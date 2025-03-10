Британія та Франція оголосили зустрічі “коаліції охочих”

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе 15 березня віртуальну зустріч країн-партнерів щодо України в рамках “коаліції охочих”, а Франція цього тижня проведе засідання військових посадовців в рамках коаліції.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії під час спілкування з журналістами заявив, що окрім європейських держав, у зустрічах “коаліції охочих” беруть участь “союзники Співдружності” такі як Австралія. “Всі учасники дискусій зацікавлені в тому, щоб дізнатися, що саме вони можуть зробити”, – заявили в офісі британського прем'єр-міністра.

Очікується, що близько 20 країн візьмуть участь у віртуальному саміті. Дискусія буде побудована на попередній зустрічі саміту лідерів країн Європи у Лондоні 2 березня.

Цього тижня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі також поїде до Парижа, де разом зі своїм французьким колегою проведе “військову зустріч” потенційних членів “коаліції охочих”.

Військові з понад тридцяти країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України – повідомили у Франції. Список учасників зустрічі включатиме країни Азії та Океанії, які приєднаються до обговорень дистанційно – повідомляє Associated Press з посиланням на французьких високопосадовців.

Раніше близько двох десятків країн висловили зацікавленість приєднатись до коаліції на підтримку України. В рамках цього проєкту солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворців. Однак, не кожна з країн коаліції буде готова надіслати миротворчі війська – деякі країни можуть надавати іншу підтримку.

Прем'єр-міністр Британії наголошував, що буде вкрай важливо, щоб у разі, “якщо угода буде – ми захистили її”. Він заявляв, що це означає переконатись, що Україна буде в найсильнішій позиції. Франція і Велика Британія є ініціаторами плану, представленого Кіром Стармером на саміті 18 лідерів Європи та Канади.

Росія називає створення такої коаліції неприпустимою. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що такий крок "не можна допустити". За його словами, це могло б означати “пряму, офіційну та негласну участь членів НАТО у війні проти Росії”.

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