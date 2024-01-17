Україна каже, що вперше збила російську ракету з установки “схожої на Франкенштейна”

Програма Пентагону FrankenSAM допомогла Україні “зібрати” систему ППО зі складових з різних частин світу. А у ніч на 19 січня українські військові вперше успішно збили російську ракету “Шахед” із такої “схожої на Франкенштейна” (як її назвали у західних ЗМІ) гібридної установки, заявили в українському уряді.

Про успішне застосування модифікованого ППО повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін під час брифінгу в Українському домі у Давосі.

Раніше посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х прокоментувала запуск ракети по мирних жителях, житлових будинках і цивільній інфраструктурі по всій Україні, зокрема в Одесі та Харкові.

"Щодня Росія запускає ракети по мирних жителях, житлових будинках і цивільній інфраструктурі по всій Україні - минулої ночі в Одесі та Харкові, - написала вона в соцмережах.

Брінк також зацитувала держсекретаря США Ентоні Блінкена, котрий вчора, 16 січня, як повідомляв Голос Америки, заявив, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні та може напасти на країну НАТО, якщо йому “зійде з рук” накоєне у нинішній війні проти України.

"Шахед" збили з 9 км модифікованою установкою

Щодо роботи ППО в Україні, то Олександр Камишін у Давосі наголосив: Україні довелося б витратити роки на розробку і виготовлення власних систем протиповітряної оборони, тому було вирішено “зробити саморобну ППО”:

“Ми взяли радянські компоненти і достосували до них західні ракети. Або брали західні пускові установки, до яких застосували радянські ракети. Так ми і живемо”, – сказав Камишін.

Він повідомив, що одна з таких установок з відстані 9 км успішно збила запущений Росією “Шахед”.

Камишін подякував американським партнерам, що допомогли зробити це можливим.

FrankenSAM: інженерні винаходи Пентагону і українських військових в умовах нестачі фінансування

FrankenSAM, як повідомляла агенція АP — проєкт Пентагону, який збирає зброю для протиповітряної оборони для України з низки частин з усього світу.

“Зараз, коли Конгрес затримує фінансування війни в Україні, програма ракет “земля-повітря”, схожа на Франкенштейна, стала рятівником життів та надійним способом доставити дієвої зброї на поле бою вже сьогодні”, – пише АР.

Неназваний високопосадовець оборонного відомства США повідомив агенції, що США “змогли імпровізувати та створити нову ракетну установку з радарів та інших частин, наданих союзниками і партнерами”.

Система зможе запускати ракети AIM-9M Sidewinder, також надані зі США в останньому з пакетів допомоги.

Американські інженери співпрацювали з українськими колегами, щоб модифікувати пускову установку протиповітряної оборони “Бук” радянських часів для запуску ракет RIM-7, які у США є у великій кількості.

Програма FrankenSAM розпочалася кілька місяців тому. Частину програми назвали “скоріше спробою Франкенштейна”, оскільки вона використовує дещо застарілу систему протиповітряної оборони, яку США більше не використовують, і модернізує її та подібні версії, які мають союзники”, пише АР.

Наприклад, США та союзники більше не використовують систему протиповітряної оборони Hawk, але у них є багато ракет для неї. Це може допомогти Україні захистити небо від російських обстрілів.