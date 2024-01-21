Збройні сили США завдали авіаудару по позиціях єменстьких хуситів

Збройні сили Сполучених Штатів завдали нового авіаудару по позиціях єменських хуситів, знищивши готову до запуску протикорабельну ракету, повідомляє Центрального командування США.

«У рамках постійних зусиль із захисту свободи судноплавства та запобігання нападам на морські судна 20 січня приблизно о 4 годині ранку (за часом Сани) сили Центрального командування США завдали авіаударів по протикорабельній ракеті хуситів, спрямованій у затоку Аден і готовій до запуску», - йдеться у повідомленні Центрального командування США в соцмережі Х.

У командуванні додали, що ракета становила загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні, тому збройні сили США знищили ракету в рамках самозахисту. Цей крок зробить міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден., зазначили американські військові.

Раніше, 18 січня Центрального командування США повідомило, що підтримувані Іраном хусити випустили дві протикорабельні балістичні ракети по американському кораблю Chem Ranger, який плавав під прапором Маршаллових островів та експлуатувався Грецією.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Уряд США повторно вніс хуситів до списку терористичних угруповань, надавши їм статус спеціально призначеного глобального терориста (SDGT). Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу у Державному департаменті в середу, 17 січня.

Рішення набере чинності з 16 лютого. Цей період майже у місяць дає можливість скасувати це рішення допоки воно набере чинності, якщо хусити припинять напади, повідомляють американські ЗМІ.

“Починаючи з листопада, хусити розпочали численні ракетні та безпілотні атаки на міжнародні торговельні судна, кораблі США та наших партнерів, які захищають безпеку комерційного судноплавства через Червоне море”, – заявив Метью Міллер.

Хусити є частиною так званої "Вісі опору" – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань (ХАМАС, "Хезболла" та хусити), яких підтримує Іран. Гасло хуситів: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу".