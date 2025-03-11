"Безпека України невідривна від безпеки Європи". В Європі обговорюють безпекові гарантії для України

Безпеку України неможливо відокремити від безпеки Європи, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Найкраща безпекова гарантія, яку ми можемо надати - це і зміцнити самооборону України, і побудувати міцну оборону Європи", - заявив посадовець у зверненні до Європарламенту 11 березня. Кошту сказав, що "європейці готові збільшити підтримку" України.

У вівторок питання безпеки України обговорювали військові посадовці з понад 30 країн на форумі в Парижі.



Відкриваючи форум, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що основною безпековою гарантією є українське військо, і Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації" України.



На форумі в Парижі також виступив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс. Посадовець серед іншого закликав українського президента Володимира Зеленського не погоджуватись на "угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду" і не усуне загрозу наступної агресії.

"Він має вести перемовини з позиції сили", - наводить слова Брекелманса видання The Guardian. Посадовець каже, що Путін не зупиниться в Україні, а мріє відновити "руський мир", що становить загрозу для Європи.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 11 березня, закликав українців та американців не втратити можливості на перемовинах в Саудівській Аравії.

"Шановні американці, шановні українці, не змарнуйте цю можливість. Весь світ в Джидді сьогодні. Хай щастить!" - написав Туск в мережі Х.



Туск також розкрив деталі свого плану зі збільшення військового вишколу поляків. Зокрема він сказав, що уряд планує провести військовий вишкіл для 100 000 поляків у 2027 році.



15 березня в Лондоні відбудеться віртуальна зустріч країн-партнерів щодо України в рамках “коаліції охочих”.



Речник прем'єр-міністра Великої Британії під час спілкування з журналістами заявив, що окрім європейських держав, у зустрічах “коаліції охочих” беруть участь “союзники Співдружності” такі як Австралія. “Всі учасники дискусій зацікавлені в тому, щоб дізнатися, що саме вони можуть зробити”, – заявили в офісі британського прем'єр-міністра.

Очікується, що близько 20 країн візьмуть участь у віртуальному саміті. Дискусія буде побудована на попередній зустрічі саміту лідерів країн Європи у Лондоні 2 березня.