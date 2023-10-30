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Чи впливають наративи РФ на євангелістів у США? Про роль релігії під час війни релігійні лідери України й експерти говорили у Вашингтоні
Війна Росії проти України - це також і війна проти свободи віросповідання, що є основоположною цінністю для міжнародної спільноти, включаючи США. Про це релігійні лідери з Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили під час дискусії в американському Інституті миру. Співорганізаторами розмови стали вашингтонський аналітичний центр Atlantic Council і благодійна організація Razom for Ukraine, а колишня посолка США в Україні Марі Йованович модерувала дискусію.
Відкриваючи захід, старший радник з питань релігії та інклюзивних суспільств американського Інституту миру Пітер Мандавілль відзначив, що релігійні лідери й громади відіграли важливу роль у допомозі українцям на самому початку повномасштабної війни в Україні.
Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання
Як розповів Євстратій (Зоря), речник Православної Церкви України, екуменічна делегація українських релігійних лідерів до США має на меті висловити глибоку подяку "всім, хто підтримує Україну у найтемніший час нашої історії". "Наша інша мета - представити особисто різноманіття релігійних свобод в Україні й глибоке порозуміння й співпрацю" між різними церквами й віросповіданнями, - розповів Євстратій. - Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання".
Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, розповів, що як американець, який переїхав до Києва у 1989 році, на власні очі побачив в Україні становлення справжньої демократії. Говорячи про мету візиту представників ВРЦіРО, він підкреслив: "Наше послання, яке ми привезли сюди: по-перше, подивіться на нас. Це справжня рада церков і релігійних організацій, на відміну від того, що є у деяких наших сусідів. Люди тут тому, що вони хочуть представляти когось, і їх не обирав уряд, вирішуючи, хто має бути представником".
Дов Блайх, який є одним із лідерів української єврейської громади, також зауважив: "Кожна НГО знає, що на кожен долар, витрачений урядом США, зробити це саме коштуватиме НГО 10 центів. Для війни, яку ведуть США, проти того самого ворога, проти якого воює Україна, вартість була б у десять разів вищою. Зараз Україна бере на себе удар за демократичний світ. Єдина причина, чому Росія воює із нами - це тому, що ми демократія. Так само як ХАМАС воює проти Ізраїлю - тому, що вони євреї".
Україна бере на себе удар за демократичний світ
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) представляє 90% всіх вірян України, тому, як відзначив Ахмед Тамім, верховний муфтій України, представники релігійних громад представляють у США не український уряд, а український народ. "Ми хочемо говорити з американським народом, щоб вони зрозуміли нас. І я хочу спитати мусульманську громаду: хто допомагає Україні? Ми як мусульманська громада отримуємо найбільше (допомоги) від єврейської, християнської громад. Й до мечеті приїжджають делегації з Європи, зі США - але без мусульманських представників. Чому? Ми частина української громади, й ми захищаємо нашу землю".
Муфтій розповів, що російський уряд та інші держави намагаються використати іслам для вбивства людей і для своїх політичних цілей, тож він закликав світову спільноту сприймати Україну як єдину громаду та єдину землю: "І ви маєте допомогти нам, тому що ми - приклад для багатьох країн у Європі, в Америці - того, як ми можемо жити поряд".
Іван Русин, єпископ Української Євангельської Церкви, підкреслив, що Україна веде боротьбу за власне існування, й нагадав американській аудиторії про наслідки російської окупації Бучі: "Моя квартира у Бучі була захоплена і розграбована росіянами, я живу біля цвинтаря, що був атакований шістьома ракетами росіян. Наших пасторів і служителів вбивали, тож, будь ласка, почуйте наші заклики".
вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання
Також Русин звернув увагу на утиски релігійних свобод на тимчасово окупованих територіях України. "Ми не говоримо про захоплення церков. Ми говоримо про людей, яких вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання".
