Троє військовослужбовців США загинули, понад 20 отримали поранення внаслідок атаки безпілотника на Близькому Сході: оновлено

Троє військовослужбовців США були вбиті та щонайменше два десятки поранені в результаті нічної атаки безпілотного літального апарату на сили США, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, що стало першим випадком загибелі американських солдатів відколи почалася війна Ізраїля та ХАМАСу у Газі.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяви у неділю, 28 січня, президента Джо Байдена та інших офіційних осіб США.

Тим часом сама Йорданія заявила 28 січня, що атака безпілотника сталася не на її території, як повідомляв Вашингтон раніше, а на військовій базі в Сирії поблизу кордону, зазначає агентство AFP.

Речник уряду Йорданії Муханнад Мубайдін, якого цитує агентство, заявив, що "атака, націлена на американські сили, не сталася в Йорданії... Вона була націлена на базу Аль-Танф у Сирії", де війська США розташовані в рамках міжнародної антиджихадистської коаліції.

Вбивство трьох американців в Йорданії є значним загостренням і без того небезпечної ситуації в регіоні, зауважує мережа CNN.

Президент Байден звинуватив у нападі, який стався в ніч на суботу, підтримувані Іраном групи. Безпілотник, запущений бойовиками, схоже, прилетів з боку Сирії, зазначає CNN.

“Хоча ми все ще збираємо факти щодо цієї атаки, ми знаємо, що її здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран, і які діють у Сирії та Іраку”, – сказав Байден у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Щонайменше 34 службовці були обстежені на предмет можливої черепно-мозкової травми, повідомив Reuters американський посадовець.

“Хоча ми все ще збираємо факти, це, безперечно, робота групи ополченців, яку підтримує Іран”, — заявив інший посадовець.

Президент Байден пообіцяв притягнути до відповідальності відповідальних за напад.

“Ми продовжимо виконувати їхнє зобов’язання боротися з тероризмом. І не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і способом, який виберемо ми”, — йдеться у заяві Білого дому.

Хоча Сполучені Штати наразі дотримуються офіційної позиції, що країна не бере участі у війні в регіоні, США декілька разів завдавали ударів по цілях угруповань єменських хуситів, які атакували комерційні судна в Червоному морі.

Станом на п’ятницю, 26 січня, загалом було здійснено близько 158 атак на сили США та коаліції в Іраку та Сирії, повідомляє CNN. Водночас за оцінкою американських офіційних осіб, постійні обстріли безпілотниками й ракетами є “невдалими”, адже вони часто не завдавали серйозних поранень чи пошкоджень інфраструктурі.

Видання The Guardian інформує, що в самій Йорданії зазвичай близько 3000 американських військових дислоковані в рамках консультаційної місії.