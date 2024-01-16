"Путін не зміниться. Треба, щоб змінилися ми" - Зеленський у Давосі про небезпеку замороження конфлікту в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі у вівторок 16 січня зі спеціальним зверненням. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовження конфліктів у світі, пояснив чим загрожує заморожування війни та закликав приєднатися до української "формули миру".

Путін уособлює війну

Президент України на початку виступу наголосив на важливості дати відповіді на ключові питання : "Коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним?"

Ми всі знаємо, що він єдина причина, чому різні війни й конфлікти не закінчуються

Зеленський звернув увагу на те, що повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. А враховуючи час від анексії Криму - майже 10 років. Стільки ж "Росія втручається в справи африканських країн від Судану до Малі". Та найдовше, каже український президент, триває сирійська війна "через рішення Путіна довести щось світу".

"Путін намагається зробити нормальним те, що мало закінчитися в 20-му сторіччі: масові депортації, зрівнювання з землею сіл та міст і жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися. Насправді Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він - єдина причина, чому різні війни й конфлікти не закінчуються, і чому всі спроби відновити мир провалилися. Він не зміниться. Треба, щоб змінилися ми", - заявив під час виступу Зеленський.

Він відзначив, що у відповідь на заклики до миру, Путін отримує нове озброєння із Північної Кореї та Ірану.

"Режими, подібні до його, існують, поки ведуть війни. І ми - ми всі у вільному світі - існуємо доти, доки можемо захистити себе. Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то глибоко помиляється", - додав президент.

Нам казали: не нагнітайте

Президент у своїй промові наголосив на важливості підтримки України та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Нам казали не нагнітати. Після 24 лютого ніщо не зашкодило нашій коаліції більше, ніж ця концепція

"Дозвольте спитати чесно. Який європейський народ готовий поставити готову до бою армію поруч із нашою, щоб стримати його, Росію? Скільки чоловіків і жінок ви готові надіслати, щоб захистити інший народ. І оскільки ми одні змушені протистояти Путіну роками чи не було б краще покласти край його військовій стратегії зараз?" - поставив питання Зеленський.

Глава України назвав помилковими заклики до України "не нагнітати".

"Ми закликали до активних санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам казали не нагнітати. Після 24 лютого ніщо не зашкодило нашій коаліції більше, ніж ця концепція... Коли ми просили зброю у відповідь чули - не нагнітайте. Але потім прийшла зброя, не було нагнітання. І коли російська ракета впала на територію НАТО відповідь знову була не нагнітайте", - акцентував Зеленський.

Ми маємо отримати перевагу у повітрі для України

Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту

Президент зауважив, що Україні вдалося спростувати міфи про російські ракети, які "неможливо збити" та про те, що Москва не дасть перевозити зерно з українських портів.

"Багато хто побоювався наслідків, якщо Україна отримає далекобійну зброю. В результаті - Росія втрачає тільки більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить відкрити "зерновий коридор" без її участі. З наших портів перевезено майже 16 мільйонів тонн вантажів. І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна", - заявив Зеленський.

Президент України вважає, що Київ так само може здобути перевагу в повітрі над Росією.

"Ми можемо це зробити. Партнери знають, що потрібно і в яких кількостях. Це дозволить прогресувати. Буквально два дні тому ми довели, що Україна може вражати навіть дуже цінні російські військові літаки, які раніше ніхто не збивав", - зауважив президент.

Глобальний саміт миру

Зеленський назвав продуктивною зустріч радників з питань національної безпеки щодо реалізації "формули миру", що відбулась в Давосі і де було представлено понад 80 країн та міжнародних організацій. Та анонсував можливе проведення Глобального саміт миру в Швейцарії.

"Вчора я мав дуже продуктивні переговори з президенткою Швейцарії, обговорюючи можливість проведення у Швейцарії саміту на рівні лідерів - Глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже почали роботу над організацією такого саміту. Не Третя світова війна, а Глобальний саміт миру", - акцентував Зеленський.

Він запросив всіх лідерів країн, які поважають мир і міжнародне право, приєднатися до ініціативи.

Зеленський від учора перебуває із робочим візитом у Швейцарії. У понеділок, 15 січня він зустрівся у Берні із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, а також депутатами швейцарського парламенту.

Сьогодні ж президент провів низку зустрічей на економічному форумі у Давосі. Зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також український лідер зустрівся з міжнародними інвесторами задля залучення капіталу до відбудови України. Після чого Зеленський мав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме до п'ятниці, 19 січня. На захід зібралися понад 100 глав держав і урядів. Під час форуму учасники обговорюють глобальні загрози та виклики. Ключові теми - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні та штучний інтелект.