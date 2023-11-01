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Навіть коли решта світу проти. Як США стали найбільшим союзником Ізраїлю?
Із початком збройного конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Хамасом увага американських ЗМІ до війни в Україні суттєво зменшилась. На пресбрифінгах у Державному департаменті, Білому домі чи Пентагоні більше запитують про те, що відбувається у Секторі Гази і менше про події на Донбасі чи Запоріжжі.
Тема допомоги Україні викликає політичні дебати. На відміну від допомоги Ізраїлю, яку практично одноголосно підтримують обидві партії в Конгресі. Частина республіканців, в тому числі новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступають за те, щоб фінансування України та Ізраїлю розглядались окремо.
До слова, за останні два роки допомога США Києву в рази перевищила допомогу Тель-Авіву. Але на відміну від України, яку Штати почали щедро фінансувати лише з початком повномасштабного вторгнення, Ізраїль отримував фінансування від Вашингтона десятиліттями.
У США та Ізраїлю за останні пів століття склались особливі відносини. Штати відіграють важливу роль у налагодженні відносин між Ізраїлем і сусідніми арабськими країнами.
Америка як постійний член Радбезу ООН блокує резолюції які засуджують дії Ізраїлю щодо Палестини. США – перша і поки єдина держава-член Радбезу ООН, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Хоча ООН вважає, що Ізраїль окупував територію Палестини та Східний Єрусалим зокрема. Після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня, президент США Джо Байден у своїй промові так пояснив необхідність підтримки Ізраїлю:
"Держава Ізраїль була створена, щоб бути безпечним місцем для єврейського народу в усьому світі. Саме для цього він і народився. Я давно кажу: якби Ізраїлю не існувало, нам довелося б його вигадати. І хоча сьогодні може видаватись, що це не так Ізраїль знову повинен стати безпечним місцем для єврейського народу", - заявив Байден.
Чому у Вашингтона склались такі близькі відносини з Тель-Авівом. Яка роль проізраїльського лобі у США та які висновки могла б зробити з цього Україна? Про це Голос Америки поспілкувався із дослідником Близького Сходу професором Університету Джоржа Вашингтона, Майклом Барнетом, лобістом Деніелом Вайдічем та співдиректором фонду «Українсько-єврейська зустріч» Адріаном Каратницьким.
Від Холодної війни до сьогодні
З цього моменту США стали, якщо хочете, безумовно «закоханими» в ІзраїльМайкл Барнет
Попри те, що США першими в світі визнали країну Ізраїль практично одразу після її створення в 1948 році, стосунки двох країн не були близькими впродовж перших 19 років існування країни, вважає дослідник Близького Сходу університету Джоржа Вашингтона, Майкл Барнет. Вони бачили стратегічний інтерес у налагодженні відносин із багатими на нафту арабськими країнами, пояснює науковець. Усе змінилось після шестиденної арабо-ізраїльської війни 1967 року. Тоді на бік арабських країн став СРСР, який після перемоги Ізраїлю розірвав з ним дипломатичні відносини. США побачили в Ізраїлі сильного союзника у Холодній війні.
“З цього моменту США стали, якщо хочете, безумовно «закоханими» в Ізраїль, і з цього починаються особливі відносини. Є відчуття, що Ізраїль та США воюють на одному боці. У них склалися дуже тісні військові відносини», - розповідає Барнет.
Спершу у відносинах був холодний розрахунок, каже професор, але потім вони переросли у щось більше і продовжували розвиватись навіть після закінчення Холодної війни. Стосунки мали спільне моральне підґрунтя, адже Штати бачили в Ізраїлі «єдину демократію на Близькому Сході».
Ізраїль багато років має широку підтримку серед громадськості в США. Опитування американського Інституту Gallup показують, що стабільно з 2001 року більшість американців підтримують ізраїльтян в їхньому протистоянні з палестинцями. Згідно з опитуванням проведеним на замовлення громадського радіо та телебачення США після початку нового конфлікту у жовтні цього року 65% американців виступають за те, щоб уряд США підтримував Ізраїль.
Проізраїльське лобі
«У Сполучених Штатах дуже важливі дві групи виборців, які налаштовані проізраїльськи - американські євреї та євангелісти. Ці групи допомагають закріпити підтримку у Конгресі, Білому домі і загалом серед населення США», - розповідає професор Майкл Барнет.
Ці групи ведуть активну політичну і громадську діяльність через різні організації – культурні, релігійні, лобістські. Серед американських євреїв найвпливовішою є Американсько-ізраїльський комітет громадських зв'язків (AIPAC). Організація та її члени беруть активну участь у виборах до Конгресу, збираючи кошти на підтримку тих чи інших кандидатів. Щорічні конференції AIPAC відвідують представники уряду та конгресмени.
