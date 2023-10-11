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Остін назвав 5 причин, чому світ має продовжувати допомагати Україні оборонятись від РФ
США продовжують допомагати Україні оборонятись від агресії Росії й зміцнювати українську безпеку у короткій та довготерміновій перспективі "стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла жити вільно". Про це на відкритті Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Ізраїль має фундаментальне право захищатися від тероризму та агресії
Відкриваючи засідання "Рамштайну", Остін нагадав про непохитну підтримку Ізраїлю з боку США на тлі атак ХАМАСу: "Як чітко дав зрозуміти президент Байден, жодна інша сторона, ворожа до Ізраїлю, не повинна намагатися використати ці мерзенні напади. Як і будь-яка інша країна, Ізраїль має фундаментальне право захищатися від тероризму та агресії".
Перейшовши до питання оборони України від РФ, Остін зазначив, що міжнародна коаліція на підтримку Києва "продовжує творити історію нашою єдністю". Він висловив готовність робити ще більше, "щоб дати відважним захисникам України те, що їм потрібно в цей вирішальний момент".
Глава Пентагону навів п'ять причин, чому світ також має й надалі підтримувати самозахист українців від неспровокованої агресії РФ.
дати відважним захисникам України те, що їм потрібно в цей вирішальний момент
"Україна важлива, тому що війна за вибором Путіна є великою та гострою загрозою безпеці в Європі. Україна важлива, тому що російська агресія явно кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Україна важлива, оскільки російські звірства проти мирного населення порушують наші спільні цінності та загрожують верховенству права", - сказав Остін.
Він продовжив: "Україна важлива, тому що російські напади на українське зерно свідомо спричиняють голод і страждання невинних людей у всьому світі. І Україна важлива, тому що якщо великі держави зможуть безкарно вдертися до своїх мирних і демократичних сусідів, це зруйнує заснований на правилах порядок, який зробив світ набагато безпечнішим після закінчення Другої світової війни".
Україна важлива
Крім того, очільник Пентагону наголосив, що союзники мають бути готовими до того, що цієї зими Кремль знову атакуватиме крилатими ракетами та дронами українські міста, цивільних та критичну інфраструктуру. А щоб допомогти Україні захиститись від цих ударів, Остін оголосив про новий пакет допомоги США Україні у 200 мільйонів доларів, що включає боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети.
Президент України Володимир Зеленський, який вперше особисто бере участь в засіданні контактної групи, сказав в Брюсселі, що на цьому етапі російської війни проти України він вважає найважливішим зосередитися на системах протиповітряної оборони й на далекобійній зброї для української армії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився з важливістю посилення української протиповітряної оборони на тлі ознак і підтвердив готовність партнерів далі допомагати Україні.
Також в засіданні щодо України вперше бере участь нещодавно призначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.
Як повідомляв Голос Америки, на тлі політичних суперечок у Конгресі щодо фінансування підтримки Києва нове протистояння Ізраїлю та ХАМАСу може також ускладнити ситуацію. У понеділок в Пентагоні заявили, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.
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- Голос Америки
Вистояти ще одну зиму війни. Союзники на "Рамштайні" обговорюють нову допомогу Україні
Щоб допомогти Україні вистояти ще одну воєнну зиму, союзники мають більше консолідувати зусилля, зокрема з надання Україні засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це у вступному слові на засіданні Контактної групи з оборони України заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.
Остін наголосив, що союзники мають бути готовими до того, що Кремль взимку знову бомбитиме Україну крилатими ракетами та дронами, "жорстоко та навмисно" атакуватиме українські міста, цивільних та критичну інфраструктуру, щоб в Україні були холод та темрява.
Путін "зазнає провалу", переконаний Остін.
"Ми разом рішучі в тому, щоб Україна мала підтримку необхідну для ще однієї зими у війні", - додав американський посадовець.
Очільник Пентагону оголосив, що багато країн Контактної групи готують нові пакети допомоги Україні і заявив про новий пакет допомоги США Україні, обсягом 200 мільйонів доларів.
Пакет включатиме боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети, високоточні повітряні снаряди, заявив Остін.
Як повідомляв Голос Америки, до пакету допомоги, за попередніми даними, увійде таке обладнання:
- ракети ППО AIM-9 Sidewinder;
- протитанкові ракети TOW;
- боєприпаси для систем HIMARS;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для подолання російських перешкод;
- засоби боротьби з безпілотниками;
- засоби радіоелектронної боротьби;
В засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", що відбувається в Брюсселі, вперше бере участь нещодавно призначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. Це його перша зустріч такого рівня з часу призначення. Також вперше в засіданні особисто бере участь президент України Володимир Зеленський.
Зеленського в НАТО запевняють, що підтримка України непорушна
Президент України Володимир Зеленський прибув у середу 11 жовтня до Брюсселя, щоб особисто взяти участь в нарадах в штаб-квартирі НАТО, де зібралися міністри оборони країн Альянсу та представники країн - партнерів.
Зеленський сказав, що на цьому етапі російської війни проти України він вважає найважливішим зосередитися на системах протиповітряної оборони, а також на далекобійній зброї для української армії.
"Важливі далекобійні ракети чи далекобійна зброя. Нема значення, як це називати. Проблема в тому, як це отримати. Бо нам це потрібно особливо для одного - вигнати Росію з нашої землі. І я вважаю ті дві речі найважливішими", - пояснив президент Зеленський.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підтвердив готовність партнерів далі допомагати Україні і зокрема погодився з важливість посилення української протиповітряної оборони на тлі ознак, що Росія поновлює бомбардування об'єктів української енергетичної інфраструктури на тлі наближення зими.
"Протиповітряна оборона необхідна для захисту міст, економіки, життєвоважливої інфраструктури України і це підтримує їх, бо тоді мже працювати їхня економіка. Це також допомагатиме українському виробництву, торгівлі і нормальному життю, а також збільшить їхню здатність фінансувати і забезпечуватися боєприпасами", - сказав Єнс Столтенберґ.
Столтенберґ та інші учасники нарад наголосили на тому, що підтримка України триватиме, попри інші чинники і події, зокрема на тлі спалаху бойових дій між Ізраїлем та войовничими палестинськими групами, які вчинили кривавий напад на ізраїльську територію минулими вихідними.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, яка стала найбільшим після США постачальником військової допомоги Україні сказав, що впевнений у тому, що підтримка Ізраїлю не означатиме зменшення допомоги українцям.
"Ми не будемо зуминятися, коли йдеться про наші можливості і я очікую, що це стосуєтьс я і американців", - сказав німецький міністр.
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