США визнали угруповання хуситів глобальними терористами

Уряд США повторно вніс хуситів до списку терористичних угруповань, надавши їм статус спеціально призначеного глобального терориста (SDGT). Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу у Державному департаменті в середу, 17 січня.

Хуситів було визнано глобальними терористами, починаючи з 16 лютого, через загрозу, яку вони несуть безпеці Сполучених Штатів.

“Починаючи з листопада, хусити розпочали численні ракетні та безпілотні атаки на міжнародні торговельні судна, кораблі США та наших партнерів, які захищають безпеку комерційного судноплавства через Червоне море”, – заявив Метью Міллер.

Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами по всьому світу дали зрозуміти, що ці атаки повинні мати наслідки

Раніше сьогодні радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що визнання хуситів спеціально призначеним глобальним терористом дасть змогу також обмежити доступ членів цього угруповання до фінансових ринків і притягнути їх до відповідальності за їх дії.

“Ці напади відповідають класичному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства”, – говорив Салліван.

Метью Міллер під час брифінгу в Держдепі наголосив, що атаки хуситів на міжнародне судноплавство поставили під загрозу моряків і порушили вільний потік торгівлі та свободу судноплавства. “Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами по всьому світу дали зрозуміти, що ці атаки повинні мати наслідки”, – підкреслив речник Держдепу.

В Держдепі також наголосили, що США працюють над пом’якшенням негативних наслідків цього рішення для народу Ємену, зокрема, шляхом видачі п’яти загальних ліцензій Міністерством фінансів США для постачання продовольства, палива, критичної гуманітарної допомоги та основних комерційних товарів до вразливих категорій населення в Ємені.

“Ми визнаємо серйозну гуманітарну ситуацію, тому ми вживаємо цих заходів, щоб мінімізувати шкоду цивільному населенню. Водночас ми продовжуватимемо пояснювати хуситам, що їхні атаки на комерційні судна повинні припинитися, і ми залишатимемося готовими вжити додаткових заходів, якщо це необхідно”, – додав Міллер.

Як раніше повідомляв Голос Америки, американські сили перехопили судно, що везло іранську зброю для хуситів у Ємені в межах кампанії проти угруповання, що становить загрозу міжнародному торговому судноплавству в Червоному морі.

Внаслідок операції двоє американських морських піхотинців оголошені зниклими безвісти, їхній пошук триває. Це перше вилучення сучасної смертоносної зброї, поставленої Іраном для хуситів від листопада 2023 року, й перша конфіскація компонентів сучасних балістичних та крилатих ракет іранського виробництва. Пряме чи непряме постачання, продаж або передача зброї хуситам у Ємені порушує резолюцію ООН і міжнародне право, повідомили у командуванні сил США.

Хусити є частиною так званої "Вісі опору" – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань (ХАМАС, "Хезболла" та хусити), яких підтримує Іран. Гасло хуситів: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу".

Рух хуситів з'явився наприкінці 1990-х на крайній півночі Ємену. Його заснувала сім'я Хуті як рух релігійного відродження зейдитської секти шиїтського ісламу, що колись правила Єменом, але чия північна частина стала бідною та маргіналізованою.

Непорозуміння лідерів руху з урядом Ємену призвели до партизанських воєн з національною армією та короткого прикордонного конфлікту із сунітською Саудівською Аравією.

Війна в Ємені почалася наприкінці 2014 року, коли столицю Ємену - Сану захопили хусити. Стурбована зростанням впливу шиїтського Ірану вздовж свого кордону, Саудівська Аравія в березні 2015 року втрутилася в конфлікт на чолі підтримуваної Заходом коаліції на підтримку уряду, який є союзником Саудівської Аравії.

Хусити встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами, тоді як міжнародно визнаний уряд Ємену базується в Адені.

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