Відповідаючи на запитання про те, чи не є заборона УПЦ МП - обмеженням релігійних свобод, українські духовні лідери відзначили, що ця церква не лише має прямий зв'язок із владою Росії, а цей патріархат активно підтримує російську війну в Україні та ідеологію "російського світу". "Російська православна церква в Україні контролюється урядовими інституціями, що мають релігійні назви, але насправді є частиною російського уряду", - сказав Євстратій.
У Росії... немає жодної релігійної свободи
Говорячи про закиди колишнього журналіста Fox News Такера Карлсона про нібито утиски свободи віросповідання в Україні, Борис Ґудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви відзначив: "Це питання, що підіймається багатьома й постійно повторюється Такером Карлсоном та його прибічниками навіть протягом останніх 24 годин, - зароджене геноцидною силою, яка проголосила, що її намір - знищити Україну як країну, як культуру, як ідентичність. Дуже важливо розуміти, хто про це говорить, хто привертає до цього увагу американського уряду, інституцій, світової громади. У Росії, як уже казали, немає жодної релігійної свободи. Всім конфесіям не вистачає релігійних свобод".
Наталія Яресько, колишня міністерка фінансів України, що також була присутня на події, відзначила стрімке зростання євангелістської спільноти у США, "яка часто має унікальний та цікавий зв'язок із Республіканською партією". "І попри це євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою з причин віри".
євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою
Яресько додала: "Євангелістська спільнота США, яка має важливе політичне значення, особливо зараз у Конгресі, коли ми розглядаємо, чи продовжувати підтримку України у наступний рік. Вони мають почути з боку євангелістської спільноти України про звірства - вбивства й тортури - проти євангелістських пасторів на окупованій Донеччині. Вони мають почути про відсутність свобод від вас, вашої громади. Що ще може зробити євангелістська спільнота України, щоб допомогти зрозуміти євангелістській спільноті у США, що російська православна церква сьогодні не є прикладом, і з нею не треба шукати союзу".
У відповідь Русин зазначив, що його церква робить усе можливе, щоб відправити такий меседж євангелістам у США, й визнав потужний вплив російської пропаганди на громади. Він підкреслив, що важливу роль у боротьбі з неправдивими наративами РФ відіграють такі екуменічні заходи за участі представників різних релігій, які озвучують одне послання, що "існує єдність і що це - несправедлива війна".
не лише війна за територію
Колишній посол США в Україні Джон Гербст у прикінцевому слові заявив: "Ця війна - також і війна проти свободи віросповідання... це не лише війна за територію". Гербст підкреслив, що право на віросповідання - це невіддільне право й цінність для американців, що закріплено у Конституції США. "Тому свідчення, які ми почули сьогодні від духовних громад в Україні, про жахи, які вони переживають на окупованих Росією територіях України, дуже важливо розуміти американцям".
"Є одна частина одної партії у США, яка, схоже, без поняття щодо американських інтересів у тому, аби переконатись, що війна Путіна в Україні зазнає краху. І частина цієї групи - євангелісти. І ми знаємо, як жахливо Кремль ставиться до євангелістів у Росії та на окупованих Росією територіях України. І це та історія, яку потрібно почути - не лише від євангелістів. Але це в наших спільних інтересах", - зауважив Гербст.
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- Голос Америки
Байден видав виконавчий наказ про штучний інтелект
У понеділок президент США Джо Байден видав виконавчий наказ про штучний інтелект (ШІ), спрямований на використання нової технології та управління ризиками, пов’язаними з нею, повідомляє Білий дім.
Наказ містить кілька нових положень, які зосереджені на таких сферах, як безпека, конфіденційність, захист працівників і інновацій.
«Президент Байден вважає, що ми зобов’язані назавжди приборкати потужність штучного інтелекту, водночас захистивши людей від потенційно серйозних ризиків», — цитує видання The Hill високопоставленого чиновника адміністрації.
Виконавчий наказ містить нові стандарти безпеки, включно з вимогою до компаній, що розробляють моделі, які можуть становити серйозний ризик для національної безпеки, економічної безпеки чи здоров’я населення, повідомляти федеральний уряд під час "тренування" моделей. Компанії також матимуть ділитися результатами всіх безпекових випробувань. Міністерство торгівлі своєю чергою розробить інструкції щодо автентифікації та маркування контенту, створеного ШІ.