Євангелісти бачать в Ізраїлі месіанську рольМайкл Барнет
Щоправда, серед американських євреїв немає єдності у підтримці Ізраїлю. Є організація J Street, яка нерідко ставить під сумні «безумовну» підтримку США Тель-Авіву, так і ліва Єврейський голос миру, яка називає Ізраїль країною окупантом Палестини. Саме тому за словами професор Барнета ізраїльський уряд все більше покладається на євангелістів у просуванні своїх інтересів у Вашингтоні, яких за останніми опитуваннями близько 14% у США.
"Євангелісти бачать в Ізраїлі месіанську роль. А те, що відбувається між євреями і Хамасом та палестинцями вони сприймають як священну війну", - пояснює професор Барнет.
Ізраїльська влада це розуміє і саме тому перший з ким зустрічається ізраїльський прем'єр під час візиту у США – представник християн євангелістів, пояснює Майкл Барнет.
Однією з найвпливовіших євангелістських організацій є Християни об’єднані заради Ізраїлю. За словами представників цієї організації її членами є 10 мільйонів американців. А їхні збори як і у випадку з AIPAC відвідують американські політики.
Ізраїльський досвід для України
Як щодо месиджу для цих християн про те, що Росія знищила велику кількість церков в Україні в ході війни?Даніель Вайдіч
За словами лобіста Даніела Вайдіча, Україні, як і Ізраїлю теж варто було б заручитись підтримкою американських релігійних організацій, які мають великий вплив у США. Даніель, президент консалтингової компанії Yorktown Solutions. Він уже 6 років консультує та лобіює інтереси українських енергетичних компаній у Вашингтоні.
«Як щодо месиджу для цих християн про те, що Росія знищила велику кількість церков в Україні в ході війни?» - подає ідею для того як можна залучити на свою сторону євангелістів Даніель Вайдіч.
За його словами вороги України давно зрозуміли важливість релігійних організацій в США і активно просувають антиукраїнські наративи. Зокрема про те, що нібито в Києві йде війна з християнством. Мова йде про боротьбу з православною церквою Московського патріархату.
«Потрібно докласти зусиль, щоб розібратись у цій темі, яка є доволі закрученою. Але, на жаль, є (проросійські – ред.) проксі, які просувають потрібні їм наративи серед євангелістів і це має своє відображення на Капітолійському пагорбі», - каже Вайдіч.
Єдиний меседж про те, що підтримка України — це підтримка свободи і демократії на 650-й день війни вже не матиме такого резонансуДаніель Вайдіч
Даніель Вайдіч вважає, що українські політики та проукраїнські сили, як і проізраїльські повинні навчитись спілкуватись з різними групами в США, які є дуже строкаті.
“Єдиний меседж про те, що підтримка України — це підтримка свободи і демократії на 650-й день війни ... не матиме такого резонансу, як це було на початку, і саме тут проукраїнська спільнота може, відверто кажучи, багато чого навчитися в ізраїльської спільноти, щоб спрямовувати зусилля на конкретну аудиторію з конкретними повідомленнями», - каже Вайдіч.
Ізраїль та Україна - спільний фронт
Можна знайти підхід і до крайньоправих республіканців, які часто голосують проти підтримки України, вважає Вайдіч. Вони завжди підтримували Ізраїль, тому їм варто донести, що підтримка України та Ізраїлю Сполученими Штатами – це спільний фронт.
“Дуже важливо продовжувати проводити паралелі. Якщо ви підтримуєте скорочення чи скасування допомоги Україні ви по суті допомагаєте російсько-іранському альянсу в Україні. А це несе ризики для Ізраїлю. Тобто ви не можете одною рукою допомагати Ізраїлю, а іншою забирати допомогу в Україні», - каже лобіст Даніель Вайдіч.
Багато років ХАМАС вирощував ідеологію ксенофобії в Секторі Гази. Те саме робила путінська РосіяАдріан Каратницький
Співдиректор фонду «Українсько-єврейська зустріч» Адріан Каратницький бачить чітку паралель між ідеологіями ХАМАСу та влади в Росії, які могла би використати для своєї підтримки Україна.
«Багато років ХАМАС вирощував ідеологію ксенофобії в Секторі Гази. Те саме робила путінська Росія. Американці легко можуть зрозуміти ці паралелі авторитарних режимів. Вони спрямовані на знищення державності двох країн, які американці вважають демократіями», - каже Каратницький.
