Серія ударів по Пакистану, Іраку, Сирії. Іран "прагне регіональної гегемонії", кажуть експерти

Іран цього тижня провів серію ракетних ударів по території своїх сусідів Пакистану, Іраку та Сирії. В Тегерані заявляють, що цілились по ворожих для Ірану об'єктах. Удари викликали обурення сусідів і навіть атаки у відповідь. Американські аналітики кажуть, що таким чином Іран намагається "заповнити вакуум влади" і "прагне регіональної гегемонії" на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Іран проти Пакистану

18 січня Пакистан ударив ракетами та безпілотникам по іранських провінціях Систан та Белуджистан. Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що в результаті "чітко скоординованих і цілеспрямованих точних військових ударів" було вбито кілька сепаратистів.

Натомість іранські ЗМІ повідомляють про дев'ять загиблих мирних жителів, включаючи чотирьох дітей. Іран зажадав "негайних пояснень" від Пакистану.

Перший удар, 16 січня, завдав Іран вразивши ракетами пакистанську провінцію Белуджистан. Влада Ірану стверджувала, що била по цілях сепаратистів, однак місцева влада каже, що загинуло двоє дітей.

Перед тим як завдати удару у відповідь, Ісламабад відкликав свого посла з Тегерана та назвав удари "кричущим порушенням міжнародного права та духу двосторонніх відносин обох країн".

Дві країни мають нестабільний кордон, довжиною 900 кілометрів. Обидві давно воюють з сепаратистами в неспокійному регіоні Белуджистан уздовж кордону. Але армії країн зазвичай не діють на території одна одної.

"Джейш аль-Адль", яку Державний департамент США визнав іноземною терористичною організацією прагне встановити незалежність Белуджистану. Здебільшого ця організація діє на території Ірану, нападаючи на місцевих поліцейських. Белуджу здебільшого населяють мусульмани-суніти, на відміну від Ірану, де більшість шиїти.

Напруга на Близькому Сході

За день до ударів по Пакистану Іран запустив балістичні ракети по цілях в Іраку та Сирії.

На півночі Іраку, в місті Ірбіл, неподалік від консульства США іранці вразили об'єкт, який, за їхніми словами, був шпигунською базою Ізраїлю. Загинуло четверо цивільних, ще шестеро зазнали поранень.

Багдад у відповідь відкликав посла з Тегерана. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що такі дії Ірану "підривають стабільність Іраку".

Одночасно з ударом по Іраку, Іран запустив ракети по півночі Сирії. Там при владі знаходиться прихильний до Тегерана Башар Асад. Утім в країні вже 13 років триває громадянська війна. Як заявили в Тегерані, цілями у Сирії були об'єкти терористичного угруповання ІДІЛ.

Усе це відбувається на тлі загальної напруги на Близькому Сході. Ізраїль із жовтня минулого року воює проти угруповання Хамас в Секторі Гази. А нещодавно північ Ізраїлю обстріляли бойовики Хезболли з Лівану. І ХАМАС і Хезболлу підтримує Іран.

Підтримувані Іраном хусити з Ємену регулярно атакують торговельні судна у Червоному морі. Це, як вони стверджують помста за агресію Ізраїлю в Секторі Гази. ВМС США разом з союзниками з минулого місяця проводять морську операцію проти хуситів.

Який інтерес Ірану?

Своїми діями уряд Ірану намагається надіслати сигнал, як міжнародній спільноті, так і власному населенню, каже колишній очільник Центрального командування США Джозаф Вотель.

"Більшість того, що робить Іран, має розрахунок, і спрямоване на те, щоб надіслати сигнал різним аудиторіям", - кажу Вотель в коментарі Турецькій Службі Голосу Америки.

"Очевидно, деякі з цих ударів покликані надіслати сигнал внутрішній аудиторії в Ірані, особливо прихильникам правих консерваторів в уряді, щоб показати, що вони не лише говорять, але і діють, - каже експерт. - Вони також хочуть показати міжнародній спільноті, що захищають свої права в регіоні".

Експерти опитані CNN вважають, що Іран активізувався в регіоні він може виграти від "регіональної нестабільності та заповнити вакуум влади". Карім Саджадпур, старший науковий співробітник Фонду Карнегі вважає, що Іран хоче "розширити можливості палестинців" (угруповання Хамас - ред.) та "протидіяти американському впливу на Близькому Сході".

Генерал армії США у відставці Веслі Кларк, колишній командувач Об’єднаними збройними силами НАТО, сказав, що різні бойові дії відображають "прагнення Ірану зміцнити свою роль лідера в регіоні".

"Він прагне регіональної гегемонії... І коли Сполучені Штати та Ізраїль присутні, і Ізраїль веде цю кампанію проти ХАМАС, тоді Іран відчуває потребу завдати удару у відповідь і самоствердитися", - заявив в інтерв'ю CNN Кларк.

До роботи над матеріалом долучилась Турецька служба Голосу Америки.