Наказ вимагає від федеральних агентств прискорити розробку технологій для навчання систем ШІ, зберігаючи при цьому конфіденційність навчальних даних. Наказ також містить механізми оцінки, як агентства збирають і використовують комерційно доступну інформацію, що містить особисті дані. Наказ закріплює принципи та найкращі практики для пом’якшення шкоди та максимізації переваг, які штучний інтелект створює для працівників.
Наказ також передбачає створення пілотного інструменту - Національного дослідницького ресурсу ШІ - який збільшить гранти на дослідження ШІ в таких сферах, як охорона здоров’я та зміна клімату. Відповідно наказу, передбачається розширення можливостей висококваліфікованих іммігрантів і неіммігрантів, які мають досвід у цих важливих сферах, для навчання, перебування та роботи в США шляхом спрощення візових критеріїв та співбесід.
Наказ поширюється на компанії з найпотужнішими системами ШІ, незалежно від того, чи співпрацюють компанії з федеральним урядом, пише The Hill з посиланням на представника адміністрації.
Виконавчий наказ спрямований на просування американського лідерства за кордоном, повідомляють в Білому домі.
«Проблеми та можливості ШІ є глобальними. Адміністрація Байдена-Харріс продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами для підтримки безпечного, захищеного та надійного розгортання та використання штучного інтелекту в усьому світі», - йдеться в повідомленні адміністрації.
Наказ також вимагає від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб запровадити програму безпеки, яка передбачає отримування звітів про небезпечну практику охорони здоров’я із застосуванням штучного інтелекту, а також створення ресурсів для підтримки викладачів, які використовують інструменти штучного інтелекту для навчання.
Білий дім призначить раду з штучного інтелекту під керівництвом заступника глави офісу президента Брюса Ріда, повідомив видання The Hill представник адміністрації. Крім того, Білий дім запускає AI.gov, вебсайт для фахівців, які хочуть працювати над питаннями ШІ у федеральному уряді.
Своєю чергою лідери G7 також домовились щодо Міжнародних керівних принципів штучного інтелекту (ШІ) і добровільного Кодексу поведінки для розробників ШІ в рамках Хіросімського процесу. Ці принципи та добровільний Кодекс поведінки доповнюватимуть на міжнародному рівні юридично обов’язкові правила, які законодавці країн ЄС наразі доопрацьовують відповідно до правил ЄС про штучний інтелект.
«Потенційні переваги штучного інтелекту для громадян і економіки величезні. Однак прискорення можливостей штучного інтелекту також несе нові виклики. Вже будучи лідером у сфері регулювання з Законом про штучний інтелект, ЄС також робить свій внесок у створення систем захисту та управління штучним інтелектом на глобальному рівні", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Голос Америки
США розглядають варіанти, як стримати розростання війни між Ізраїлем та ХАМАСом на Близький Схід
США працюють над тим, щоб надіслати Ірану “рішучий” сигнал стримування через загрозу поширення воєнного конфлікту на Близькому Сході.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у понеділок в ефірі CNN заявив, що Вашингтон, в разі необхідності, діятиме, щоб захистити свої війська та американські об’єкти.
"Ми довели, що будемо вдаватись до ударів і діятимемо, щоб забезпечити це. Це сильний сигнал, що Іран повинен йти геть. Ми серйозно ставимось до цих зобов'язань”, – сказав Джон Кірбі.
В неділю, 29 жовтня, президент Ірану заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії", і це "може змусити всіх вжити заходів".
А міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян попередив, що бомбардування Ізраїлем Сектору Гази може мати далекосяжні наслідки, мовляв, якщо Ізраїль не припинить свої авіаудари, "дуже ймовірно, що буде відкрито багато інших фронтів". Пізніше глава МЗС Ірану додав: "Цей варіант не виключений і це стає все більш імовірним", - повідомляють CNN та Al Jazeera.