Щоправда, на відміну від Ізраїлю Україна має в США і негативний імідж корумпованої держави. На цьому зауважують всі опитані Голосом Америки експерти. Саме побоювання про непрозорість використання грошей часто використовують як аргумент проти надання допомоги Україні деякі американські політики. На думку Адріана Каратницького Україна не унікальна країна в питанні корумпованості. І питання зловживань дещо перебільшене в публічній площині, в тому числі багатьма українськими організаціями.
«Я думаю треба говорити так, що в Україні ще не отримали судові вироки ті, котрі були звинувачені в корупції, але значно зменшили потоки масштабної корупції за останні вісім років від часу Революції гідності. Якби так говорити про це то це все контекстуалізує», - пояснює Каратницький
Проізраїльський тренд в США розвивався десятиліттями. Україна знаходиться лише на початку цього шляху, вважає лобіст Даніель Вайдіч.
«Гадаю, що протягом десяти чи двох десятків років проукраїнська спільнота, якщо вона продовжуватиме рухатися цією траєкторією, вона зросте у щось на кшталт проізраїльської», - переконує Вайдіч.
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- Голос Америки
Маск: штучний інтелект - найбільший екзистенційний ризик для людства. Що про ці виклики кажуть на саміті AI Safety у Британії?
Штучний інтелект становить найнагальнішу загрозу для сучасного світу, заявив Ілон Маск під час саміту AI Safety у Лондоні.
"Ми вперше в історії людства маємо щось, що буде набагато розумнішим за нас. Тому мені незрозуміло, (як) можна контролювати таку річ, але я думаю, що ми можемо прагнути спрямовувати це в напрямку, від якого виграє людство. Але я вважаю, що це один із екзистенційних ризиків, з якими ми стикаємося, потенційно найбільш нагальний", - сказав один із найбагатших людей світу на форумі, присвяченому безпеці AI (artificial intelligence - штучний інтелект).
Маск, керівник компаній SpaceX, Tesla та соцмережі X, заявив, що під час саміту у Лондоні учасники прагнуть створити "стороннього арбітра", який міг би контролювати компанії, які розробляють штучний інтелект, і бити на сполох, якщо існують занепокоєння.
Завдання AI Safety Summit
Дводенний британський саміт зі штучного інтелекту зібрав глав держав і технологічних гігантів на тлі занепокоєння, що нова технологія може становити небезпеку для людства. Зустріч буде зосереджена на розробці стратегії глобальних скоординованих зусиль для усунення ризиків і неправильного використання інструментів ШІ, пише Al Jazeera.
Форум проводять у Блетчлі-парку в Бакінгемширі, неподалік Лондона. Саме там під час Другої світової війни провідні британські науковці зламали код Enigma нацистської Німеччини. Група експертів, до якої входив першопроходець інформатики Алан Тюрінг, використовувала перший у світі цифровий програмований комп'ютер.
Видання Al Jazeera зазначає, що сьогодні у Великій Британії розташовано вдвічі більше компаній ШІ, ніж у будь-якій іншій європейській країні. У галузі працює понад 50 тисяч людей, а її обсяг сягає 4,5 мільярда доларів. У червні Лондон також став домом для першого офісу за межами Сполучених Штатів для OpenAI, розробника Chat GPT.
Як повідомляє британський уряд, на саміті обговорюють 5 напрямків: спільне розуміння ризиків ШІ, просування міжнародної співпраці з питань безпеки AI, визначення дій окремих організацій для підвищення безпеки у галузі, оцінка напрямків і стандартів для управління галуззю, демонстрування того, як безпечна розробка штучного інтелекту дозволить використовувати технологію на благо людства.
Участь у форумі беруть керівники провідних технологій та AI компанії, зокрема Anthropic, Google DeepMind, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI і Tencent.
Спільний підхід до викликів ШІ
28 країн, представники яких беруть участь у події, підписали Декларацію Блетчлі, де вони погодились, що існує нагальна потреба розуміти потенційні ризики ШІ та спільно керувати ними. Серед цих держав, окрім Британії та держав ЄС: США, Китай, Ізраїль, Корея, Індія, Індонезія, Україна.
"Існує потенціал для серйозної, навіть катастрофічної, шкоди, навмисної чи ненавмисної, що випливає з найважливіших можливостей цих моделей ШІ, - йдеться у документі. - Багато ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, за своєю природою є міжнародними, тому їх найкраще вирішувати шляхом міжнародної співпраці".
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що це "визначне досягнення, яке свідчить про те, що найбільші світові держави-розробники штучного інтелекту погоджуються з нагальністю розуміння ризиків ШІ, допомагаючи забезпечити довгострокове майбутнє наших дітей і онуків".
