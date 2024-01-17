Берлін обіцяє 7 млрд євро допомоги. Лідери США та Німеччини підтвердили відданість підтримці України

Лідери США та Німеччини обговорили ситуацію в Україні та підтвердили відданість підтримці України у фінансовій, гуманітарній та військовій сфері повідомили відомства.

Президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про Україну та поточні події на Близькому Сході, повідомили в Білому домі.

Після розмови з президентом США канцлер Шольц написав, що цього року його країна готова надати військової підтримки Україні на понад 7 мільярдів євро.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, – твітує Шольц. – У 2024 році Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро".

Також у вівторок державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у швейцарському Давосі.

Держсекретар подякував Німеччині за постійну підтримку України, яка бореться за свою свободу та незалежність, мовиться у повідомлені Державного департаменту США.

Блінкен наголосив, що США та Німеччина "надавали та повинні продовжувати надавати" допомогу Україні для того, щоб вона могла дати відсіч триваючій російській агресії.

Анналена Бербок додала, що російська війна показала, наскільки важливою є співпраця між Німеччиною і США для реагування на нові безпекові виклики.

"Ми всі думали, що після російської війни кризи більше не буде. Тепер ми бачимо, наскільки важливою є наша тісна співпраця не лише щодо російської війни в Україні, але й зараз на Близькому Сході, і дивлячись не лише на політику з боку уряду, але завжди з боку людини", – наголосила Анналена Бербок.

Німеччина є найбільшим після США постачальним військової допомоги Україні. Станом на 31 жовтня Німеччина виділила 17,1 мільярда євро військової допомоги Україні з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого тижня у Києві прем’єр-міністр великої Британії та міністр закордонних справ Франції заявили про збільшення підтримки Києва з боку своїх країн.

На тлі затримки у голосуванні пакетів допомоги Україні від США та ЄС на загальну суму понад 100 мільярдів доларів, окремі країни ЄС почали збільшувати обсяги своєї військової допомоги Україні, пояснюючи це тим, що двостороння підтримка є прямою та швидкою.

Очікується, що питання надання військової допомоги Україні може бути на порядку денному лідерів ЄС під час їхньої зустрічі на спеціальному саміті 1-го лютого.