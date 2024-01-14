Глава МЗС Німеччини: «Берлін і Париж стоятимуть разом на боці України»

Німеччина та Франція продовжуватимуть стояти на боці України, «тим більше, чим більше Росія чинитиме своє беззаконня проти українців», зазначила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне 14 січня.

«Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не полишає свою війну проти людей в Україні, він не хоче її полишати. Тим важливіше, щоб ми продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною цього року та стільки, скільки буде треба, доки Росія не відступиться», – заявила Бербок.

Вона додала, що Німеччина та Франція від самого початку «були спільні та єдині» в підтримці України «як пара».

Бербок зазначила, що візит Сежурне в Київ під час ракетного обстрілу РФ є «важливим знаком солідарності», а українці протягом останніх тижнів «переживають найпотужніші повітряні атаки за 2 роки, коли Росія завдає безпрецедентні удари по цивільних об’єктах», наголосила вона.

«Цілком свідомо, по цілком нормальному життю, по цілком нормальних людях», – додала дипломатка.

Бербок також заявила, «коли Європа єдина та говорить одним голосом, цей голос добре чутно в усьому світі». Особливо німецька міністерка відзначила роль Ваймарського трикутника (ФРН-Франція-Польща)

Напередодні, 13 січня

Президент України Володимир Зеленський 13 січня у Києві зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Глава держави розповів у телеграмі, що обгворив із Сежурне оборонні потреби України, окрему увагу було приділено таким темам, як:

спільне виробництво дронів,

виробництво артилерії,

подальше посилення ППО.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 8 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фрідманом у Берліні у понеділок, заявив що більшість країн Європейського Союзу не постачають Україні достатньо зброї, щоб допомогти їй боротися з російським вторгненням, закликавши союзників посилити свої зусилля.

Лідери Європейського союзу зустрінуться 1 лютого, щоб подолати спротив Угорщини і затвердити чотирирічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро. В понеділок Канцлер Щольц висловив упевненість, що блок погодить запропонований ним пакет допомоги Україні в 50 мільярдів євро.

США та ЄС поки не узгодили нові пакети двосторонньої допомоги для України. Американські законодавці, як очікується, повернуться до розгляду пакету допомоги для України вже в січні.