Представник Білого дому Джон Кірбі додав: “Ми дуже серйозно ставимося до наших інтересів щодо національної безпеки в регіоні, саме тому президент [Байден] залучив дві ударні авіаносні групи… Ми хочемо зробити все, аби переконатися, що ми надіслали сигнал усім учасникам цього, включно з Іраном, що ми ставимось наших інтересів з національної безпеки дуже серйозно. Ми будемо захищати та обороняти наші війська. І ми це зробимо в той час і в той спосіб, який вважатимемо за потрібне”.
Як повідомляє CNN, на півночі Ізраїлю та південному кордоні Лівану вже відбуваються перестрілки, окремо від бойових дій Ізраїлю з ХАМАСом на півдні, навколо Гази.
У понеділок, 30 жовтня, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Іран заявив, що напади на американські сили в Іраку та інших місцях регіону останнім часом були результатом “неправильної американської політики”, зокрема, підтримки Вашингтоном Ізраїлю у його війні проти групи ХАМАС.
29 жовтня радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про “підвищений ризик” переростання війни в Газі у широкий близькосхідний конфлікт.
"Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, аби стримати і запобігти цьому", – сказав Салліван у неділю в ефірі телеканалу CBS, у програмі Face the Nation.
У понеділок, 30 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із прем'єр-міністром та главою МЗС Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані подякував катарському уряду за їхні зусилля із забезпечення виїзду громадян США та іноземних громадян з Гази, звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, серед яких - двоє американських громадян, та за продовження зусиль із запобігання поширенню конфлікту на інші країни Близького Сходу.
Головний оглядач із питань зовнішньої політики газети Financial Times Ґідеон Рахман у редакційній колонці в понеділок, 30 жовтня, пише, що для адміністрації Байдена загроза ширшої війни на Близькому сході розглядається як головний виклик цієї кризи.
“Як сказав один вашингтонський інсайдер, “у всіх залучених [до цієї кризи] країн є поріг, переступання через який змусить їх повірити, що вони мають діяти. Але ніхто насправді не знає, яким є поріг іншої країни”, - пише в колонці Ґідеон Рахман.
Автор змальовує кілька варіантів, як ситуація в регіоні може загостритися: “Минулого тижня США розбомбили підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії. Вашингтон заявив, що це була відповідь на напади ставлеників Ірану на американські сили в Іраку та Сирії. Якщо ці напади триватимуть і будуть вбиті американські військові, наступна відповідь США буде ще жорстокішою”.
Оглядач називає “вирішальною” в цій ситуації роль ліванського угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном. “Якщо Хезболла посилить свої атаки на Ізраїль, у них буде достатньо високоточних ракет у своєму арсеналі, щоб фактично змусити більшість цивільного населення Ізраїлю [втікати] в бомбосховища”, - пише головний оглядач із питань зовнішньої політики видання Financial Times Ґідеон Рахман.
А видання CNN з посиланням на експертів пише, що хоча Іран побоюється бути втягнутим у війну Ізраїлю та ХАМАСу, він може не мати повного контролю, якщо бойовики, яких Іран підтримує в регіоні, втрутяться в цей конфлікт самостійно.
"Що пов’язує всі ці групи з Іраном, так це їхня антиізраїльська політика", — коментує CNN Сіма Шайн, керівник іранської програми в Інституті досліджень національної безпеки (INSS) у Тель-Авіві. За його словами, хоча Іран має різні рівні впливу на ці групи, це не диктує всі їхні дії.
Як повідомляв Голос Америки, в суботу Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Смузі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.
Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки "масованих" ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в кампанії з придушення групи, що контролює Газу.
Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомило, що від початку ізраїльського наступу на початку цього місяця у Газі загинули понад 8000 людей. Наразі ці дані перевірити неможливо. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїль було вбито понад 1400 людей, серед них щонайменше 310 солдатів.
В США почались судові слухання щодо допуску Трампа до президентських виборів
ДЕНВЕР (AP) — Справи про те, чи заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу знову балотуватися в Білий дім, на основі положення Конституції США про "повстання", увійшли в нову фазу в понеділок, коли почалися слухання у першому з двох позовів на рівні штатів. Справи згодом можуть опинитись у Верховному суді США.