Відносини між Китаєм і Заходом складні в багатьох сферах, але віцеміністр країни Ву Чжаохуей сказав на конференції, що він прагне духу відкритості в ШІ, пише BBC: "Ми закликаємо до глобальної співпраці, щоб обмінюватися знаннями та робити технології ШІ доступними для громадськості".
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка також бере участь у саміті, закликала до термінових дій, щоб захистити громадськість і демократію від небезпек AI, включаючи упередженість, дискримінацію та поширення дезінформації. "Коли люди в усьому світі не можуть відрізнити факти від вигадки через потік міфів і дезінформації з підтримкою штучного інтелекту, я запитую, чи це не екзистенціально для демократії?" - сказала вона.
У понеділок президент США Джо Байден підписав виконавчий указ, який надає уряду США більший контроль за системами штучного інтелекту, що можуть становити загрозу національній безпеці, економіці, громадському здоров'ю чи безпеці. Новий Інститут безпеки штучного інтелекту США обмінюватиметься інформацією та співпрацюватиме в дослідженнях з аналогічними міжнародними установами, включаючи майбутній Інститут безпеки штучного інтелекту в Британії.
Попри застереження про небезпеку технології зокрема з боку Ілона Маска, чимало експертів кажуть, що ці занепокоєння перебільшені. Як пише BBC, багато спостерігачів вважають, що найбільша загроза штучного інтелекту полягає в автоматизації робочих місць людей або вбудовуванні наявних упереджень і упереджень у нові, набагато потужніші онлайн-системи.
Нік Клегг, президент із глобальних питань Meta та колишній віцепрем'єр-міністр Великої Британії, який також бере участь у саміті, сказав, що люди не повинні дозволяти "спекулятивним, іноді дещо футуристичним прогнозам" витіснити більш нагальні проблеми.
Наступний такий саміт буде проведено віртуально в Кореї через пів року, а за рік делегати знову зберуться для особистого обговорення у Франції.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
За 12 тисяч км від України: як група «Гаваї з Україною» підтримує Батьківщину. Відео
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Українські зерносховища після атак російських дронів перетворюються на попелища – кажуть українські аграрії. У жовтні нападів ворожих безпілотників на ангари з зібраним врожаєм зазнавали не лише українські зерносховища поблизу портів, а й зернові потужності у Центральній Україні.
- Голос Америки
Північна Корея відправила в Росію понад мільйон снарядів для війни проти України – розвідка Південної Кореї
Росія отримала від Північної Кореї понад 1 мільйон артилерійських снарядів з початку серпня, а також, ймовірно, допомагає Пхеньяну з технологіями для наступної спроби запуску супутника, повідомляє Radio Free Asia з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.
Законодавець Південної Кореї Ю Сан-бом розповів журналістам про оцінку національної розвідувальної служби (NIS) після її брифінгу в парламенті.
Припущення щодо розширення співпраці між Пхеньяном і Москвою виникли після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента РФ Володимира Путіна в Росії у вересні на Далекому Сході Росії, під час якої вони пообіцяли створити «єдиний антиімперіалістичний фронт».
«Національна служба розвідки вважає, що Північна Корея здійснила транспортування артилерійських снарядів та іншого озброєння для підтримки участі Росії в конфлікті в Україні приблизно 10 разів від початку серпня, використовуючи російські кораблі та транспортні літаки», — сказав Ю Сан-бом журналістам.
Ці артилерійські снаряди транспортувалися морем, вирушаючи з порту Наджин і досягаючи російських портів Дунай і Східний. Звідти їх доправили потягом до України, поблизу Торецького складу боєприпасів. Південнокорейські розвідники також припускають, що Північна Корея також могла використовувати повітряний транспорт для перевезення зброї.
За оцінками розвідників, передано було понад 1 мільйон снарядів, чого кажуть аналітики, достатньо для російсько-українського конфлікту протягом двох місяців.
В обмін на зброю, Пхеньян швидше за все отримав від Росії технології, які можуть підвищити ймовірність успішного запуску Північною Кореєю супутника, каже Ю Сан-бом. Північна Корея невдало спробувала запустити супутники в космос у травні та серпні.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Державний департамент США 19 жовтня оприлюднив заяву з осудом ймовірного постачання зброї Північною Кореєю для російської війни в Україні та окреслив наявні та подальші заходи, які США вживатимуть для запобігання незаконній торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю. В Держдепі також повідомили, що уважно слідкуватимуть, чи не поставляє Москва Пхеньяну передові технології.
“Частково через наші санкції та експортні обмеження Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку. Як ми публічно попереджали, однією з таких держав є КНДР”, - йдеться в заяві Держдепу.
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