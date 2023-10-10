Українці адаптуються до війни - МВФ покращив прогноз економіки України

Команда спеціального прокурора США опитала президента Джо Байдена у справі щодо зберігання секретних документів часів його віцепрезидентства. Документи було знайдено в його офісі та вдома. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Politico.

Байден добровільно надавав пояснення протягом співбесіди, що тривала впродовж двох днів - в неділю та понеділок - в Білому домі, повідомляють в адміністрації.

«Як ми заявляли з самого початку, президент і Білий дім співпрацюють у цьому розслідуванні, і, за доцільністю, ми оприлюднили відповідні оновлення, будучи максимально прозорими, щоб захистити та зберегти цілісність розслідування", - сказав представник Білого дому Іан Семс.

Подібні інтерв’ю зазвичай свідчать про те, що розслідування наближається до кінця. Розслідування почалося минулого року після того, як адвокати президента знайшли секретні документи в офісі, який він використовував після того, як покинув адміністрацію Обами та перед тим, як балотуватися в президенти. Адвокати Байдена кажуть, що вони негайно повідомили Національне управління архівів і документів і передали документи.

Як повідомляв раніше Голос Америки, після того, як стало відомо про виявлені секретні документи у колишньому офісі президента у Центрі Дипломатії та Глобального залучення імені Пенна-Байдена у Вашингтоні, були перевірені будинки Байдена у містах Вілмінгтоні та Рехобот Біч.

Усі документи у вілмінгтонській резиденції, крім одного, були знайдені на складі в гаражі. Крім того, документ на одну сторінку «було виявлено серед матеріалів у сусідній кімнаті», - повідомив тоді спеціальний радник Річард Заубер. У Рехобот Біч документів не виявлено.

Спеціальний прокурор Роберт Гур, який веде цю справу, відмовився коментувати бесіду з Байденом.

У справі зберігання секретних документів в резиденції Мар-О-Лаго колишній президент Дональд Трамп відмовився розмовляти зі спеціальним прокурором Джеком Смітом.

Те, що Байден давав пояснення слідству не є безпрецедентним для США. Так, у 2008 році президент Барак Обама був опитаний федеральними прокурорами та ФБР у рамках розслідування спроб губернатора-демократа Іллінойсу Рода Благоєвича, якого Обама звільнив, продати місце в Сенаті.

Колишній президент Джордж Буш був опитаний у 2004 році в рамках розслідування витоку особи офіцерки ЦРУ Валері Плейм.

Білла Клінтона також опитували в кількох розслідуваннях, в тому числі щодо його свідчення перед великим журі присяжних у справі його стосунків з Монікою Левінскі.