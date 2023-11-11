7 секунд на пошук укриття – світові ЗМІ про річницю визволення Херсона

Рівно рік тому, 11 листопада, Збройні сили України звільнили Херсон. Місту все ще загрожує небезпека від постійних обстрілів, російські війська вдарили по центральній частині Херсона і у сам день річниці, повідомили в українській владі.

Мешканці Херсона мають приблизно 7 секунд, щоб знайти укриття або міцну стіну, за якою можна сховатися, коли чують постріли з лівого берега Дніпра, де базуються російські війська, пише інформагенція АР.

“Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку майже сорок дронів і ракет”, – каже у зверненні з нагоди звільнення Херсону президент України Володимир Зеленський.

“Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ”, – сказав Зеленський про Херсон.

Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч.

Він також наголосив, що завдяки Херсонській операції правобережжя Дніпра було очищене від окупанта, а воїни, звільняючи Херсонщину, “закріпили успіх України у битві за Чорне море”, а Крим “відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч”.

Героїчним назвав Херсон і очільник української розвідки Кирило Буданов.

“Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації у своїй історії і продовжує мужньо стояти, боротися”, – сказав Буданов.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував воїнам за звільнення Херсона.

“Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися та захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обовʼязково переможемо”, - написав Залужний у Фейсбуці та привітав місто відеоісторією про звільнення з окупації.

Associated Press пише про будні херсонців, які здебільшого обмежуються домом і походом за продуктами, притому, що багато магазинів у місті досі закриті.

Агенція нагадує, що звільнення Херсона рік тому розглядалося як переломний момент та “початок кінця війни”. Натомість рік по тому “обидві сторони перебувають у безвихідній битві на виснаження”.

За повідомленням Херсонської ОВА, 11 листопада, у день відзначення річниці деокупації Херсона внаслідок влучання снаряда в багатоквартирний будинок у центрі міста постраждали двоє людей. Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги.

Щодня на Херсон падає від 40 до 80 різноманітних снарядів, цитує АР речника Херсонської облдержадміністрації Олександра Толоконнікова.

"Чистилище" між звільненням та окупацією

Українці Херсона живуть надією серед постійних обстрілів.

Провідні ЗМІ на Заході в цей день присвятили статті річниці звільненню Херсона від російської окупації.

“Українці Херсона живуть надією серед постійних обстрілів”, – пише видання Politico.

А газета New York Times порівнює Херсон із чистилищем, оскільки росіяни безжально бомблять його з часу виходу з міста.

“Херсон… займає особливе місце серед міст України: воно перебуває в чистилищі між звільненням та окупацією — вільне від російських військ, але в зоні дії великої частини московського арсеналу”, – пише NYT.

За інформацією видання, у місті залишаються приблизно 20% населення – близько 60 000 із колишніх 280 000 осіб, і очікується, що це число зменшиться з настанням зими, особливо якщо Росія почне бомбардувати енергетичну інфраструктуру України, як робила це торік.

Щоб допомогти українцям підготуватися до зими, посольство США в Україні роздало вже 4000 генераторів по всій країні. "Сьогодні ми доставили генератор у Херсоні, щоб забезпечити водою та теплом понад 100 родин", - написала у мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.

“Вибухи та гуркіт пострілів кожні кілька хвилин стрясають місто та його передмістя. На центральному ринку Херсона працівники використовують фанеру, щоб замінити вікна, розбиті російською ракетою. Російські снаряди вбили щонайменше п'ятьох людей у місті за тиждень”, – пише про життя Херсона британське видання Economist.

Обстріли ніщо в порівнянні з жахами окупації.

Кореспондент газети розповідає про місцевого літнього мешканця, готового спалити свою стару радянську армійську форму, а також свідчить, що люди у Херсоні безапеляційно вірять у перемогу України.

Він також наводить дані місцевого 75-річного лікаря-кардіолога Олега Мазуряка, який каже, що бомби та стрес підвищили кількість інсультів на Херсонщині, а також захворень на гіпертонію. “Обстріли ніщо в порівнянні з жахами окупації”, – все ж каже Мазуряк.

Як повідомляв Голос Америки, атаку на Київ 11 листопада оглядачі також пов'язують із російською реакцією на річницю витіснення військ РФ з Херсона.