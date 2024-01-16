ВПС США перехопили судно з іранською зброєю для хуситів

Американські сили перехопили судно, що везло іранську зброю для хуситів у Ємені в межах кампанії проти угруповання, що становить загрозу міжнародному торговому судноплавству в Червоному морі.

Внаслідок операції двоє американських морських піхотинців оголошені зниклими безвісти, їхній пошук триває.

Як повідомляє Центральне командування американської армії, ВПС США за підтримки гелікоптерів і БПЛА здійснили складний абордаж на судно біля узбережжя Сомалі в міжнародних водах Аравійського моря, захопивши балістичні ракети іранського виробництва компоненти ракет і крилатих ракет.

Як йдеться у повідомленні, серед вилученого озброєння - двигуни, елементи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності і протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також пов'язані з ними компоненти ППО. "Первинний аналіз вказує на те, що таку саму зброю використовували хусити для нападів на невинних моряків на міжнародних торговельних суднах, що ходять у Червоному морі", - зазначено там.

Це перше вилучення сучасної смертоносної зброї, поставленої Іраном для хуситів від листопада 2023 року, й перша конфіскація компонентів сучасних балістичних та крилатих ракет іранського виробництва. Пряме чи непряме постачання, продаж або передача зброї хуситам у Ємені порушує резолюцію ООН і міжнародне право, повідомили у командуванні сил США.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що ракета, випущена єменськими повстанцями, підтримуваними Іраном, вразила корабель США поблизу узбережжя Ємену в Аденській затоці, а до того хусити запустили протикорабельну крилату ракету по американському есмінцю в Червоному морі.

Напади хуситів сколихнули світове судноплавство на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Гази. Під ударом опинися важливий коридор, що забезпечує азійські та близькосхідні енергетичні та вантажні перевезення через Суецький канал і далі до Європи.

У відповідь минулого тижня Сполучені Штати, Британія та кілька інших союзників завдали проти угруповання низку потужних авіаударів. Зокрема, США скинули понад 100 високоточних боєприпасів на об'єкти хуситів, а кораблі та підводні човни вели вогонь ударними ракетами "Томагавк".