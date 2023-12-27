Верхофстадт: різниця між атаками в Феодосії та Херсоні в тому, що Україна б'є по військових цілях, а Росія - по цивільних

Росія завдала удару по вокзалу в Херсоні, коли понад сто людей чекали там на евакуацію. Щонайменше одна людина загинула, четверо постраждало, повідомили в українській владі. Через російські обстріли Херсона також постраждала енергетична інфраструктура. Без електропостачання залишаються 70% абонентів, заявив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін.

На Заході засуджують російський удар. Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала російський обстріл вокзалу в Херсоні "жорстоким" та "варварським".

"Минулої ночі росіяни жорстоко обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, звідки понад 100 цивільних намагалися евакуюватися після багатогодинних обстрілів, - твітує посадовиця. - Це ще одне нагадування про те, що в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії".

В ООН вказують - напади на Херсон "завдають більше руйнувань та смертей" і погіршують ситуацію для цивільних.

"Невпинні атаки на Херсон несуть більше руйнувань та смертей, погіршуючи і так жахливу ситуацію, в якій перебувають люди, - твітує Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні (OCHA). - Минулого вечора десятки людей мали йти в укриття, коли було завдано удару по міському вокзалу. На жаль, кілька цивільних загинуло, чи зазнало поранень".

Колишній прем'єр-міністр Бельгії, а тепер європарламентар Гі Верхофстадт протиставив атак ЗСУ по російському десантному кораблю в Феодосії з ударами Росії по Херсону.

"Порт Феодосії проти вокзалу Херсона .... Відмінність між демократичною державою, яка б'є по військових цілях від авторитарної терористичної держави, що вбиває цивільних", - йдеться в твіті.