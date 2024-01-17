Годжес: ЄC посилить допомогу Україні, поки США зволікають. Пакет Франції є доказом цього  

Українські Збройні сили продовжать оборонятись від російської агресії, незалежно від того, чи вдасться Конгресу США ухвалити пакет додаткового фінансування для України, - переконаний американський генерал, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. Він висловив розчарування діями деяких законодавців у США.

“Я думаю, вони будуть боротися стільки, скільки зможуть, незалежно від допомоги. Звичайно, я страшенно збентежений і розчарований. Мене дивує, що Сполучені Штати досі не змогли забезпечити значних потужностей. Мене вражає, що контрольована республіканцями Палата представників навіть секунду вагається допомогти Україні”, - розповів Бен Годжес в інтерв’ю Голосу Америки.

Годжес вважає, що президентові США Джо Байдену варто краще пояснювати американцям, чому українська перемога важлива для США.

“Президент повинен продовжувати тиснути, щоб пояснити американцям, чому успіх України є нашою стратегічною перевагою, що це не якась благодійна справа десь на іншому кінці світу. Для нас це важливо. І президент, відверто кажучи, має краще працювати, щоб це пояснити”,- зазначив генерал у відставці.

Бен Годжес переконаний, що та тлі зволікання американських законодавців, країни Європи посилять допомогу Україні. І пакет Франції є доказом цьому, вважає американський генерал у відставці Годжес, який зараз проживає у німецькому Франкфурті.

“Також добре, що німці та інші розуміють, що у випадку, якщо США не зроблять того, що повинні, загроза для європейців стає ще більшою. І тому, я думаю, ми будемо бачити, що європейські країни робитимуть більше, що вони, до речі, і повинні робити, зі США чи без них. Вчорашнє оголошення Франції про надання Україні ракет Скальп та багатьох інших видів зброї, я думаю, є прикладом цього”, - зазначив Бен Годжес в коментарі Голосу Америки.

Голос Америки повідомляв, що напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляв з президентом США і повідомив, що цього року його країна готова надати військової підтримки Україні на понад 7 мільярдів євро.