У Колорадо почалися тижневі слухання щодо одного позову щодо недопущення Трампа до балотування, а на четвер у Верховному суді Міннесоти заплановані слухання щодо спроби виключити колишнього президента-республіканця з голосування в цьому штаті.
Після початку слухань в понеділок у Колорадо суддя відхилив клопотання Трампа про відставку судді через те: що вона колись пожертвувала гроші ліберальній групі.
Незалежно від того, дозволять судді Трампу балотуватись, чи заборонять, їхні рішення, швидше за все, будуть швидко оскаржені, і зрештою можуть дійти до Верховного суду США.
Найвищий суд країни ніколи не ухвалював рішення щодо положення 14-ї поправки часів громадянської війни. Поправка забороняє обіймати вищі посади тим, хто присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні» проти неї.
«Раніше у нас були судові справи щодо можливості балотуватись того чи іншого кандидата в президенти — Барака Обами, Теда Круза, Джона Маккейна», — сказав Дерек Мюллер, професор права університету Нотр-Даму, перераховуючи кандидатів, проти яких подавали позови, щодо того, що вони можуть не відповідати конституційній вимозі бути «громадянином з народження».
Але ці випадки, додав Мюллер, відрізняються від використання нечіткого пункту Конституції з «запальною» забороною повстання. За словами Мюллера, навіть якщо вони є далекими, у них є правдоподібний шлях до успіху та порушуються важливі питання.
«Ці юридичні питання дуже складні», — сказав Мюллер.
Протягом останніх місяців було подано десятки справ із посиланням на Розділ 3 14-ї поправки, але, на думку юридичних експертів, справи в Колорадо та Міннесоті найвпливовіші.
Це тому, що вони були подані двома ліберальними групами зі значними правовими ресурсами. Ці штати також мають чіткі та швидкі процедури оскарження кваліфікації кандидатів.
Це означає, що справи в Колорадо та Міннесоті мають більш обґрунтований з правової точки зору шлях, щоб змусити суди змусити офіційних осіб виборців дискваліфікувати Трампа, на відміну від інших позовів, які вимагають повного рішення федеральних суддів про те, що Трамп більше не має права бути президентом.
Позивачі у справах стверджують, що проблема проста: спроби Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року, що призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, дискваліфікують його з виборів так само чітко, як якби він не був громадянином від народження, що є ще однією конституційною умовою, щоб балотуватись в президенти.
«Через чотири роки після присяги захищати Конституцію як президент Сполучених Штатів ... Трамп спробував скасувати результати виборів 2020 року, що призвело до насильницького повстання в Капітолії Сполучених Штатів, щоб зупинити законну передачу влади його наступнику», – йдеться в позові штату Колорадо, поданому від імені республіканців і непартійних виборців ліберальною групою «Громадяни за відповідальність і етику» у Вашингтоні.
«Спровокувавши цей безпрецедентний напад на американський конституційний порядок, Трамп порушив присягу та позбавив себе права обіймати державні посади, включно з Офісом президента, відповідно до Чотирнадцятої поправки».
Трамп засудив ці позови як "втручання у вибори". Його адвокати стверджують, що ці положення Конституції є складними і не застосовувались 150 років.
Кампанія Трампа заявила, що подала клопотання про самовідвід судді у справі Сари Б. Воллес, оскільки вона зробила пожертву в розмірі 100 доларів ліберальній групі Colorado Turnout Project у жовтні 2022 року. Її призначив на посаду в серпні того ж року губернатор Джаред Поліс, демократ.
Воллес відхилила клопотання, сказавши, що не пам’ятала про пожертвування і не має жодних упереджень щодо юридичних питань у справі.
«Я не допущу, щоб цей судовий процес перетворився на цирк», — сказала вона на початку слухання.
