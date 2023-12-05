Дві фінські фірми підозрюються в постачанні дронів до Росії в порушення санкцій

Дві фінські компанії підозрюються в експорті до Росії безпілотників та іншої військової продукції на суму понад 3 мільйони євро в порушення санкцій ЄС, повідомляє агентство AFP з посиланням на фінську митницю.

"Всього підозрюваних у скоєнні злочину шестеро, один з яких затриманий у вересні", - йдеться в повідомленні митниці.

Вважається, що в результаті діяльності цих компаній майже 3500 безпілотників потрапили в Росію. Продукція також включала мікроконтролери, напівпровідникові пристрої та засоби захисту, призначені для зупинки безпілотників.

Обладнання було схвалено для експорту в третю країну, але зрештою потрапило до Росії. Наприклад, у випадку з обладнанням для боротьби з безпілотниками продукцію розмитнили для Казахстану. За даними фінської митниці, одна з компаній контролювала закупівлі санкційних продуктів, а інша відправляла товари до Росії.

«Наше попереднє розслідування вказує на те, що управління здійснювалося в Росії», — сказав у заяві Ханну Сінкконен, директор відділу правоохоронних органів митниці. Справа перейде до прокуратури в грудні.

Після вторгнення в Україну ЄС запровадив 12 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих серед іншого на експорт нафти та газу, а також технологій та військової продукції.