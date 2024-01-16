Блінкен та Салліван на зустрічі з Зеленським в Давосі: Ми працюємо з Україною, щоб "Росія зазнала поразки"

США сповнені рішучості продовжувати надавати підтримку Україні й тісно співпрацює з Конгресом з метою забезпечити таку підтримку. В цьому українського президента Володимира Зеленського запевнив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Заяви прозвучали перед зустріччю Зеленського з держсекретарем США та радником США з національної безпеки Джейком Салліваном під час Всесвітнього економічного форуму 16 січня

Така рішучість до подальшої підтримки Україні присутня на фоні щоденних російських атак на українське цивільне населення та інфраструктуру, зазначив Блінкен, додавши, що “ми також бачимо неймовірну мужність і стійкість українського народу, мужність і стійкість ваших сил безпеки”, йдеться в пресрелізі на сайті Державного департаменту.

“Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме, - сказав держсекретар. - І ми сповнені рішучості, що в міру того, як ви досягаєте військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуватимете Україну для майбутнього, таку, яка зможе міцно стояти на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах. І у вас є сильний партнер в особі Сполучених Штатів, який допомагає досягти цього”.

Своєю чергою радник з національної безпеки США Джейк Салліван вказав на те, що США працюють разом з Україною над тим, щоб “Росія зазнала поразки, а Україна отримала перевагу”.

“У нас є багато спільної роботи, і ми сповнені рішучості – працюючи з вами, з нашими союзниками, з вашими друзями – переконатися, що Росія зазнає поразки, а Україна отримає перевагу. І ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішньої зустрічі, щоб поговорити про те, як ми цього досягнемо”.

Натомість президент України Володимир Зеленський подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за “незмінну й потужну допомогу” України.

“Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави”, - написав серед іншого Зеленський на своєму телеграм-каналі за результатами зустрічі.