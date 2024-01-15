Ракета хуситів завдала удару по американському судну, посиливши напругу в Аденській затоці

ЄРУСАЛИМ (AP) — Ракета, випущена єменськими повстанцями-хуситами, вразила корабель, що належить США, у понеділок поблизу узбережжя Ємену в Аденській затоці, менш ніж через добу після того, як єменські хусити запустили протикорабельну крилату ракету по американському есмінцю в Червоному морі, повідомили посадовці США.

Хоча хусити не взяли на себе негайно відповідальність за атаку на Gibraltar Eagle, цей напад посилив напругу в Червоному морі після ударів під проводом Америки по повстанцях.

Атаки хуситів сколихнули світове судноплавство на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСос у Секторі Газа. Під ударом опинися важливий коридор, що забезпечує азійські та близькосхідні енергетичні та вантажні перевезення через Суецький канал і далі до Європи.

Управління морської торгівлі Сполученого Королівства повідомило, що напад у понеділок стався приблизно за 177 кілометрів на південний схід від Адена. Капітан судна повідомив, що "в лівий борт судна влучила ракета згори".

Приватні охоронні фірми Ambrey і Dryad Global повідомили Associated Press, що судно Eagle Gibraltar є балкером під прапором Маршаллових Островів. Пізніше Центральне командування Збройних сил США визнало факт удару, звинувативши в нападі хуситів.

"Корабель не повідомив про травми чи значні пошкодження і продовжує свій шлях", — заявили в Центральному командуванні.

Корабель належить Eagle Bulk, фірмі зі Стемфорда, штат Коннектикут, акції якої котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Фірма не відповіла на неодноразові запити про коментарі.

АР проаналізував дані супутникового відстеження, які показали, що Eagle Gibraltar прямував до Суецького каналу, але швидко розвернувся під час атаки.

Центральне командування повідомило, що виявило окремий запуск протикорабельної балістичної ракети в бік південної частини Червоного моря в понеділок, хоча вона "збилася з курсу під час польоту та врізалася в землю в Ємені".

Морська адміністрація США, підпорядкована Департаменту транспорту, також видала попередження в понеділок, заявивши, що зберігається "високий ступінь ризику для комерційних суден", які подорожують поблизу Ємену.

"Хоча рішення про транзит залишається на розсуд окремих суден і компаній, комерційним суднам під прапором США і тим, що належать США рекомендовано" трималися подалі від Ємену в Червоному морі та Аденській затоці "до подальшого повідомлення", - йдеться в попередженні.

Недільний запуск ракети в бік американського військового корабля також став першим визнаним США обстрілом з боку хуситів після того, як Америка та союзні країни почали в п'ятницю удари по повстанцях після тижнів нападів на кораблі в Червоному морі.

Центральне командування повідомило, що хусити ведуть вогонь у напрямку есмінця типу "Арлі Берк" USS Laboon, який діє в південній частині Червоного моря. Хусити також поки не визнали цю атаку.

За словами США, ракета прилетіла з-під Ходейди, портового міста на Червоному морі, яке довгий час утримувався хуситами. "Протикорабельна крилата ракета була випущена з підтримуваних Іраном районів бойовиків-хуситів у Ємені в бік USS Laboon, – повідомило Центральне командування. - Повідомлень про постраждалих або пошкодження немає".

Наразі невідомо, чи помстяться США за останні атаки, хоча президент Джо Байден заявив, що "без вагань зробить подальші кроки для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно".

У перший день ударів під керівництвом США в п'ятницю було вражено 28 місць і понад 60 цілей за допомогою крилатих ракет і бомб, запущених винищувачами, військовими кораблями та підводним човном. Сполучені Штати повідомили, що об’єкти ударів включали склади зброї, радари та командні центри, у тому числі у віддалених гірських районах.

Хусити ще не повідомили, наскільки серйозними були завдані удари, в результаті яких, за їхніми словами, загинули п'ятеро їхніх військових і ще шестеро були поранені. Збройні сили США в суботу завдали удару по радару хуситів.

З листопада повстанці неодноразово обстрілювали кораблі в Червоному морі, заявляючи, що вони мстять за наступ Ізраїлю в Газі на ХАМАС. Але вони часто націлювалися на судна з незначними зв’язками або без чітких зв’язків з Ізраїлем, ставлячи під загрозу судноплавство ключовим маршрутом світової торгівлі.

Навіть лідер ліванського бойового угруповання "Хезболла" Хасан Насралла у своїй недільній промові згадав про розширення атак хуситів на кораблі, сказавши, що "море стало полем бою ракет, безпілотників і військових кораблів", і звинуватив удари США в ескалації напруги. "Найнебезпечніше те, що зробили американці в Червоному морі, (це) зашкодить безпеці всього морського судноплавства", — сказав Насралла.

Хоча адміністрація Байдена та її союзники тижнями намагалися зменшити напругу на Близькому Сході та запобігти розростанню конфлікту, удари в Червоному морі загрожують його розпалити. Це також впливає на судноплавство Катару, одного з найбільших постачальників природного газу в світі. Три танкери зрідженого природного газу, які нещодавно завантажилися в Катарі та прямували до Суецького каналу, простоюють біля Оману, тоді як інший, що прямує з Європи до Катару, залишається біля Саудівської Аравії. QatarEnergy та урядовці не відповіли на запит про коментарі.

Саудівська Аравія, яка підтримує єменський уряд у вигнанні, проти якого воюють хусити, намагалася дистанціюватися від нападів на об’єкти хуситів, намагаючись зменшити напругу у відносинах з Іраном і підтримати припинення вогню в Ємені.

Війна в Ємені, яку очолює Саудівська Аравія за підтримки США, яка почалася в 2015 році, призвела до загибелі понад 150 000 людей, у тому числі бойовиків і мирних жителів, і призвела до однієї з найгірших гуманітарних катастроф у світі, у якій загинули ще десятки тисяч.

Американські військові не сказали, чи був вогонь спрямований на Лабун, як це було з початку атак хуситів. Проте американські моряки отримали бойові стрічки за операції в Червоному морі — ці відзнаки вручаються лише тим, хто бере участь в активних бойових діях з ворожими силами.