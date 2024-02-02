Байден особисто зустрів тіла загиблих в Йорданії американських військових

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден зустріли тіла трьох американських військових, убитих в Йорданії цього тижня під час удару безпілотника по воєнній базі США. На церемонії, що проходила на авіабазі Дувр у штаті Делавер також був присутній міністр оборони Ллойд Остін та генерал Чарльз Браун - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Усі троє загиблих родом зі штату Джорджія - сержант Вільям Ріверс, спеціаліст (військове звання) Кеннеді Сандерс та спеціаліст Бреонна Моффетт. Під час атаки постраждали ще 30 військовослужбовців.

"Вони ризикнули всім, і ми ніколи не забудемо жертви та служіння нашій країні, як і десятків військовослужбовців, які були поранені, та зараз відновлюються", — сказав президент Байден у четвер під час Національного молитовного сніданку на Капітолійському пагорбі.

"Гідне перевезення" - англ. Dignified transfer - обов'язкова церемонія, яка проходить для усіх американських військовослужбовців, що загинули під час служби закордоном. Під час заходу військові з підрозділу, в якому служили загиблі, зносять з борту літака домовини, огорнуті в американський прапор. Потім тіла доставляють до моргу, де їх готують до проводу в останню путь.

Це друга подібна церемонія, на якій Байден особисто присутній з часу його вступу на посаду глави держави. Востаннє президент зустрічав тіла 13-ти військовослужбовців, які загинули під час теракту 2021 року біля аеропорту в Кабулі під час виведення військ з Афганістану.

Байден також подзвонив батькам загиблої військової Кеннеді Сандерс. Під час розмови він розповів, як долав особисту скорботу, коли втратив свою першу дружину та дочку в автокатастрофі, а пізніше - сина, який також був ветераном і помер від раку мозку.

Військове командування США переконане, що за атакою по базі в Йорданії стоять бойовики, підтримувані Іраном. За даними CNN, по американських військових об'єктах в регіоні було здійснено півтори сотні атак.

Преса у США пише, що Вашингтон схвалив план із серії ударів по кількох іранських цілях та об'єктах всередині Іраку й Сирії у відповідь на атаки проти американських військових.