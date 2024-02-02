Байден вводить санкції проти тих, хто підтримує насильство з боку поселенців на Західному березі Йордану

ВОРЕН, МІЧАЙС; ВАШИНГТОН — Президент США Джо Байден у четвер відвідав Мічиган, щоб зустрітися з профспілками автомобільних робітників (UAW). Підтримка з боку профспілок є важливою на президентських виборах. В штаті також проживає найбільша кількість арабських американців.

Того ж дня він видав указ про застосування санкцій до осіб, які підтримують насильство поселенців проти палестинців на Західному березі річки Йордан.

Уряд США каже, що ці дії відображають "цілісний підхід" до війни між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі, яка вилилася у зростання насильства на Західному березі Йордану, окремому палестинському анклаві.

"Президент Байден також висловив стурбованість зростанням насильства, яке ми спостерігаємо на Західному березі з боку екстремістських діячів, зокрема зростанням насильства серед поселенців-екстремістів, яке досягло рекордних рівнів у 2023 році", – заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Посадовці Білого дому стверджують, що видати такі президентські укази планували давно, і заперечують, що їхнє видання було видано спеціально під час візиту через критику з боку арабів і мусульман, а також прогресивного крила Демократичної партії щодо його непохитної підтримки військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Байден вперше висловив стурбованість тим, що палестинці на Західному березі річки Йордан зазнають нападів з боку, як він назвав, "екстремістських" ізраїльських поселенців наприкінці жовтня, через кілька тижнів після нападу ХАМАСу.

Фінансові санкції спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, звинувачених у розпалюванні та участі в насильстві поселенців.

"Зараз немає жодних планів вводити санкції проти ізраїльських урядовців", — сказав Голосу Америки на борту Air Force 1 у четвер Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки.

Кірбі заперечив, що Байден використовує виконавчий указ, щоб виразити незадоволення жорсткими членами уряду Нетаньяху за недостатнє покарання такого насильства

"Це сигнал для всього світу, наскільки серйозно президент Байден сприймає... насильство поселенців проти палестинців на Західному березі", – сказав Кірбі.

Відразу після нападу ХАМАСу 7 жовтня міністр внутрішньої безпеки країни Ітамар Бен Гвір роздав понад 10 000 гвинтівок, щоб озброїти ізраїльських цивільних, у тому числі в містах поблизу Західного берега.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр не відповіла на питання про те, чому єдина конгресвумен палестинського походження, демократка Рашида Тлаїб, не приєдналася до Байдена під час поїздки.

Її округ знаходиться неподалік від місця його візиту, і президенти часто запрошують законодавців від штату на такі візити.

Сенатори Деббі Стейбенов і Гері Пітерс супроводжували Байдена у четвер, як і конгресмен Деббі Дінгелл. Усі вони представляють Демократичну партію.

Тлаїб активно критикувала підтримку Ізраїлю з боку Байдена і закликала до припинення вогню.

У листопаді Тлаїб опублікувала в мережі відео, в якому звинуватила Байдена в "підтримці геноциду палестинського народу". Арабсько- американська громада висловлює занепокоєння з приводу непохитної підтримки Байденом військової операції Ізраїлю у відповідь на терористичний напад бойовиків ХАМАСу на ізраїльські цивільні особи 7 жовтня.

США, Велика Британія та ЄС визнали ХАМАС терористичною організацією.

"Ми розуміємо, наскільки це важко для багатьох, - сказала Жан-П'єр Голосу Америки. - Ми це розуміємо".

Близько 200 пропалестинських протестувальників чекали Байдена біля будівлі UAW Region 1 у Воррені, на околиці Детройта.

Президентський кортеж об’їхав їх бічними вулицями. Однак під час останньої події візиту його зустріла невелика група, яка розмахувала палестинськими прапорами та скандувала "Джо - геноцид".

Активісти скаржилися, що Білий дім проігнорував їхні занепокоєння. "З 7 жовтня я отримав нуль кореспонденції від Білого дому, DNC [Національного комітету Демократичної партії] або керівництва MDP [Демократичної партії Мічігану] щодо занепокоєння нашої спільноти щодо триваючого геноциду, що розгортається в Газі", — написав законодавець ради штату Мічиган Авраам Аяш у соціальних мережах напередодні візиту Байдена.

Однак опитування New York Times/Siena College, опубліковане в грудні, показало, що майже стільки ж американців вважають, що Ізраїль повинен досягти повної перемоги, як і тих, хто виступає за негайне припинення війни.

У мусульманській спільноті Америки існують різні погляді. "Він робить усе, що може, — сказав Голосу Америки Мустафа Абдулла Рахман, ветеран армії США, коли Байден зупинився в афроамериканському ресторані неподалік Детройта. - І мені шкода за моїх палестинських братів і сестер, тому що вони страждають. Обидві сторони страждають. Тому він робить усе, що може, у дуже чутливій ситуації".

Досі Байден протистояв тиску закликати до припинення вогню, заявляючи, що зараз це піде лише на користь ХАМАСу. Його адміністрація наполягає на переговорах, які дозволять на 6 тижнів припинити бойові дії для обміну понад 100 ізраїльських заручників, яких все ще утримує ХАМАС, на палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Хоча Байден продовжує надавати значну військову та дипломатичну підтримку Ізраїлю, аналітики кажуть, що в його підході відбулися зміни.

Починаючи з 7 жовтня, особливо в останні кілька тижнів, Байден "відчутно тиснув на Ізраїль, щоб той обмежив шкоду в Газі", сказав Джеремі Сурі, професор історії Техаського університету в Остіні. І він висловив співчуття та занепокоєння життям громадян у Газі та інших країнах, сказав Сурі.

"Він збалансував свої висловлювання, можливо, не настільки, як хотілося б декому, — сказав Сурі Голосу Америки. - Але, як ми знаємо, ніхто не задоволений цим і не знайшов ідеальний баланс у цьому питанні".

Роберт Мюрретт, професор кафедри державного управління та міжнародних відносин Сіракузького університету, сказав, що зміна підходу з боку адміністрації має сенс.

"Я військовослужбовець, тому ми схильні розкладати це поетапно, — сказав він. - Ситуація змінилася. За останні кілька місяців, я не думаю, що є питання про те, що занепокоєння щодо рівня втрат палестинців – понад 20 000 загиблих у Газі – змінило позицію багатьох людей, у тому числі Білого дому. і майже всі наші союзні уряди та багато інших".

Коли Байден відвідував ресторан, зустрічаючи виборців, Голос Америки запитав Байдена, яке його послання до арабських американських громад. Він не відповів.

До роботи над статтею долучилась кореспондентка Білого дому Аніта Пауелл.