Блінкен назвав “найкращу відповідь" Путіну на війні в Україні

США зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, аби Україна мала усе, чого потребує, щоб міцно протриматись упродовж 2024 року. Про це заявив в інтерв'ю для видання CNBC у Давосі державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також назвав, яка може бути “найкраща відповідь Путіну” на війні в Україні.

Розповідаючи про розмову із президентом України Володимиром Зеленським, Блінкен сказав: говорили про російську агресію проти України, яка триває. “І навіть поки ми зараз говоримо, росіяни продовжують запускати ракети по українській інфраструктурі, по цивільних, по житлових будинках”, – нагадав Блінкен в інтерв'ю.

“Ми повинні переконатися, що – разом з Конгресом – отримаємо додаткове фінансування, про яке попросив президент Байден. Ми дуже стараємось для цього. Я твердо вірю, що в обох палатах є підтримка обох партій, нам просто потрібно цього досягти”, – сказав Байден.

"Справжня проблема" для України та США

Блінкен також нагадав вислів американських посадовців про те, що “чарівного горщика з грошима не існує”.

“Якщо ми не отримаємо цих грошей – це справжня проблема. Це справжня проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас і нашого лідерства в усьому світі”, - зазначив держсекретар США.

Як повідомляв раніше Голос Америки, директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила: "Немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші — і майже бракує часу”.

Блінкен також вкотре наголосив: “З тих грошей, які ми просимо, 50 мільярдів доларів витрачаються прямо в Сполучених Штатах. Це гроші для закупівлі товарів для оборони України, усе це зроблено в Америці. Це американські робочі місця”.

"Росія переживає стратегічний провал в Україні”, – Блінкен

За словами Блінкена, Росія “переживає стратегічний провал в Україні”.

Володимир Путін не зупиниться на Україні та наступних країнах, а інші потенційні агресори в різних частинах світу братимуть урок.

“Ми дуже зацікавлені в тому, щоб це збереглося і надалі. І якщо ми дозволимо, щоб Путіну зійшло з рук, якщо ми ослабимо нашу допомогу і все, що ми робимо для України, тоді ви відкриєте скриньку Пандори, і він [Володимир Путін] не зупиниться на Україні та наступних країнах, а інші потенційні агресори в різних частинах світу братимуть [з нього] урок”, – сказав держсекретар.

Блінкен також припустив, що після України Володимир Путін може “напасти на країну НАТО”.

“Ми хочемо запобігти цьому”, – наголосив він.

За словами дипломата, залучення інвестицій в Україну, підтримка від союзників, українські реформи на шляху до ЄС – це запорука для України, “яка не тільки виживає, але й процвітає”. І це є, на його думку, “найкраща відповідь” Путіну.