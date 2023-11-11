Посолка США у Києві: Сьогодні ми прокинулися від ударів російських ракет про цивільній інфраструктурі

Посолка США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X написала про продовження протиправних дій Росії та закликала притягнути Росію до юридичної відповідальності, включаючи компенсацію.

“Сьогодні ми прокинулися від російських ракет, спрямованих на знищення цивільної інфраструктури Києва”, – написала Брінк. Вона також згадала про заяву G7, в якій йдеться про необхідність притягнути Росію до відповідальності за такі протиправні дії, як обстріли цивільної інфраструктури.

Удари по українських містах і портах, включно з безпілотниками, що постачаються з Ірану, щодня призводять до поранень і загибелі мирних жителів, зауважила посолка.

Вибухи зранку 11 листопада у Києві були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, повідомили у ЗСУ.

Сили РФ випустили в сторону столиці балістику, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цитує посадовця Радіо Свобода.

“Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, Іскандер-М, Кинджал”, – пояснив Ігнат.

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Видання New York Times вважає, що нічний обстріл Києва демонструє, що Москва випробовує протиповітряну оборону перед новою потенційною зимовою кампанією проти енергетичної інфраструктури України.

Такі атаки, нагадує NYT, рік тому занурили Київ у холод і темряву, мешканці були змушені покладатися на ліхтарики, а місцева влада планувала можливу евакуацію міста.

Видання FRANCE 24 пов'язує російський ракетний удар по Києву із відзначенням українцями річниці з дня визволення Херсона.