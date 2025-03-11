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"Безпека України невідривна від безпеки Європи". В Європі обговорюють безпекові гарантії для України

Gрезидент Європейської ради Антоніу Кошта
Gрезидент Європейської ради Антоніу Кошта

Безпеку України неможливо відокремити від безпеки Європи, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Найкраща безпекова гарантія, яку ми можемо надати - це і зміцнити самооборону України, і побудувати міцну оборону Європи", - заявив посадовець у зверненні до Європарламенту 11 березня. Кошту сказав, що "європейці готові збільшити підтримку" України.

У вівторок питання безпеки України обговорювали військові посадовці з понад 30 країн на форумі в Парижі.

Відкриваючи форум, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що основною безпековою гарантією є українське військо, і Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації" України.

На форумі в Парижі також виступив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс. Посадовець серед іншого закликав українського президента Володимира Зеленського не погоджуватись на "угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду" і не усуне загрозу наступної агресії.

"Він має вести перемовини з позиції сили", - наводить слова Брекелманса видання The Guardian. Посадовець каже, що Путін не зупиниться в Україні, а мріє відновити "руський мир", що становить загрозу для Європи.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 11 березня, закликав українців та американців не втратити можливості на перемовинах в Саудівській Аравії.

"Шановні американці, шановні українці, не змарнуйте цю можливість. Весь світ в Джидді сьогодні. Хай щастить!" - написав Туск в мережі Х.

Туск також розкрив деталі свого плану зі збільшення військового вишколу поляків. Зокрема він сказав, що уряд планує провести військовий вишкіл для 100 000 поляків у 2027 році.

15 березня в Лондоні відбудеться віртуальна зустріч країн-партнерів щодо України в рамках “коаліції охочих”.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії під час спілкування з журналістами заявив, що окрім європейських держав, у зустрічах “коаліції охочих” беруть участь “союзники Співдружності” такі як Австралія. “Всі учасники дискусій зацікавлені в тому, щоб дізнатися, що саме вони можуть зробити”, – заявили в офісі британського прем'єр-міністра.

Очікується, що близько 20 країн візьмуть участь у віртуальному саміті. Дискусія буде побудована на попередній зустрічі саміту лідерів країн Європи у Лондоні 2 березня.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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