Пункт 14-ї поправки використовувався лише кілька разів після громадянської війни. Адвокати Трампа стверджують, що це не стосувалося посади президента, яка не згадується в тексті, на відміну від «сенатора або представника в Конгресі» та «виборника президента та віцепрезидента».
Це положення дозволяє Конгресу оголошувати амністію — як це було зроблено в 1872 році, щоб дозволити колишнім конфедератам повернутися в уряд — що змусило декого стверджувати, що він не має повноважень без відповідного акту Конгресу.
Також адвокати Трампа стверджують, що колишній президент ніколи «не брав участі в повстаннях» і просто використовував своє право на свободу слова, щоб попередити про результати виборів, які, на його думку, не були законними.
«Коментарі Трампа не наближалися до «підбурювання», не кажучи вже про «участь» у повстанні», — написали його адвокати в заяві у справі Колорадо, додавши приклади випадків, коли положення не застосовувалось проти тих, хто лише риторично підтримував конфедерацію.
Аргументи в Колорадо можуть включати покази свідків нападу 6 січня або інших важливих подій під час спроб Трампа скасувати вибори. Особи свідків були не оприлюднюються до слухань, щоб обмежити запальну риторику та погрози, які стали проблемою у кримінальних процесах проти Трампа.
Очікується, що юристи дослідять історію 14-ї поправки та її застосування використання в період між її прийняттям у 1868 році та законом про амністію в 1872 році.
Правових прецедентів у цьому настільки мало, що адвокатам доводиться сперечатися про значення справи 1869 року.
Після акту про амністію в 1872 році вчені-юристи змогли знайти ще один раз, коли це положення цитувалося, коли Конгрес відмовився прийняти члена-соціаліста до Палати представників, оскільки він виступав проти участі в Першій світовій війні.
Тоді минулого року CREW використала його, щоб заборонити голові «Ковбоїв за Трампа» окружну комісію в сільській місцевості Нью-Мексико.
Друга ліберальна група, Free Speech For People, подала позови, щоб перешкодити членам Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін і Медісон Которн балотуватися на переобрання.
Суддя, який розглядав справу Грін, виніс рішення на її користь, тоді як справа Которна стала спірною після того, як він зазнав поразки на внутрішньопартійних виборах.
Free Speech For People порушила справу в Міннесоті, де апеляції щодо справ про вибори направляються безпосередньо до Верховного суду штату.
- Голос Америки
США засуджують прояви антисемітизму в російській Махачкалі – речниця Ради з нацбезпеки
Сполучені Штати рішуче засуджують антисемітські протести в російському Дагестані. Про це на платформі Х написала речниця Ради з національної безпеки США Адріенн Вотсон.
«Сполучені Штати однозначно підтримують всю єврейську громаду, у той час, як ми спостерігаємо сплеск антисемітизму у всьому світі. Антисемітизму ніколи не буває вибачення чи виправдання», - йдеться у дописі Вотсон.
Як повідомляв раніше Голос Америки, до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям!» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters, заявив, що насильство є результатом "зовнішнього впливу" і що "недоброзичливці" використали зображення страждань у Газі, щоб розбурхати людей. Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в "прямій і ключовій ролі" в підготовці "провокації".
Радник президента України Михайло Подоляк заявив у понеділок, що Київ не має нічого спільного з антиізраїльськими заворушеннями в переважно мусульманському регіоні Росії Дагестан, відкинувши звинувачення Росії як безпідставні.
"Звичайно, Україна не має жодного відношення до останнього масштабного сплеску ксенофобських настроїв на території Російської Федерації", - заявив у листі Reuters Михайло Подоляк.
Раніше, як повідомляє Радіо Свобода, президент Зеленський, коментуючи сутички в аеропорту в столиці Дагестану 29 жовтня, вказав на те, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.
Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
В НАТО заворушення в аеропорту в Махачкалі назвали «одним із проявів радикалізації російського суспільства». Про це сказав директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.
"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні", – сказав Сартс, додавши, що "події в Махачкалі не викликали особливого подиву".
На його думку, такі прояви "не вигідні Кремлю", і будуть спроби їх придушити, причому "єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою".
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