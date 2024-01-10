Столтенберг: НАТО продовжуватиме надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу

Союзники НАТО рішуче засудили ескалацію російських авіаударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та безпілотників з Ірану, йдеться в заяві учасників засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулось у середу, 10 січня.

«НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі з використанням зброї з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається», – заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і додав, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників.

«Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих українців, коли вони протистоять загарбницькій війні Росії», – сказав Столтенберг.

«Члени Альянсу вже поставили в Україну широкий спектр систем протиповітряної оборони, і сьогодні вони підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України», – йдеться у спільній заяві учасників зустрічі.

Учасники засідання підтвердили, що через НАТО країни Альянсу купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси у той час, коли вони продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex і додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.

«Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році», – йдеться в заяві.

Зустріч у середу проходила на рівні послів і була скликана на прохання України. Головував у Раді генеральний секретар Єнс Столтенберг. Командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергієв у режимі відеоконференції проінформували послів НАТО та запрошену Швецію.

Рада Україна-НАТО була створена на саміті НАТО в липні 2023 року і слугує форумом для спільних консультацій, прийняття рішень і діяльності між НАТО та Україною.