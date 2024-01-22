Зниклих на борту іранського судна американських спецпризначенців визнали загиблими

Військові США не знайшли двох спецпризначенців ВМС США, які зникли безвісти в Аденській затоці під час перехоплення іранського судна в Ємені, що переправляло зброю для хуситів. Статус військових змінили на “загиблі”.

За даними Центрального командування американської армії, морські піхотинці зникли безвісти 11 січня біля узбережжя Сомалі, після того, як вони під час операції піднялися на борт судна, що везло іранську зброю для хуситів у Ємені.

Уряд США напередодні вніс хуситів до списку терористичних угруповань, з 16-го лютого це угруповання отримає статус спеціально призначеного глобального терориста (SDGT), що зокрема становить загрозу міжнародному торговому судноплавству в Червоному морі.

Центральне командування США у мережі X (раніше Twitter) висловило співчуття родинам загиблих.

“Ми сумуємо через втрату наших двох воїнів спецпризначенців ВМС, і ми завжди шануватимемо їхню жертву та приклад. Наші молитви в цей час - з родинами наших морських піхотинців, з їхніми друзями, військово-морськими силами США та всією спільнотою спецоперацій”, – написав у мережі Х командувач Центрального командування генерал Майкл Ерік Курилла.

Як повідомляв Голос Америки, спецпризначенці ВПС США за підтримки гелікоптерів та дронів здійснили складний абордаж на судно біля узбережжя Сомалі в міжнародних водах Аравійського моря, захопивши балістичні ракети іранського виробництва.

Серед вилученого озброєння - двигуни, елементи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності і протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також пов'язані з ними компоненти ППО. "Первинний аналіз вказує на те, що таку саму зброю використовували хусити для нападів на невинних моряків на міжнародних торговельних суднах, що проходять через Червоне море", - повідомили тоді в Центральному командуванні.

Напади хуситів, яких підтримує Іран, останніми місяцями сколихнули світове судноплавство на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Гази. Під ударами опинися важливий коридор, що забезпечує азійські та близькосхідні енергетичні та вантажні перевезення через Суецький канал і далі до Європи.

Минулої суботи сили Центрального командування США завдали удару по протикорабельній ракетній системі хуситів, яка була спрямована в Аденську затоку та готувалася до запуску, повідомили американські військові.