Польща може законодавчо закріпити оборонні витрати на рівні 4% ВВП, а також запровадити програму військового тренування всіх чоловіків

Польща може законодавчо закріпити необхідність витрачати щонайменше 4% ВВП країни на оборону, а також планує реалізувати кампанію з військової підготовки усіх дорослих чоловіків країни.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 7 березня, що він надіслав спікеру польського парламенту пропозицію внести поправку до Конституції країни, зробивши обов’язковими витрати на оборону у розмірі мінімум 4% ВВП.

Своєю чергою прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у промові в парламенті цього ж дня, що витрати на рівні 5% ВВП на оборону “виглядають необхідністю”.

На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі 6 березня Дуда закликав усі країни НАТО без зволікань збільшити витрати на оборону щонайменше до 3% ВВП. Водночас Дуда висловлював таку позицію вже тривалий час, опублікувавши статтю з подібним закликом у виданні The Washington Post ще у березні минулого року.

Польща наразі витрачає найбільше по відношенню до ВВП на безпеку й оборону серед усіх 32 країн-членів НАТО.

У 2024 році Польща витратила на ці потреби 4,12% ВВП, згідно з оцінками НАТО. Цього року Варшава планує збільшити витрати до 4,7% ВВП.

У своїх ремарках в парламенті Туск також заявив, що Польща планує запровадити до кінця цього року програму підготовки усіх дорослих чоловіків на випадок війни. Прем’єр-міністр не розкрив подробиць цієї ініціативи.

“Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі отримав підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був справді... адекватним потенційним загрозам”, – сказав Туск.

Він також сповістив, що планує відвідати Туреччину наступного тижня, щоб обговорити ширшу роль Анкари у регіональній безпеці.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Туреччина, яка є членом НАТО, вказала на готовність розгорнути свої війська в Україні в рамках ширшої миротворчої місії, якщо це буде необхідно.

Польща наразі відмовляється надсилати війська в Україну в рамках можливої майбутньої миротворчої місії.

У статті використано матеріали агентств Reuters та AFP.