союзників і партнерів, з якими ми разом боремося проти тероризму. Це боротьба, яку ми не припинимо".

В Сирії все ще точиться громадянська війна. Там вже давно розміщені підтримувані Іраном сил, включаючи ліванське ополчення Хезболла. В Іраку також діють численні шиїтські ополчення, яких підтримує Іран.

Йорданію, вірного союзника Заходу та важливу силу в Єрусалимі через нагляд за тамтешніми святими місцями, підозрюють у завданні авіаударів у Сирії, щоб перешкодити контрабанді наркотиків. Це включає удар, який убив дев’ять людей на початку цього місяця.

Група підтримуваних Іраном угруповань, відома як Ісламський опір в Іраку, раніше заявила про проведення атак безпілотників проти трьох територій в Сирії, а також одну всередині "окупованої Палестини".

Угруповання взяло на себе відповідальність за десятки нападів на бази, де розміщуються війська США в Іраку та Сирії з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Троє чиновників підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання з журналістами, заявили, що атаку безпілотника на базу в Йорданії здійснила одна з іракських груп. Жодна група поки офіційно не взяла на себе відповідальність.