Мінфін США підтримав передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Допомога Україні, як оборонна, так і фінансова, є абсолютними пріоритетами для адміністрації президента США Джо Байдена, запевнила міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Щоб забезпечити підтримку Україні, Єллен зокрема висловилась за передачу Україні доходів від заморожених на Заході російських активів.

Фінансування для України, як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю - абсолютний найвищий пріоритет адміністрації Байдена

Заяви прозвучали під час пресконференції Єллен на осінніх зборах МВФ та Світового банку, що відбуваються в Марракеші, Марокко.

"Фінансування для України, як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю - абсолютний найвищий пріоритет адміністрації Байдена", - сказала Єллен, відповідаючи на питання ЗМІ стосовно того, чи розбіжності в Конгресі можуть зашкодити планам президента США Джо Байдена підтримати Україну та міжнародні організації.

"Ми це дуже чітко сказали Конгресу і переконані - там є потужна двопартійна підтримка", - каже Єллен. Конгрес США сам вирішить, яким чином найкраще рухатись в цьому напрямку, коли буде обрано спікера, додала вона.

У своєму вступному слові Єллен наголосила: "Наші союзники та народ України можуть бути впевнені - адміністрація Байдена з підтримкою двопартійної більшості в Конгресі та американського народу, працюватимуть для того, щоб народ України отримав необхідну допомогу, щоб перемогти у цій війні".

Санкції діють – Єллен

Єллен запевнила – заходи союзників, спрямовані на обмеження російських ресурсів, діють, зокрема обмеження цін на нафту "значно зменшило нафтові надходження Росії за минулі десять місяців, одночасно просуваючи стабільність енергоринків".

Дженет Єллен підтримала передачу Україні доходів, які накопичуються на заморожені російські активи. Обсяг заморожених на Заході російських активів оцінюється на рівні 300 мільярдів доларів США.

"Я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України", - заявила Єллен журналістам в Марракеші.

Як повідомляв Голос Америки, в понеділок Міжнародний валютний фонд озвучив значно кращі прогнози для економіки України на 2023 рік, порівняно з оцінками Фонду оприлюдненими навесні. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.

Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.

"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться у Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував у вівторок.

Минулого року, українська економіка впала на 29,1%, а російська впала на 2,1%, заявили у Фонді.

Фонд назвав припинення війни Росії проти України найбільш ефективним заходом, щоб покращити світові економічні перспективи.